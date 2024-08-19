Организаторов схемы по перевозке уклонистов арестовали в Молдове

Восьмерых жителей автономного территориального образования Гагаузии, в том числе двух сотрудников Пограничной полиции, обвинили в организации нелегальной миграции граждан Украины.

Об этом пишет издание NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас их поместили под арест на 30 суток.

В пресс-релизе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью заявили, что в деле фигурируют 10 человек.

По данным следствия, они организовали схему нелегальной миграции мужчин из Украины. За свои услуги обвиняемые получали от €6000 до €8000 с человека.

Восемь фигурантов поместили под арест на 30 суток. Еще двое подозреваемых останутся на свободе во время следствия.

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