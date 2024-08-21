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За період війни прикордонники викрили 515 організованих груп, які допомагали ухилянтам

Прикордонники викрили 515 організованих груп, які допомагали ухилянтам

515 злочинних організованих груп допомагали незаконно перетнути кордон України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Їх викрили прикордонники у співпраці з іншими правоохоронцями. Найчастіше українці незаконно намагаються перетнути кордон до Молдови та Румунії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналістам "Слідства.Інфо" розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Зазначається, що прикордонники щодня фіксують спроби українців незаконно перетнути кордон на різних ділянках. Намагаються діяти як поодиноко, так і групами осіб. Більшість з них звертаються до злочинних організованих груп, які поширюють свої повідомлення у телеграм-каналах та інших соцмережах.

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"Починаючи з 2022 року, щонайменше 515 злочинних груп було викрито у співпраці прикордонників з іншими правоохоронцями. Загалом це близько 1 500 осіб. За це порушники платять злочинцям кошти і досить немалі. Як правило ці суми коливаються від 3 до 12 тисяч доларів, але є випадки, коли представникам злочинних груп платять і більше", - розповідає речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Організатори злочинних груп перебувають здебільшого за кордоном або живуть у різних областях України. Онлайн вони знаходять пособників, це жителі прикордоння, які добре знають місцевість. Інколи організатори залучають неповнолітніх у ролі провідників до лінії державного кордону.

"Останні три роки найчастіше українці незаконно намагаються перетнути кордон до Молдови та Румунії. Рідше - до Угорщини і Словаччини. По кожній такій схемі заводиться кримінальна справа щодо незаконного переправлення осіб через кордон (стаття 332 КК України)", - додає Андрій Демченко.

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Автор: 

Держприкордонслужба (5917) ухилянти (864)


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В Україні нема проблем з

- депутатами як Дмитрук що є відвертими агентами Кремля які ллють аргументи кремлівській пропаганді після чого їх дипломатію буде тицяти в це

- нема проблем з Ермаков від якого чогомусь хз чому завжди скривають план наступу і якщо вдається скрити то наступ успішний, а якщо ні - то ні

- нема проблем з Гетьманцевим який уже вбив в економіці все шо міг і не міг

- нема проблем з тим що на головному напрямку країни - Покровськ, НЕМА оборонних ліній

і тд

Але є проблема з УХИЛЕНЯТМИ. Причому коли був Порошенко то теперішній головний чепушило сам ухилявся причому ржав з цього на камеру
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21.08.2024 06:40 Відповісти
Це г но не потрібне у війську і кормить його сенсу нема розстріл на місці і край дороги щоб валялося
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21.08.2024 06:52 Відповісти
ти ж само не служиш
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21.08.2024 07:02 Відповісти
Він воїн інформаційного фронту - пише грізні коментарі в інтернетиках
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21.08.2024 10:25 Відповісти
а старих людей і інвалідів теж розстрілювати будеш? вони також "у війську непотрібні і кормить їх сенсу нема". ідем дальше - психічно хворих і маланхолійних людей також можна розстрілювати. хоча стоп, здається в історії уже були державні устрої з такими підходами, але вони погано закінчили
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21.08.2024 07:35 Відповісти
Розстрілювати не закликаю, але є питання-а це старі люди з інвалідами штурмують Тису ?
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21.08.2024 08:11 Відповісти
А тепер особовий склад усіх 515 груп-помагайликівухилянтам дружньо "в сапагі і с мєста с пєснєй марш нахєр в окопи," щоб знала *******, "как надо родіну любіть"🤔🧐😁
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21.08.2024 08:01 Відповісти
Звичайно дешевше закрити західний кордон, відловлювати людей, ніж будувати укріплення, берегти ос, мотивувати добровольців, піклуватись про поранених, та сім'ї загиблих. А гроші можно вкрасти, ще й на "білетах" на волю непогано заробити. 20000$ × кількість охочих = непогана сума. Для нашої "еліти"....
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21.08.2024 12:33 Відповісти
 
 