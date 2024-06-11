РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9972 посетителя онлайн
Новости
16 912 138

ТЦК о драке с медиками в Одессе: устанавливаем подробные обстоятельства происшествия

Бійка в Одесі

Сейчас Одесский областной ТЦК и СП вместе с правоохранительными органами устанавливают подробные обстоятельства драки между сотрудниками ТЦК и медиками скорой помощи в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Одесского областного ТЦК и СП.

В ТЦК напоминают, что сейчас активно распространяется информация о ситуации "вокруг нарушения общественного порядка на прилегающей территории Киевского РТЦК и СП г. Одесса". 

"Сообщаем средства массовой информации и население о совместном проведении с правоохранительными органами неотложных мероприятий по установлению детальных обстоятельств событий. Просим всех воздерживаться от распространения дезинформации", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харьковском ТЦК прокомментировали видео с дракой гражданских и представителей центра комплектования: "Были вынуждены защищаться". ВИДЕО

Также отмечается, что подробная информация об обстоятельствах происшествия будет доведена дополнительно в ближайшее время.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Одессе произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи. Скандальное видео уже облетело соцсети.

Автор: 

конфликт (830) Одесса (7890) ТЦК (530)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+48
Злобні фельдшери-рецидивісти напали на тцкашників в трусиках )
показать весь комментарий
11.06.2024 17:02
+35
Винахідливе одеське тцк. Нашо ловить по вулицях? Звониш і самі приїжають🤣
показать весь комментарий
11.06.2024 17:01
+35
Навіть в голову нормальній людині не може прийти підняти руку на лікаря. Це яких же мерзот набрали в ті ТЦК
показать весь комментарий
11.06.2024 17:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Якщо ТЦК та поліція б'є людей, можливо їх треба вписати в чорний список, та перестати їх сім'ям продавати харчові продукти, надавати скору допомогу, перестати їх дітей вчити, не давати у їх будинки електроенергію. Сюди можна вписати прокурорів, слідчих, суддів. Все це можливо зробити по рішенню громад. Фото злодіїв мають висіти у кожному магазині, аптеках та других закладах. Мабуть, тільки так можна побороти зло в Україні. Геть нечисть з влади!!!
показать весь комментарий
11.06.2024 17:58 Ответить
Розкішне життя начальника Лозівського РТЦК та СП на Харківщині.

Десятки звернень https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R пишуть мешканці Лозівської громади щодо вибіркової мобілізації на її території.

Є гроші і зв'язки - тебе не мобілізують. У разі відсутності - ласкаво просимо до військ.

При цьому, кожного вечора начальник РЦК разом із підлеглими відвідують ресторани міста https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Лозова , розпивають спиртні напої, не бояться сідати на підпитку за кермо службових автомобілів. Яскравий приклад - ситуація із начальником відділення Близнюківського РТЦК, на якого, між іншим, було складено адміністративний протокол про керування на підпитку.

З чого заробляють начальник Лозівського https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%82%D1%86%D0%BA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R РТЦК ні для кого не є секретом. Прайс відомий кожному: «списатись» військовозобовʼязоному «за станом здоров'я коштує 5000 $, зняти з військового обліку автомобільну техніку - 1500 $, заплющити очі та не внести до бази «https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Оберіг » призовників - 1000$.

«Керівників підприємств та установ Лозівської громади полковник Артем https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Требесов обклав даниною, за те щоб їх працівники не пішли воювати за нашу державу.»

Відповідальності ніхто не боїться - в місті кожен знає один одного, хабарі можна сміливо брати.

