На Закарпатті прикордонники затримали двох ухилянтів з провідниками. ВIДЕО

Двох порушників кордону та їх провідників зупинили 20 серпня увечері неподалік від кордону з Румунією прикордонники відділення "Хижа" Мукачівського загону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна прикордонна служба України.

Перевіряючи наявну інформацію щодо ймовірної протиправної діяльності, прикордонний наряд зупинив на околиці села Королево автомобіль марки "Рено", у якому, окрім водія, перебували ще троє пасажирів.

Усі четверо чоловіків - мешканці Закарпаття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Житомирі викрито адвоката, який "одружував" військовозобов’язаних з жінками із інвалідністю, - прокуратура

"Оперативники загону встановили, що двоє із затриманих мали намір незаконно перетнути кордон та потрапити у Румунію, а інші двоє допомагали їм втілити цей намір у життя", - зауважили в ДПСУ.

З цією метою, водій, 63-річний житель Хуста, мав підвезти своїх підопічних до кордону, а його 41-річний поплічник, житель села Хижа, супроводити їх безпосередньо до місця незаконного перетинання державної межі.

За свої послуги переправники планували отримати 12 тисяч доларів США.

Наразі оперативники Мукачівського загону встановлюють усі обставини правопорушення та осіб, причетних до організації незаконного переправлення чоловіків.

Нагадаємо, за період війни прикордонники викрили 515 організованих груп, які допомагали ухилянтам.