Задержан винничанин, который осуществил заплыв Днестром, чтобы добраться до Молдовы, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

В Винницкой области мужчина попытался незаконно пересечь границу Днестром, чтобы добраться до Молдовы, его задержали пограничники.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали нарушителя, который решил преодолеть стремительные потоки Днестра вплавь и незаконно попасть в Молдову.

29-летнего винничанина, который преодолевал дистанцию до берега сопредельного государства, обнаружил пограничный наряд с помощью квадрокоптера. Чтобы предотвратить правонарушение, стражи границы задействовали моторную лодку и вытащили мужчину из воды", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, при себе мужчина имел личные вещи, документы и телефон, которые были обернуты в полиэтиленовые пакеты.

В ГПСУ сообщили, что за попытку незаконного пересечения границы в отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.

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