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В Тисе на границе с Венгрией обнаружили тело 23-летнего украинца. Это уже 41-й случай, - ГПСУ

тиса

В Тисе обнаружили тело мужчины, который пытался нелегально пересечь границу и попасть в Венгрию.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером сотрудники пограничной полиции Венгрии сообщили о том, что 26 августа во время патрулирования береговой отмели реки Тисы ими был обнаружен мужчина без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Во время проведенного на месте патологоанатомического осмотра умершего, был обнаружен украинский загранпаспорт.

С начала августа это уже третий случай гибели во время попытки преодоления Тисы. Двух предыдущих утопленников обнаружили на украинско-румынском участке границы.

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Как отмечают в ГПСУ, с начала полномасштабного вторжения это уже 41-й случай выявления утопленников, которые пытались незаконно пересечь границу по Тисе.

Автор: 

Венгрия (1936) уклонисты (816)


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Топ комментарии
+22
Можновладцям Тису форсувати помагає Татаров,він чеченців гриз як барбарис,а через Тису на руках перенесе).
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29.08.2024 18:57
+20
Мав би жити та боронити Україну, а так здох як пацюк
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29.08.2024 19:12
+14
При комусь була національна ідея "Армія, Мова, Віра", а при комусь "Любою ціною покинути країну".
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29.08.2024 19:16
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Правила форума Совет форумчан
Як же ж форсують Тису можновладці?
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29.08.2024 18:51 Ответить
Можновладцям Тису форсувати помагає Татаров,він чеченців гриз як барбарис,а через Тису на руках перенесе).
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29.08.2024 18:57 Ответить
Світ не без "добрих людей". Наприклад Стефанчук, Буданов...
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29.08.2024 19:38 Ответить
є гарне кіно нашого українського режисера Чухрая "Сорок первый"

