Трое одесситов, руководствуясь подсказками из телеграм-канала, пытались попасть через поле в Молдову, - ГПСУ. ВИДЕО

Трое уклонистов пытались незаконно перейти в Молдову через поле с подсолнухами. Маршрут получили через телеграм-канал.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Такой маршрут им подсказали в анонимном телеграм-канале. За это мужчины должны были заплатить по тысяче долларов сразу и еще по $6,5 тысяч в случае, если маршрут окажется успешным. Однако скрыться от пограничного наряда одесситам не удалось", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, на уклонистов составили админпротоколы.

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