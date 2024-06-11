ТЦК про бійку з медиками в Одесі: встановлюємо детальні обставини події

Наразі Одеський обласний ТЦК та СП разом із правоохоронними органами встановлюють детальні обставини щодо бійки між співробітниками ТЦК та медиками швидкої допомоги в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Одеського обласного ТЦК та СП.

У ТЦК нагадують, що нині активно поширюється інформація щодо ситуації "навколо порушення громадського порядку на прилеглій території Київського РТЦК та СП м. Одеса".

"Повідомляємо засоби масової інформації та населення про спільне проведення із правоохоронними органами невідкладних заходів щодо встановлення детальних обставин подій. Просимо усіх утримуватись від поширення дезінформації", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харківському ТЦК прокоментували відео з бійкою цивільних та представників центру комплектування: "Були змушені захищатися". ВIДЕО

Також зазначається, що детальна інформація про обставини події буде доведена додатково найближчим часом.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Одесі відбувся конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги. Скандальне відео вже облетіло соцмережі.