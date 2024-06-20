УКР
Депутата Ужгородської міськради затримали на хабарі за допомогу в отриманні відстрочки від військової служби. ФОТО

Депутата Ужгородської міськради затримали на хабарі за допомогу в отриманні відстрочки від військової служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Депутат Ужгородської міськради затриманий на хабарі

За даними слідства, за хабар депутат Ужгородської міської ради – керівник одного з її підрозділів обіцяв громадянам допомогу у швидкому та безперешкодному одержанні рішення, яке підтверджує факт догляду за близьким родичем. Це давало можливість не лише отримувати щомісячну грошову компенсацію, а й претендувати на оформлення відстрочки від військової служби.

Депутата затримали після отримання 1000 доларів за готовий документ.

Депутат Ужгородської міськради затриманий на хабарі

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 368 КК України.

Щось дуже дешево
20.06.2024 20:36 Відповісти
...і купюри старого зразка...
20.06.2024 20:39 Відповісти
дешево за те що має бути безкоштовним, він оформлював догляд, а не мутив липові доки.
20.06.2024 20:51 Відповісти
В мацкве гуляет ураган "Эдгар" - https://www.facebook.com/reel/1736676890196288
20.06.2024 20:37 Відповісти
мелочь, но приятно.
20.06.2024 20:38 Відповісти
Чи не зелених, бо мовчок про приналежність
20.06.2024 20:58 Відповісти
Цікаво і від якої партії це мурло ? Чому таке боягузтво правди ? Почали зєлєний зад лизати?
20.06.2024 21:30 Відповісти
 
 