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Задержан винничанин, который осуществил заплыв Днестром, чтобы добраться до Молдовы, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

В Винницкой области мужчина попытался незаконно пересечь границу Днестром, чтобы добраться до Молдовы, его задержали пограничники.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали нарушителя, который решил преодолеть стремительные потоки Днестра вплавь и незаконно попасть в Молдову.

29-летнего винничанина, который преодолевал дистанцию до берега сопредельного государства, обнаружил пограничный наряд с помощью квадрокоптера. Чтобы предотвратить правонарушение, стражи границы задействовали моторную лодку и вытащили мужчину из воды", - говорится в сообщении.

Затримано порушника кордону

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Как отмечается, при себе мужчина имел личные вещи, документы и телефон, которые были обернуты в полиэтиленовые пакеты.

В ГПСУ сообщили, что за попытку незаконного пересечения границы в отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.

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Автор: 

Госпогранслужба (6425) граница (5269) уклонисты (831)


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Топ комментарии
+9
Це патріот,його обурила цинічна корупція зельоних мародерів і він вирішив самотужки наздогнати "Слугу" Дмитрука,щоб повернути його в Україну і віддати в руки правосуддя.
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27.08.2024 16:20
+6
дмитрук??
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27.08.2024 16:10
+5
не правда, в олiмпiйськiй програмi собачого стилю немае.
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27.08.2024 16:25
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дмитрук??
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27.08.2024 16:10 Ответить
100%
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27.08.2024 16:14 Ответить
А от і ні! 😜 Дмитрук фінішував. У Римі.
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27.08.2024 16:33 Ответить
+++
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27.08.2024 22:05 Ответить
людина до наступної олімпіяди готувалась, а ви...
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27.08.2024 16:15 Ответить
не правда, в олiмпiйськiй програмi собачого стилю немае.
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27.08.2024 16:25 Ответить
Це патріот,його обурила цинічна корупція зельоних мародерів і він вирішив самотужки наздогнати "Слугу" Дмитрука,щоб повернути його в Україну і віддати в руки правосуддя.
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27.08.2024 16:20 Ответить
+100
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27.08.2024 22:06 Ответить
World cup. Tysa open.
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27.08.2024 16:28 Ответить
Дмитрук десь під таку саму пафосну музичку перетинав кордон.
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27.08.2024 16:36 Ответить
прикордонники не могут написать на жилетах, что они прикордонна служба Украині??? колибри за рекламу плотит???
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27.08.2024 18:43 Ответить
недолго музыка играла, недолго фрайер уплывал
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27.08.2024 19:01 Ответить
составлен протокол об административном правонарушении Источник:
Имейте совесть. Билет от Винницы до Могилев-Подольсого дороже чем ваш говенный штраф
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27.08.2024 22:11 Ответить
парадокс,чорта-дмітрука не затримали а цього затримали...
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30.08.2024 05:29 Ответить
 
 