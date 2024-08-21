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На Закарпатті прикордонники затримали двох ухилянтів з провідниками. ВIДЕО

Двох порушників кордону та їх провідників зупинили 20 серпня увечері неподалік від кордону з Румунією прикордонники відділення "Хижа" Мукачівського загону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна прикордонна служба України.

Перевіряючи наявну інформацію щодо ймовірної протиправної діяльності, прикордонний наряд зупинив на околиці села Королево автомобіль марки "Рено", у якому, окрім водія, перебували ще троє пасажирів.

Усі четверо чоловіків - мешканці Закарпаття.

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"Оперативники загону встановили, що двоє із затриманих мали намір незаконно перетнути кордон та потрапити у Румунію, а інші двоє допомагали їм втілити цей намір у життя", - зауважили в ДПСУ.

З цією метою, водій, 63-річний житель Хуста, мав підвезти своїх підопічних до кордону, а його 41-річний поплічник, житель села Хижа, супроводити їх безпосередньо до місця незаконного перетинання державної межі.

За свої послуги переправники планували отримати 12 тисяч доларів США.

Наразі оперативники Мукачівського загону встановлюють усі обставини правопорушення та осіб, причетних до організації незаконного переправлення чоловіків.

Нагадаємо, за період війни прикордонники викрили 515 організованих груп, які допомагали ухилянтам.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) ухилянти (898) Закарпатська область (2048)


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21.08.2024 13:57 Відповісти
Цапоіпсошна карикатура
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21.08.2024 16:04 Відповісти
"Оперативники загону встановили, що двоє із затриманих мали намір незаконно перетнути кордон та потрапити у , а інші двоє допомагали їм втілити цей намір у життя" "

Яким чином "встановили"? Схоже на те, що просто затримали авто з місцевими і "зшили" справу.
Нещодавна був скандал, коли військового у відпусці зустріли з поїзда у Квасах, відвезли ближче до кордону і там намагалися йому теж "спробу незаконного перетину"вліпити - тільки розголос його дружини допоміг.
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21.08.2024 14:13 Відповісти
Зверніть увагу, що судити їх будуть за НАМІР, не за "спробу незаконного перетину кордону", а саме за "намір".
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21.08.2024 17:34 Відповісти
А хіба в КК є стаття про "намір"?
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21.08.2024 20:52 Відповісти
у затриманих було рішення суду що вони ухилянти чи журна-ЛЄСЯ просто так бризкає слюною? може вони ЕМІГРАНТИ???
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21.08.2024 14:28 Відповісти
 
 