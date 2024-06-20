Депутата Ужгородської міськради затримали на хабарі за допомогу в отриманні відстрочки від військової служби. ФОТО

Депутата Ужгородської міськради затримали на хабарі за допомогу в отриманні відстрочки від військової служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, за хабар депутат Ужгородської міської ради – керівник одного з її підрозділів обіцяв громадянам допомогу у швидкому та безперешкодному одержанні рішення, яке підтверджує факт догляду за близьким родичем. Це давало можливість не лише отримувати щомісячну грошову компенсацію, а й претендувати на оформлення відстрочки від військової служби.

Депутата затримали після отримання 1000 доларів за готовий документ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 368 КК України.

