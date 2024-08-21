За период войны пограничники раскрыли 515 организованных групп, помогавших уклонистам

515 преступных организованных групп помогали незаконно пересечь границу Украины с начала полномасштабного вторжения России. Их раскрыли пограничники в сотрудничестве с другими правоохранителями. Чаще всего украинцы незаконно пытаются пересечь границу в Молдову и Румынию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом журналистам "Слідство.Інфо" рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Отмечается, что пограничники ежедневно фиксируют попытки украинцев незаконно пересечь границу на разных участках. Пытаются действовать как одиночно, так и группами лиц. Большинство из них обращаются к преступным организованным группам, которые распространяют свои сообщения в телеграм-каналах и других соцсетях.

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"Начиная с 2022 года, по меньшей мере 515 преступных групп было разоблачено в сотрудничестве пограничников с другими правоохранителями. В целом это около 1 500 человек. За это нарушители платят преступникам средства, и довольно немалые. Как правило, эти суммы колеблются от 3 до 12 тысяч долларов, но есть случаи, когда представителям преступных групп платят и больше", - рассказывает представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Организаторы преступных групп находятся, в основном, за границей или живут в разных областях Украины. Онлайн они находят пособников: это жители приграничья, которые хорошо знают местность. Иногда организаторы привлекают несовершеннолетних в роли проводников к линии государственной границы.

"Последние три года чаще всего украинцы незаконно пытаются пересечь границу в Молдову и Румынию. Реже - в Венгрию и Словакию. По каждой такой схеме заводится уголовное дело о незаконной переправке лиц через границу (статья 332 УК Украины)", - добавляет Андрей Демченко.

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