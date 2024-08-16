Трое одесситов, руководствуясь подсказками из телеграм-канала, пытались попасть через поле в Молдову, - ГПСУ. ВИДЕО
Трое уклонистов пытались незаконно перейти в Молдову через поле с подсолнухами. Маршрут получили через телеграм-канал.
Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Такой маршрут им подсказали в анонимном телеграм-канале. За это мужчины должны были заплатить по тысяче долларов сразу и еще по $6,5 тысяч в случае, если маршрут окажется успешным. Однако скрыться от пограничного наряда одесситам не удалось", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, на уклонистов составили админпротоколы.
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