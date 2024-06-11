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ТЦК про бійку з медиками в Одесі: встановлюємо детальні обставини події

Бійка в Одесі

Наразі Одеський обласний ТЦК та СП разом із правоохоронними органами встановлюють детальні обставини щодо бійки між співробітниками ТЦК та медиками швидкої допомоги в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Одеського обласного ТЦК та СП.

У ТЦК нагадують, що нині активно поширюється інформація щодо ситуації "навколо порушення громадського порядку на прилеглій території Київського РТЦК та СП м. Одеса".

"Повідомляємо засоби масової інформації та населення про спільне проведення із правоохоронними органами невідкладних заходів щодо встановлення детальних обставин подій. Просимо усіх утримуватись від поширення дезінформації", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харківському ТЦК прокоментували відео з бійкою цивільних та представників центру комплектування: "Були змушені захищатися". ВIДЕО

Також зазначається, що детальна інформація про обставини події буде доведена додатково найближчим часом.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Одесі відбувся конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги. Скандальне відео вже облетіло соцмережі.

Автор: 

конфлікт (444) Одеса (5470) ТЦК та СП (577)


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Топ коментарі
+48
Злобні фельдшери-рецидивісти напали на тцкашників в трусиках )
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11.06.2024 17:02
+35
Винахідливе одеське тцк. Нашо ловить по вулицях? Звониш і самі приїжають🤣
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11.06.2024 17:01
+35
Навіть в голову нормальній людині не може прийти підняти руку на лікаря. Це яких же мерзот набрали в ті ТЦК
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11.06.2024 17:04
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Якщо ТЦК та поліція б'є людей, можливо їх треба вписати в чорний список, та перестати їх сім'ям продавати харчові продукти, надавати скору допомогу, перестати їх дітей вчити, не давати у їх будинки електроенергію. Сюди можна вписати прокурорів, слідчих, суддів. Все це можливо зробити по рішенню громад. Фото злодіїв мають висіти у кожному магазині, аптеках та других закладах. Мабуть, тільки так можна побороти зло в Україні. Геть нечисть з влади!!!
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11.06.2024 17:58 Відповісти
Розкішне життя начальника Лозівського РТЦК та СП на Харківщині.

Десятки звернень https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R пишуть мешканці Лозівської громади щодо вибіркової мобілізації на її території.

Є гроші і зв'язки - тебе не мобілізують. У разі відсутності - ласкаво просимо до військ.

При цьому, кожного вечора начальник РЦК разом із підлеглими відвідують ресторани міста https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Лозова , розпивають спиртні напої, не бояться сідати на підпитку за кермо службових автомобілів. Яскравий приклад - ситуація із начальником відділення Близнюківського РТЦК, на якого, між іншим, було складено адміністративний протокол про керування на підпитку.

З чого заробляють начальник Лозівського https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%82%D1%86%D0%BA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R РТЦК ні для кого не є секретом. Прайс відомий кожному: «списатись» військовозобовʼязоному «за станом здоров'я коштує 5000 $, зняти з військового обліку автомобільну техніку - 1500 $, заплющити очі та не внести до бази «https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Оберіг » призовників - 1000$.

«Керівників підприємств та установ Лозівської громади полковник Артем https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Требесов обклав даниною, за те щоб їх працівники не пішли воювати за нашу державу.»

Відповідальності ніхто не боїться - в місті кожен знає один одного, хабарі можна сміливо брати.

