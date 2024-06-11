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На Хмельнитчине мужчина напал с ножом на работника ТЦК во время проверки документов

На Хмельниччині чоловік напав з ножем на працівника ТЦК під час перевірки документів

На Хмельнитчине мужчина напал с ножом на работника местного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки учетных документов. Инцидент произошел в населенном пункте Книжковцы.

Об этом в соцсети Facebook сообщила пресс-служба Хмельницкого ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что днем 11 июня работники ТЦК осуществляли мероприятия по проверке документов и оповещению военнообязанных. Во время проверки мужчина 1984 года рождения достал нож и ранил работника ТЦК в левое плечо.

Работники военкомата задержали нападавшего и вызвали на место инцидента полицию.

По прибытии правоохранители обнаружили у мужчины запрещенное вещество и шокер. Нарушителя задержали за совершение преступления, ответственность за которое предусмотрено ст. 125 УК Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

На место происшествия также прибыла карета скорой помощи, которая доставила раненого военнослужащего в госпиталь. В пресс-службе Хмельницкого ТЦК и СП заявляют, что угрозы его жизни нет.

Читайте также: ТЦК о драке с медиками в Одессе: устанавливаем подробные обстоятельства происшествия

"Военнослужащие ТЦК и СП, которые участвуют или организуют оповещение военнообязанных, в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, который выполняет служебные обязанности во время правового режима военного положения. Поэтому оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", - отметили в ТЦК и СП.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи. Скандальное видео уже облетело соцсети.

Смотрите также: В Харьковском ТЦК прокомментировали видео с дракой гражданских и представителей центра комплектования: "Были вынуждены защищаться". ВИДЕО

Автор: 

ранение (3386) Хмельнитчина (896) ТЦК (530)


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Топ комментарии
+31
Я ж казав, що скоро буде кров. Але це ще тільки початок. Незабаром ви будете шукати бажаючих працювати в ТЦК. Бо їм почнуть палити хати та автівки, бити монтировкою по голові в темному провулку і інше...
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11.06.2024 21:51
+26
В цю "гру" можна грати в обидві сторони, подоляковська ботяра. Чому ботяра? Бо ти спалився вже давно, особливо в сьогоднішній новині про одеських ТЦК.
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11.06.2024 22:05
+25
Ухилянтів - ТЦКщників
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11.06.2024 22:01
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Та не переймайтеся ви вже так мобілізацією, якось воно буде.
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12.06.2024 02:37 Ответить
Наче вам всі чоловіки дорогу перейшли
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12.06.2024 02:39 Ответить
У вас психологічно важка робота. Повірте, не всі чоловіки підари кацапські. Не все так погано в житті Гадаю і у вас є якийсь коханий хлопець. . Робота роботою, але ж і ви насправді так само як і інші жінки хвилюєтесь за нього
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12.06.2024 02:59 Ответить
Пан себе не контролює. Нажаль
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12.06.2024 02:56 Ответить
Дарма ви так. Зрозуміло, що нік - одноденка, але ж матюки ті були не від серця
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12.06.2024 03:02 Ответить
От що робить з хлопа пляшка в дупі!
Біда. Страшна та чорна біда, геть чисто...
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12.06.2024 03:03 Ответить
Напади на представника ТЦК… Яке щастя! А ще їм треба палить хати, автівки та били монтировктю… в темряві… ззаду… Тюбіки диванні, які ж ви ниці! Ви гірше кацапів. Просто мразота
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12.06.2024 06:00 Ответить
Мобілізація сама по собі не здійснюється. Потрібні тцк, як не крути.
Без оформлення документів в ********* світі нічого не робиться.
У всіх країнах,де є армія,є тцк
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12.06.2024 08:58 Ответить
Ти, напевно, не зрозумів хто такі «тюбики диванні»???
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12.06.2024 13:34 Ответить
Обнаружили запрєщонну речовину кажете? Знаємо,шо поліцаї навчили людоловів ,як підкидати чесним людям наркоту та холодну зброю...
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12.06.2024 07:08 Ответить
нігуя йому не буде - напад здійснений групою осіб не передбачає перевищення мір самооборони.отаке оповіщення.
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12.06.2024 08:18 Ответить
Служить должны все,не только селяне и работяги,уже и скорую помощь на фронт тянут,а полицаи,податкивцы,таможенники,прокуроришки,всякие держпрацивщики и миллионы прочих держслужбовцев-бюджетоедов сидят красиво на брони в роскошных офисах,лапают секретуток и получают откаты за тендеры.
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12.06.2024 08:34 Ответить
А в ЗСУ тільки селяни і роботяги?!!! Яка гарна кремлівська казочка
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12.06.2024 10:36 Ответить
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