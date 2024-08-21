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За период войны пограничники раскрыли 515 организованных групп, помогавших уклонистам

Прикордонники викрили 515 організованих груп, які допомагали ухилянтам

515 преступных организованных групп помогали незаконно пересечь границу Украины с начала полномасштабного вторжения России. Их раскрыли пограничники в сотрудничестве с другими правоохранителями. Чаще всего украинцы незаконно пытаются пересечь границу в Молдову и Румынию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом журналистам "Слідство.Інфо" рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Отмечается, что пограничники ежедневно фиксируют попытки украинцев незаконно пересечь границу на разных участках. Пытаются действовать как одиночно, так и группами лиц. Большинство из них обращаются к преступным организованным группам, которые распространяют свои сообщения в телеграм-каналах и других соцсетях.

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"Начиная с 2022 года, по меньшей мере 515 преступных групп было разоблачено в сотрудничестве пограничников с другими правоохранителями. В целом это около 1 500 человек. За это нарушители платят преступникам средства, и довольно немалые. Как правило, эти суммы колеблются от 3 до 12 тысяч долларов, но есть случаи, когда представителям преступных групп платят и больше", - рассказывает представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Организаторы преступных групп находятся, в основном, за границей или живут в разных областях Украины. Онлайн они находят пособников: это жители приграничья, которые хорошо знают местность. Иногда организаторы привлекают несовершеннолетних в роли проводников к линии государственной границы.

"Последние три года чаще всего украинцы незаконно пытаются пересечь границу в Молдову и Румынию. Реже - в Венгрию и Словакию. По каждой такой схеме заводится уголовное дело о незаконной переправке лиц через границу (статья 332 УК Украины)", - добавляет Андрей Демченко.

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Автор: 

Госпогранслужба (6364) уклонисты (800)


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В Україні нема проблем з

- депутатами як Дмитрук що є відвертими агентами Кремля які ллють аргументи кремлівській пропаганді після чого їх дипломатію буде тицяти в це

- нема проблем з Ермаков від якого чогомусь хз чому завжди скривають план наступу і якщо вдається скрити то наступ успішний, а якщо ні - то ні

- нема проблем з Гетьманцевим який уже вбив в економіці все шо міг і не міг

- нема проблем з тим що на головному напрямку країни - Покровськ, НЕМА оборонних ліній

і тд

Але є проблема з УХИЛЕНЯТМИ. Причому коли був Порошенко то теперішній головний чепушило сам ухилявся причому ржав з цього на камеру
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21.08.2024 06:40 Ответить
Це г но не потрібне у війську і кормить його сенсу нема розстріл на місці і край дороги щоб валялося
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21.08.2024 06:52 Ответить
ти ж само не служиш
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21.08.2024 07:02 Ответить
Він воїн інформаційного фронту - пише грізні коментарі в інтернетиках
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21.08.2024 10:25 Ответить
а старих людей і інвалідів теж розстрілювати будеш? вони також "у війську непотрібні і кормить їх сенсу нема". ідем дальше - психічно хворих і маланхолійних людей також можна розстрілювати. хоча стоп, здається в історії уже були державні устрої з такими підходами, але вони погано закінчили
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21.08.2024 07:35 Ответить
Розстрілювати не закликаю, але є питання-а це старі люди з інвалідами штурмують Тису ?
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21.08.2024 08:11 Ответить
А тепер особовий склад усіх 515 груп-помагайликівухилянтам дружньо "в сапагі і с мєста с пєснєй марш нахєр в окопи," щоб знала *******, "как надо родіну любіть"🤔🧐😁
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21.08.2024 08:01 Ответить
Звичайно дешевше закрити західний кордон, відловлювати людей, ніж будувати укріплення, берегти ос, мотивувати добровольців, піклуватись про поранених, та сім'ї загиблих. А гроші можно вкрасти, ще й на "білетах" на волю непогано заробити. 20000$ × кількість охочих = непогана сума. Для нашої "еліти"....
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21.08.2024 12:33 Ответить
 
 