Уявіть, і це лише частина того, що відбувається у місті Лозова.
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11.06.2024 17:59 Відповісти
Детальна інформація: всі ці лікарі були п'яні, і в них була епілепсія. 100% так і було, ТЦК не збрешуть.
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11.06.2024 18:03 Відповісти
Это просто шобла бандитов которым все дозволено. Тупо зарабатывание бабла, которое кто-то крышует. Почему они носят военную форму? Они не имеют права позорить военных! Это бандиты!!!!
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11.06.2024 18:04 Відповісти
Н только форму но и оружие
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11.06.2024 18:35 Відповісти
Как врач, и просто как человек, я на стороне работников скорой помощи. Эти ***@ны бы ещё пожарных и газовую службу вызвали. Нет, я не против мобилизации, но #б их мать!!! Что за маразм?! Мед. бригада едет на вызов, где человеку нужна помощь, а оказывается она тратит свое время на этих д#билов!!!
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11.06.2024 18:25 Відповісти
Ви читаете коменти? Народ за лikariв скороi-це ганебний вчинок людоловiв! Моя двоюрiдна сестра працюе на швидкiй i я знаю яка це тяжка праця. А зараз нехватка лiкарiв i вона не бувае дома, а дома онкохворий чоловiк потребуе йii уваги... 🥺☹️
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11.06.2024 19:29 Відповісти
Да, читаю комментарии и высказал свое согласие с их мнением. Я 15 лет назад работал на скорой поэтому на "собственной шкуре" прочувствовал "радости" данного труда. Но моё мнение - это моё мнение. И оно не зависит от мнения в других комментариях.
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11.06.2024 22:00 Відповісти
Они наверное кого-то отмудохали там до полусмерти как обычно, а потом вызвали скорую и хотят все сделать по тихому. Все равно правду не скажут, этим бандитам опять все сойдёт с рук....
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11.06.2024 18:27 Відповісти
Сьогодні Одеське управління стратегічних розслідувань (УСР) та військова прокуратура провели успішну операцію, затримавши банду ТЦКашників, які викрадали людей просто на вулицях міста.

Група злочинців, які отримали прізвисько «бус-гастролери», діяла з цинічною зухвалістю: викрадаючи людей, вони вимагали у них гроші, натомість пропонуючи порожні повістки, які жертви мали самі заповнювати та змінювати дати.

Вартість "послуг" банди становила 1 000 доларів на тиждень за повістки та 10 000 доларів - за звільнення.

Варто зазначити, що затримання відбулося прямо у Парку-меморіалі 411 батареї.
Незважаючи на нещодавні гучні перевірки військкоматів, одеські військкоми продовжують зловживати своїм положенням, і не вчаться на своїх помилках.

Силовики з Одеського УСР затримали саме тих ТЦКашників, які викрадали та били людей
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/
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11.06.2024 18:32 Відповісти
Немає там такої сторінки.
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11.06.2024 18:44 Відповісти
Від слів до діла потихеньку.
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11.06.2024 18:34 Відповісти
Военные начали клеить на свои бусы на чёрных номерах надпись "Не ТЦК", чтобы их не путали с военкомами.
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11.06.2024 18:34 Відповісти
Нєвінаватая я ,он сам прішол ,
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11.06.2024 18:35 Відповісти
Зараз на мене налетять , і можливо поб'ють ! )) Шановне панство , на швидкій фельдшерами , шоферами , лікарями , можуть працювати жінки , а чоловіків можна на фронт . Чому з нуля поранених з поля боя витягують жінки "госпітальєри " , а чоловіки повні сил , продовжують працювати на швидких в тилу ? Чому бойових медиків чоловіків , на фронті менше чим жінок ? Там потрібна сила чоловіча -підняти, перевернути , понести ...
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11.06.2024 18:46 Відповісти
ви мабуть передивились правдивих совєцьких фільмів про героїчних катюш )) так є такі дівчата і жінки, але в переважній більшості поранених витягують свої побратими, а не міфічні-героїчні катюхі
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11.06.2024 18:57 Відповісти
" На фронті 29 травня загинула медикиня з Госпітальєрів Ірина "Чека" Цибух - загинула під час ротації на Харківському напрямку за кілька днів до свого 26-го дня народження."
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2024-05-30/pozyivnoy-cheka-za-dva-dnya-do-26-letiya-pogibla-boevoy-medik-iz-gospitalerov/322767

