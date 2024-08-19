Організаторів схеми з перевезення ухилянтів арештували в Молдові
Вісьмох жителів автономного територіального утворення Гагаузії, зокрема двох співробітників Прикордонної поліції, звинуватили в організації нелегальної міграції громадян України.
Про це пише видання NewsMaker, передає Цензор.НЕТ.
Наразі їх помістили під арешт на 30 діб.
У пресрелізі Прокуратури щодо боротьби з організованою злочинністю заявили, що у справі фігурують 10 осіб.
За даними слідства, вони організували схему нелегальної міграції чоловіків із України. За свої послуги обвинувачені отримували від €6000 до €8000 із особи.
Вісім фігурантів помістили під арешт на 30 діб. Ще двоє підозрюваних залишаться на волі під час слідства.
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