Уявіть, і це лише частина того, що відбувається у місті Лозова.
показать весь комментарий
11.06.2024 17:59 Ответить
Детальна інформація: всі ці лікарі були п'яні, і в них була епілепсія. 100% так і було, ТЦК не збрешуть.
показать весь комментарий
11.06.2024 18:03 Ответить
Это просто шобла бандитов которым все дозволено. Тупо зарабатывание бабла, которое кто-то крышует. Почему они носят военную форму? Они не имеют права позорить военных! Это бандиты!!!!
показать весь комментарий
11.06.2024 18:04 Ответить
Н только форму но и оружие
показать весь комментарий
11.06.2024 18:35 Ответить
Как врач, и просто как человек, я на стороне работников скорой помощи. Эти ***@ны бы ещё пожарных и газовую службу вызвали. Нет, я не против мобилизации, но #б их мать!!! Что за маразм?! Мед. бригада едет на вызов, где человеку нужна помощь, а оказывается она тратит свое время на этих д#билов!!!
показать весь комментарий
11.06.2024 18:25 Ответить
Ви читаете коменти? Народ за лikariв скороi-це ганебний вчинок людоловiв! Моя двоюрiдна сестра працюе на швидкiй i я знаю яка це тяжка праця. А зараз нехватка лiкарiв i вона не бувае дома, а дома онкохворий чоловiк потребуе йii уваги... 🥺☹️
показать весь комментарий
11.06.2024 19:29 Ответить
Да, читаю комментарии и высказал свое согласие с их мнением. Я 15 лет назад работал на скорой поэтому на "собственной шкуре" прочувствовал "радости" данного труда. Но моё мнение - это моё мнение. И оно не зависит от мнения в других комментариях.
показать весь комментарий
11.06.2024 22:00 Ответить
Они наверное кого-то отмудохали там до полусмерти как обычно, а потом вызвали скорую и хотят все сделать по тихому. Все равно правду не скажут, этим бандитам опять все сойдёт с рук....
показать весь комментарий
11.06.2024 18:27 Ответить
Сьогодні Одеське управління стратегічних розслідувань (УСР) та військова прокуратура провели успішну операцію, затримавши банду ТЦКашників, які викрадали людей просто на вулицях міста.

Група злочинців, які отримали прізвисько «бус-гастролери», діяла з цинічною зухвалістю: викрадаючи людей, вони вимагали у них гроші, натомість пропонуючи порожні повістки, які жертви мали самі заповнювати та змінювати дати.

Вартість "послуг" банди становила 1 000 доларів на тиждень за повістки та 10 000 доларів - за звільнення.

Варто зазначити, що затримання відбулося прямо у Парку-меморіалі 411 батареї.
Незважаючи на нещодавні гучні перевірки військкоматів, одеські військкоми продовжують зловживати своїм положенням, і не вчаться на своїх помилках.

Силовики з Одеського УСР затримали саме тих ТЦКашників, які викрадали та били людей
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/
показать весь комментарий
11.06.2024 18:32 Ответить
Немає там такої сторінки.
показать весь комментарий
11.06.2024 18:44 Ответить
Від слів до діла потихеньку.
показать весь комментарий
11.06.2024 18:34 Ответить
Военные начали клеить на свои бусы на чёрных номерах надпись "Не ТЦК", чтобы их не путали с военкомами.
показать весь комментарий
11.06.2024 18:34 Ответить
Нєвінаватая я ,он сам прішол ,
показать весь комментарий
11.06.2024 18:35 Ответить
Зараз на мене налетять , і можливо поб'ють ! )) Шановне панство , на швидкій фельдшерами , шоферами , лікарями , можуть працювати жінки , а чоловіків можна на фронт . Чому з нуля поранених з поля боя витягують жінки "госпітальєри " , а чоловіки повні сил , продовжують працювати на швидких в тилу ? Чому бойових медиків чоловіків , на фронті менше чим жінок ? Там потрібна сила чоловіча -підняти, перевернути , понести ...
показать весь комментарий
11.06.2024 18:46 Ответить
ви мабуть передивились правдивих совєцьких фільмів про героїчних катюш )) так є такі дівчата і жінки, але в переважній більшості поранених витягують свої побратими, а не міфічні-героїчні катюхі
показать весь комментарий
11.06.2024 18:57 Ответить
" На фронті 29 травня загинула медикиня з Госпітальєрів Ірина "Чека" Цибух - загинула під час ротації на Харківському напрямку за кілька днів до свого 26-го дня народження."
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2024-05-30/pozyivnoy-cheka-za-dva-dnya-do-26-letiya-pogibla-boevoy-medik-iz-gospitalerov/322767

