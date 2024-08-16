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Трое одесситов, руководствуясь подсказками из телеграм-канала, пытались попасть через поле в Молдову, - ГПСУ. ВИДЕО

Трое уклонистов пытались незаконно перейти в Молдову через поле с подсолнухами. Маршрут получили через телеграм-канал.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Такой маршрут им подсказали в анонимном телеграм-канале. За это мужчины должны были заплатить по тысяче долларов сразу и еще по $6,5 тысяч в случае, если маршрут окажется успешным. Однако скрыться от пограничного наряда одесситам не удалось", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, на уклонистов составили админпротоколы.

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Автор: 

Госпогранслужба (6425) Молдова (1871) уклонисты (831)


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Топ комментарии
+14
телеграм-канал вели прикордонники...?
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16.08.2024 18:56
+7
Це просто шикарний бізнес-план.
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16.08.2024 19:27
+3
готові ДРГ
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16.08.2024 19:42
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телеграм-канал вели прикордонники...?
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16.08.2024 18:56 Ответить
Це просто шикарний бізнес-план.
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16.08.2024 19:27 Ответить
Не так: план, то шикарний бізнес )
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17.08.2024 04:12 Ответить
Не залік...оцінка два....повторити тренування в гирлі Дніпра...доки не навчаться
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16.08.2024 19:38 Ответить
папалі пад тєлєгу.
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16.08.2024 19:40 Ответить
Шкода шо поле не міноване.
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16.08.2024 19:42 Ответить
Ти дивись, тільки народився троль а вже матюкатись вміє.
Шо, потужно пердолить?
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17.08.2024 06:50 Ответить
готові ДРГ
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16.08.2024 19:42 Ответить
Вот теперь пусть перекопают лопатами это поле и посадят там озимые.. )
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16.08.2024 20:13 Ответить
Куди зібрались, буряти прийдуть не буде кого ***ти
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16.08.2024 20:37 Ответить
Бачу гарний лайфхак, якщо вже з Молдови
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16.08.2024 23:55 Ответить
Тебе, не ковбасить, кацап, тебе пердолить.
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17.08.2024 06:56 Ответить
Це ось самє таки як ти дебіли, свиноротий радник.
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17.08.2024 06:53 Ответить
Позбавити громадянства , бо вони не хочуть жити в Україні , їм не потрібна Батьківщина . Навіщо нам це сміття ?
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17.08.2024 15:41 Ответить
 
 