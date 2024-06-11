На Хмельнитчине мужчина напал с ножом на работника ТЦК во время проверки документов
На Хмельнитчине мужчина напал с ножом на работника местного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки учетных документов. Инцидент произошел в населенном пункте Книжковцы.
Об этом в соцсети Facebook сообщила пресс-служба Хмельницкого ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.
Там рассказали, что днем 11 июня работники ТЦК осуществляли мероприятия по проверке документов и оповещению военнообязанных. Во время проверки мужчина 1984 года рождения достал нож и ранил работника ТЦК в левое плечо.
Работники военкомата задержали нападавшего и вызвали на место инцидента полицию.
По прибытии правоохранители обнаружили у мужчины запрещенное вещество и шокер. Нарушителя задержали за совершение преступления, ответственность за которое предусмотрено ст. 125 УК Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.
На место происшествия также прибыла карета скорой помощи, которая доставила раненого военнослужащего в госпиталь. В пресс-службе Хмельницкого ТЦК и СП заявляют, что угрозы его жизни нет.
"Военнослужащие ТЦК и СП, которые участвуют или организуют оповещение военнообязанных, в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, который выполняет служебные обязанности во время правового режима военного положения. Поэтому оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", - отметили в ТЦК и СП.
Ранее сообщалось, что в Одессе произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи. Скандальное видео уже облетело соцсети.
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Без оформлення документів в ********* світі нічого не робиться.
У всіх країнах,де є армія,є тцк