В Тисе на границе с Венгрией обнаружили тело 23-летнего украинца. Это уже 41-й случай, - ГПСУ
В Тисе обнаружили тело мужчины, который пытался нелегально пересечь границу и попасть в Венгрию.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером сотрудники пограничной полиции Венгрии сообщили о том, что 26 августа во время патрулирования береговой отмели реки Тисы ими был обнаружен мужчина без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Во время проведенного на месте патологоанатомического осмотра умершего, был обнаружен украинский загранпаспорт.
С начала августа это уже третий случай гибели во время попытки преодоления Тисы. Двух предыдущих утопленников обнаружили на украинско-румынском участке границы.
Как отмечают в ГПСУ, с начала полномасштабного вторжения это уже 41-й случай выявления утопленников, которые пытались незаконно пересечь границу по Тисе.
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Роберт Льюїс Стівенсон. "Клуб самогубців".
смерть украiнцiв... А так згодна з вашим коентом 👍
Провалена політика мобілізації,в тому числі через ЗЄ марафон і арєстовічей .
Усі командири як один говорять,нам не потрібні невмотивовані бійці, навіщо вони? Щоб вони не прикрили товаришів і здали позиції або взагалі не відстрілювалися
Чому курва не можна влаштувати таких людей на інші роботи,рити окопи, готувати їжу,підготовлювати зброю, може вони могли би стати операторами дронів
Не всім дано бути "левами"і штурмувати окопи, не у всіх є на то яйця.
Да краще вже дати людині виїхати, ніж померти як собаці поганій.
Дружина втратила чоловіка , сестра брата, батьки сина, сім'я кормильця,держава потенційного воїна або робочого поатника податків і не народилися діти.
Якщо тут ж хтось, хто пише так йому і надо,ви просто хворі !!!!!!!!!