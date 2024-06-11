На Хмельнитчине мужчина напал с ножом на работника ТЦК во время проверки документов

На Хмельнитчине мужчина напал с ножом на работника местного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки учетных документов. Инцидент произошел в населенном пункте Книжковцы.

Об этом в соцсети Facebook сообщила пресс-служба Хмельницкого ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что днем 11 июня работники ТЦК осуществляли мероприятия по проверке документов и оповещению военнообязанных. Во время проверки мужчина 1984 года рождения достал нож и ранил работника ТЦК в левое плечо.

Работники военкомата задержали нападавшего и вызвали на место инцидента полицию.

По прибытии правоохранители обнаружили у мужчины запрещенное вещество и шокер. Нарушителя задержали за совершение преступления, ответственность за которое предусмотрено ст. 125 УК Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

На место происшествия также прибыла карета скорой помощи, которая доставила раненого военнослужащего в госпиталь. В пресс-службе Хмельницкого ТЦК и СП заявляют, что угрозы его жизни нет.

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"Военнослужащие ТЦК и СП, которые участвуют или организуют оповещение военнообязанных, в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, который выполняет служебные обязанности во время правового режима военного положения. Поэтому оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", - отметили в ТЦК и СП.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи. Скандальное видео уже облетело соцсети.

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