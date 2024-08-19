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Організаторів схеми з перевезення ухилянтів арештували в Молдові

У Молдові арештували організаторів схеми з перевезення ухилянтів

Вісьмох жителів автономного територіального утворення Гагаузії, зокрема двох співробітників Прикордонної поліції, звинуватили в організації нелегальної міграції громадян України.

Про це пише видання NewsMaker, передає Цензор.НЕТ.

Наразі їх помістили під арешт на 30 діб.

У пресрелізі Прокуратури щодо боротьби з організованою злочинністю заявили, що у справі фігурують 10 осіб.

За даними слідства, вони організували схему нелегальної міграції чоловіків із України. За свої послуги обвинувачені отримували від €6000 до €8000 із особи.

Вісім фігурантів помістили під арешт на 30 діб. Ще двоє підозрюваних залишаться на волі під час слідства.

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