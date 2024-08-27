Задержан винничанин, который осуществил заплыв Днестром, чтобы добраться до Молдовы, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО
В Винницкой области мужчина попытался незаконно пересечь границу Днестром, чтобы добраться до Молдовы, его задержали пограничники.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали нарушителя, который решил преодолеть стремительные потоки Днестра вплавь и незаконно попасть в Молдову.
29-летнего винничанина, который преодолевал дистанцию до берега сопредельного государства, обнаружил пограничный наряд с помощью квадрокоптера. Чтобы предотвратить правонарушение, стражи границы задействовали моторную лодку и вытащили мужчину из воды", - говорится в сообщении.
Как отмечается, при себе мужчина имел личные вещи, документы и телефон, которые были обернуты в полиэтиленовые пакеты.
В ГПСУ сообщили, что за попытку незаконного пересечения границы в отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.
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