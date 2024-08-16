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Троє одеситів, керуючись підказками з телеграму, намагалися потрапити полем до Молдови, - ДПСУ. ВIДЕО

Троє ухилянтів намагалися незаконно перейти в Молдову через соняхове поле. Маршрут отримали через телеграм-канал.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Такий маршрут їм підказали в анонімному телеграм-каналі. За це чоловіки мали сплатити по тисячі доларів одразу й ще по $6,5 тисяч у разі, якщо маршрут виявиться успішним. Проте, сховатися від прикордонного наряду одеситам не вдалося", - ідеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, на ухилянтів склали адмінпротоколи.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) Молдова (2070) ухилянти (900)


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Топ коментарі
+14
телеграм-канал вели прикордонники...?
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16.08.2024 18:56
+7
Це просто шикарний бізнес-план.
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16.08.2024 19:27
+3
готові ДРГ
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16.08.2024 19:42
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телеграм-канал вели прикордонники...?
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16.08.2024 18:56 Відповісти
Це просто шикарний бізнес-план.
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16.08.2024 19:27 Відповісти
Не так: план, то шикарний бізнес )
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17.08.2024 04:12 Відповісти
Не залік...оцінка два....повторити тренування в гирлі Дніпра...доки не навчаться
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16.08.2024 19:38 Відповісти
папалі пад тєлєгу.
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16.08.2024 19:40 Відповісти
Шкода шо поле не міноване.
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16.08.2024 19:42 Відповісти
Ти дивись, тільки народився троль а вже матюкатись вміє.
Шо, потужно пердолить?
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17.08.2024 06:50 Відповісти
готові ДРГ
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16.08.2024 19:42 Відповісти
Вот теперь пусть перекопают лопатами это поле и посадят там озимые.. )
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16.08.2024 20:13 Відповісти
Куди зібрались, буряти прийдуть не буде кого ***ти
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16.08.2024 20:37 Відповісти
Бачу гарний лайфхак, якщо вже з Молдови
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16.08.2024 23:55 Відповісти
Тебе, не ковбасить, кацап, тебе пердолить.
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17.08.2024 06:56 Відповісти
Це ось самє таки як ти дебіли, свиноротий радник.
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17.08.2024 06:53 Відповісти
Позбавити громадянства , бо вони не хочуть жити в Україні , їм не потрібна Батьківщина . Навіщо нам це сміття ?
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17.08.2024 15:41 Відповісти
 
 