На фронті загинула військовий медик, німкеня Вагнер Савіта Діана
https://vechirniy.kyiv.ua/news/94411/
показать весь комментарий
11.06.2024 19:03 Ответить
Список жінок медиків , які загинули на фронті -величезний , кожний місяць, тиждень гинуть , а ви не помічаєте ...(((
показать весь комментарий
11.06.2024 19:04 Ответить
я про витягування з нуля як в 41му
показать весь комментарий
11.06.2024 19:05 Ответить
деда, батю, мужа, сына, племянников и кресников ты уже отправила? Вот отработай вместо их
показать весь комментарий
11.06.2024 18:59 Ответить
Извини, Шарик, ты дибил
показать весь комментарий
11.06.2024 19:00 Ответить
не маю уяви про Вашу стать і вік, але мушу заперечити: жінкам по трудовому законодавству не можна багато підіймати. Тобто носилки з тяжкохворим, а вони бувають і під центнер, тендітна жіночка просто не потягне. або заробить грижу і стане інвалідом через те, що якась парасолька послала її на непідходящу для неї роботу. "медикиня" може бути і не тендітна. але грижа у неї все одно може бути. Маючи перед собою своїх земляків із швидкої, то більшість водіїв вже пенсійного віку і медбрати не саме молоді.
Я можу піти і далі за вас: а давайте мобілізуємо гробокопачів. адже жінки хай і труну несуть і закопують. пожежних вже мобілзують чи заставляють поновлювати, кого ще? вже не спостерігаю того інтенсивного руху фур. певно водії не ходять у рейс, окрім деяких як то новапошта. завтра чекайте на дефіцит дуже багатьох товарів у торговій мережі. кацапи стільки не наосять нам шкоди, як рішення цієї влади. хіба ще кому не видно цього?
показать весь комментарий
11.06.2024 19:37 Ответить
А давайте нікого не мобілізувати , і всіх з фронту повернемо , бо !!! Бо , все це так не зручно до Вашого звиклого життя , так пане Білик ? Ну , або най жінки воюють , що вони і роблять , бо ! Хай вам грець...(((
показать весь комментарий
11.06.2024 19:50 Ответить
Давайте жінок теж почнемо мобілізувати, буде в них докуя роботи в тилу як мінімум.
Ти як? За? Чи то не жєнскоє дєло?
показать весь комментарий
11.06.2024 21:52 Ответить
Жінки воюють , навіть самі добровільно ідуть , не ховаються, в Тисі не топляться , і гинуть за Неньку .
показать весь комментарий
11.06.2024 22:03 Ответить
Це прекрасно. Тоді лишилось лише прийняти закон, зробити це обов'язком - і Парасолька на парасольці полетить прямо у війска боронити державу.
Що таке, не подобається?
показать весь комментарий
11.06.2024 22:11 Ответить
Так , я медик , і мене беруть в госпіталь , і не тільки мене , мої подруги теж . І що ?
показать весь комментарий
11.06.2024 22:18 Ответить
--ти жалюгідний !
показать весь комментарий
11.06.2024 22:20 Ответить
Тож патріотизм одразу віветрився і захищати улюблену неньку бажання нема. Зрозуміло.
показать весь комментарий
11.06.2024 22:43 Ответить
-бот довбень
показать весь комментарий
11.06.2024 23:41 Ответить
Заходишь на фейсбук и везде одно: шоу Белые и Пушистые. Невинные тцкашники получают люлейчи выдают их некоторым, но это всё ипсо. Как же вы этой брехнёй задолбали.
показать весь комментарий
11.06.2024 18:48 Ответить
Пусть теперь на прививки вызывают. Ага?
показать весь комментарий
11.06.2024 18:55 Ответить
❗️Офіційний коментар щодо масової бійки в Одесі біля Київського РТЦК та СП

11 червня 2024 року ТЦК проводили перевірку облікових документів у громадян, один з яких, відмовився їх надати. Представники поліції й ТЦК затримали його і доставили для оновлення облікових даних.

"Через годину після цього, до Київського РТЦК приїхала група людей у медичному одязі на автомобілі швидкої медичної допомоги. Вони стверджували, що прибули на виклик раніше доставленого до РТЦК та СП громадянина, і наполягали на його госпіталізації.

Ці особи посилалися на діагноз, який раніше не був підтверджений лікарями ВЛК", - йдеться у повідомленні.

Через це, у військовослужбовців виникла підозра, що прибулі особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби.

Представники ТЦК викликали поліцію. Прибувшим правоохоронцям також не було надано документів, і тому медична група була затримана для надання пояснень.
показать весь комментарий
11.06.2024 19:08 Ответить
Уважаемые Медики. При обнаружении тэцэкуна пришедшего на лечение и продолжавшего служить с 11.06.2024 , проведите необходимые процедуры для получения звания "калека". Не желающие быть калеками - с сегодняшнего дня самовольно покинуть тцк и перейти на другое место службы
показать весь комментарий
11.06.2024 19:13 Ответить
Саме огидне в таких ситуаціях - це те як ЗМІ подають брехню міноборони.
Поліція також покриває та бреше разом з ТЦК.
Це будуть найганебніші сторінки в історії нашої країни.
показать весь комментарий
11.06.2024 19:45 Ответить
А ТЦК не повинні нічого встановлювати, для цього є правоохоронні органи, хоч вони вже більше правопохоронні, але це їхня робота.
показать весь комментарий
11.06.2024 21:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 