На фронті загинула військовий медик, німкеня Вагнер Савіта Діана
https://vechirniy.kyiv.ua/news/94411/
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11.06.2024 19:03 Відповісти
Список жінок медиків , які загинули на фронті -величезний , кожний місяць, тиждень гинуть , а ви не помічаєте ...(((
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11.06.2024 19:04 Відповісти
я про витягування з нуля як в 41му
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11.06.2024 19:05 Відповісти
деда, батю, мужа, сына, племянников и кресников ты уже отправила? Вот отработай вместо их
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11.06.2024 18:59 Відповісти
Извини, Шарик, ты дибил
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11.06.2024 19:00 Відповісти
не маю уяви про Вашу стать і вік, але мушу заперечити: жінкам по трудовому законодавству не можна багато підіймати. Тобто носилки з тяжкохворим, а вони бувають і під центнер, тендітна жіночка просто не потягне. або заробить грижу і стане інвалідом через те, що якась парасолька послала її на непідходящу для неї роботу. "медикиня" може бути і не тендітна. але грижа у неї все одно може бути. Маючи перед собою своїх земляків із швидкої, то більшість водіїв вже пенсійного віку і медбрати не саме молоді.
Я можу піти і далі за вас: а давайте мобілізуємо гробокопачів. адже жінки хай і труну несуть і закопують. пожежних вже мобілзують чи заставляють поновлювати, кого ще? вже не спостерігаю того інтенсивного руху фур. певно водії не ходять у рейс, окрім деяких як то новапошта. завтра чекайте на дефіцит дуже багатьох товарів у торговій мережі. кацапи стільки не наосять нам шкоди, як рішення цієї влади. хіба ще кому не видно цього?
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11.06.2024 19:37 Відповісти
А давайте нікого не мобілізувати , і всіх з фронту повернемо , бо !!! Бо , все це так не зручно до Вашого звиклого життя , так пане Білик ? Ну , або най жінки воюють , що вони і роблять , бо ! Хай вам грець...(((
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11.06.2024 19:50 Відповісти
Давайте жінок теж почнемо мобілізувати, буде в них докуя роботи в тилу як мінімум.
Ти як? За? Чи то не жєнскоє дєло?
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11.06.2024 21:52 Відповісти
Жінки воюють , навіть самі добровільно ідуть , не ховаються, в Тисі не топляться , і гинуть за Неньку .
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11.06.2024 22:03 Відповісти
Це прекрасно. Тоді лишилось лише прийняти закон, зробити це обов'язком - і Парасолька на парасольці полетить прямо у війска боронити державу.
Що таке, не подобається?
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11.06.2024 22:11 Відповісти
Так , я медик , і мене беруть в госпіталь , і не тільки мене , мої подруги теж . І що ?
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11.06.2024 22:18 Відповісти
--ти жалюгідний !
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11.06.2024 22:20 Відповісти
Тож патріотизм одразу віветрився і захищати улюблену неньку бажання нема. Зрозуміло.
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11.06.2024 22:43 Відповісти
-бот довбень
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11.06.2024 23:41 Відповісти
Заходишь на фейсбук и везде одно: шоу Белые и Пушистые. Невинные тцкашники получают люлейчи выдают их некоторым, но это всё ипсо. Как же вы этой брехнёй задолбали.
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11.06.2024 18:48 Відповісти
Пусть теперь на прививки вызывают. Ага?
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11.06.2024 18:55 Відповісти
❗️Офіційний коментар щодо масової бійки в Одесі біля Київського РТЦК та СП

11 червня 2024 року ТЦК проводили перевірку облікових документів у громадян, один з яких, відмовився їх надати. Представники поліції й ТЦК затримали його і доставили для оновлення облікових даних.

"Через годину після цього, до Київського РТЦК приїхала група людей у медичному одязі на автомобілі швидкої медичної допомоги. Вони стверджували, що прибули на виклик раніше доставленого до РТЦК та СП громадянина, і наполягали на його госпіталізації.

Ці особи посилалися на діагноз, який раніше не був підтверджений лікарями ВЛК", - йдеться у повідомленні.

Через це, у військовослужбовців виникла підозра, що прибулі особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби.

Представники ТЦК викликали поліцію. Прибувшим правоохоронцям також не було надано документів, і тому медична група була затримана для надання пояснень.
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11.06.2024 19:08 Відповісти
Уважаемые Медики. При обнаружении тэцэкуна пришедшего на лечение и продолжавшего служить с 11.06.2024 , проведите необходимые процедуры для получения звания "калека". Не желающие быть калеками - с сегодняшнего дня самовольно покинуть тцк и перейти на другое место службы
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11.06.2024 19:13 Відповісти
Саме огидне в таких ситуаціях - це те як ЗМІ подають брехню міноборони.
Поліція також покриває та бреше разом з ТЦК.
Це будуть найганебніші сторінки в історії нашої країни.
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11.06.2024 19:45 Відповісти
А ТЦК не повинні нічого встановлювати, для цього є правоохоронні органи, хоч вони вже більше правопохоронні, але це їхня робота.
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11.06.2024 21:53 Відповісти
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