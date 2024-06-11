ТЦК про бійку з медиками в Одесі: встановлюємо детальні обставини події
Наразі Одеський обласний ТЦК та СП разом із правоохоронними органами встановлюють детальні обставини щодо бійки між співробітниками ТЦК та медиками швидкої допомоги в Одесі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Одеського обласного ТЦК та СП.
У ТЦК нагадують, що нині активно поширюється інформація щодо ситуації "навколо порушення громадського порядку на прилеглій території Київського РТЦК та СП м. Одеса".
"Повідомляємо засоби масової інформації та населення про спільне проведення із правоохоронними органами невідкладних заходів щодо встановлення детальних обставин подій. Просимо усіх утримуватись від поширення дезінформації", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що детальна інформація про обставини події буде доведена додатково найближчим часом.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Одесі відбувся конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги. Скандальне відео вже облетіло соцмережі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Десятки звернень https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R пишуть мешканці Лозівської громади щодо вибіркової мобілізації на її території.
Є гроші і зв'язки - тебе не мобілізують. У разі відсутності - ласкаво просимо до військ.
При цьому, кожного вечора начальник РЦК разом із підлеглими відвідують ресторани міста https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Лозова , розпивають спиртні напої, не бояться сідати на підпитку за кермо службових автомобілів. Яскравий приклад - ситуація із начальником відділення Близнюківського РТЦК, на якого, між іншим, було складено адміністративний протокол про керування на підпитку.
З чого заробляють начальник Лозівського https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%82%D1%86%D0%BA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R РТЦК ні для кого не є секретом. Прайс відомий кожному: «списатись» військовозобовʼязоному «за станом здоров'я коштує 5000 $, зняти з військового обліку автомобільну техніку - 1500 $, заплющити очі та не внести до бази «https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Оберіг » призовників - 1000$.
«Керівників підприємств та установ Лозівської громади полковник Артем https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Требесов обклав даниною, за те щоб їх працівники не пішли воювати за нашу державу.»
Відповідальності ніхто не боїться - в місті кожен знає один одного, хабарі можна сміливо брати.
Уявіть, і це лише частина того, що відбувається у місті Лозова.
Група злочинців, які отримали прізвисько «бус-гастролери», діяла з цинічною зухвалістю: викрадаючи людей, вони вимагали у них гроші, натомість пропонуючи порожні повістки, які жертви мали самі заповнювати та змінювати дати.
Вартість "послуг" банди становила 1 000 доларів на тиждень за повістки та 10 000 доларів - за звільнення.
Варто зазначити, що затримання відбулося прямо у Парку-меморіалі 411 батареї.
Незважаючи на нещодавні гучні перевірки військкоматів, одеські військкоми продовжують зловживати своїм положенням, і не вчаться на своїх помилках.
Силовики з Одеського УСР затримали саме тих ТЦКашників, які викрадали та били людей
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2024-05-30/pozyivnoy-cheka-za-dva-dnya-do-26-letiya-pogibla-boevoy-medik-iz-gospitalerov/322767
На фронті загинула військовий медик, німкеня Вагнер Савіта Діана
https://vechirniy.kyiv.ua/news/94411/
Я можу піти і далі за вас: а давайте мобілізуємо гробокопачів. адже жінки хай і труну несуть і закопують. пожежних вже мобілзують чи заставляють поновлювати, кого ще? вже не спостерігаю того інтенсивного руху фур. певно водії не ходять у рейс, окрім деяких як то новапошта. завтра чекайте на дефіцит дуже багатьох товарів у торговій мережі. кацапи стільки не наосять нам шкоди, як рішення цієї влади. хіба ще кому не видно цього?
Ти як? За? Чи то не жєнскоє дєло?
Що таке, не подобається?
11 червня 2024 року ТЦК проводили перевірку облікових документів у громадян, один з яких, відмовився їх надати. Представники поліції й ТЦК затримали його і доставили для оновлення облікових даних.
"Через годину після цього, до Київського РТЦК приїхала група людей у медичному одязі на автомобілі швидкої медичної допомоги. Вони стверджували, що прибули на виклик раніше доставленого до РТЦК та СП громадянина, і наполягали на його госпіталізації.
Ці особи посилалися на діагноз, який раніше не був підтверджений лікарями ВЛК", - йдеться у повідомленні.
Через це, у військовослужбовців виникла підозра, що прибулі особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби.
Представники ТЦК викликали поліцію. Прибувшим правоохоронцям також не було надано документів, і тому медична група була затримана для надання пояснень.
Поліція також покриває та бреше разом з ТЦК.
Це будуть найганебніші сторінки в історії нашої країни.