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30.08.2024 00:44 Ответить
кто-то комфортно покидает Страну, кто-то рискуя жизнью(((
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29.08.2024 18:56 Ответить
бородач Дмитрук
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29.08.2024 19:04 Ответить
То вже аспіранти пішли?
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29.08.2024 19:00 Ответить
дуже шкода хлопця, невже вони думають що призов це п....а
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29.08.2024 19:03 Ответить
Начитаються х**ні асякої
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29.08.2024 19:08 Ответить
Ще одним виборцем ZVO менше. амінь. " І та почесна смерть ... за дім своїх Батьків"
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29.08.2024 19:25 Ответить
Книжечки почитали б хоч трошки по психології. Зараз іде тупо накачка людей негативом, а кожен має свій поріг міцності. І людину можна так накрутити, що смерть стає не такою страшною як життя. Давно сказано ще за часів королів, що чекання страти може бути набагато страшніше самої страти.
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29.08.2024 20:41 Ответить
невже війна мозок відбиває так, що людяность не залишаеться
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29.08.2024 21:18 Ответить
Чого тікав? До 25 років не мобілізують. Хіба шо від строкової служби. Так їх га фронт тільки за власним бажанням відправляють, чи взагалі після строкової за контрактом.
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29.08.2024 19:03 Ответить
Срочной службы уже нет, все демобилизованы. Через год снова в строй, вполне возможно этот решил "да ну на".
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29.08.2024 19:22 Ответить
Мав би жити та боронити Україну, а так здох як пацюк
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29.08.2024 19:12 Ответить
Рот закрий, ми ще подивимось, як ти повернешся.
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29.08.2024 19:27 Ответить
Де пропаганда ЗСУ, де пропаганда які там бонуси і все інше? Люди не сліпі і все бачать. У депутатів України на каналах у більшості "яка єрунда в раші", а не що в Україні і як в ЗСУ. Отакі писаки зазвичай не будуть воювати і пишуть. Нажахали людей, а тепер люди менше бояться смерті, ніж життя, бо психологія вона така.
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29.08.2024 20:43 Ответить
Мізків не мав, як і 73% шанувальників zeленої мавпи?
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29.08.2024 19:15 Ответить
1000% ти права.
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29.08.2024 19:17 Ответить
Який зв'язок? Чи ви тут за гроші?
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30.08.2024 07:44 Ответить
Ясне діло воно тут за гроші, не за гроші таку єренду адекватна людина строчити не буде.
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30.08.2024 11:43 Ответить
При комусь була національна ідея "Армія, Мова, Віра", а при комусь "Любою ціною покинути країну".
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29.08.2024 19:16 Ответить
Таку було круто, що програв. В боротьбі "Армія, Мова, Віра" між президентом і олігархом, нажаль переміг олігарх і програв, вже були лярди і їх виявилося мало.
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29.08.2024 20:47 Ответить
взвод камікадзе. тільки вмерли ні за що...
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29.08.2024 19:22 Ответить
...за ху собачий
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30.08.2024 00:46 Ответить
Нічого нового. Це вже описано.
Роберт Льюїс Стівенсон. "Клуб самогубців".
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29.08.2024 19:22 Ответить
Все знают что все утопленики изрешечены пулями. Неужели кто то верит что нельзя переплыть речку шириной 20 шагов?
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29.08.2024 19:26 Ответить
Уж не ты ли их пострелял, тело?))
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29.08.2024 19:31 Ответить
Девід з-Духовки і постріляв.
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29.08.2024 20:28 Ответить
Як тобі ввічливо відповісти, щоб не ніс муйню?🤔
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29.08.2024 19:37 Ответить
Ці "всі" з тобою зараз в одній палаті?
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30.08.2024 07:45 Ответить
Ще одним "какая разница" менше. амінь.
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29.08.2024 19:26 Ответить
Здоров півень ..
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30.08.2024 00:55 Ответить
23 роки...
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29.08.2024 19:32 Ответить
перший день війни. срач зі знайомим по поводу просратої підготовки до війни, майбутньої оборони України, києва і засилля в країні зелених та гламурних довбойобів. "поверь, здесь уже совсем другие настроения у всех. даже у гламурних. Украину никто не сдаст и я лично, как и большинство украинцев встанет на оборону своего города" (заскринив ще тоді. бо пізніше неможливо доказати було б з-за класичного провалу пам'яті "тут помню, тут не помню") )). йде третій рік війни, й досі спостерігаю, як гламурні в купі з тим бувшим знайомим збираються ставати до оборони, рублячи бабло в тилах, зриваючи кожний день. ну правда до києва парашники поки що не дійшли, а не свої міста ніхто не обіцяв захищати. буду далі пасматрєть.
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29.08.2024 19:48 Ответить
Жаль парня. У меня знакомый есть, его в апреле 2022, как молодого ученого из Украины зачислили в британский ВУЗ в докторантуру. Но дпсу не выпустило. Несколько раз через Тису плыть собирался. К счастью, уехал, а не уплыл, хотя и с третьего раза.
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29.08.2024 19:51 Ответить
Тому що і до війни не мали моральних принципів, а зараз вже зовсім деградували
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29.08.2024 20:05 Ответить
ми його туди не посилали
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29.08.2024 20:26 Ответить
Я б замiнила слово "цікаво"-нема нiчого цiкавого, читати про
смерть украiнцiв... А так згодна з вашим коентом 👍
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30.08.2024 11:02 Ответить
тим часом,за даними Угорської прикордонної служби,18тис!!!українських хлопців,що незаконно перетнули кордон,чи то Тирсою,чи сухопутним шляхом,отримали притулок.Кому як повезло(((це сумно.
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29.08.2024 20:41 Ответить
Звичайно ні,Ви не зрозуміли тональності мого коменту
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29.08.2024 22:24 Ответить
поцан вибрав пiдводнi вiйска.
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29.08.2024 20:49 Ответить
Таку хрєнь нести в маси, ще й оперувати поняттями "всє люді" може тільки тупий кацап)
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30.08.2024 07:47 Ответить
Тиса стає могильником, трупи звозять і викидають в річку.
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29.08.2024 22:11 Ответить
Якщо, настільні охороняють кордони,з тепловізійними коптерами і квадрациклами,як можна не помітити людей,що підходять до берега?
Провалена політика мобілізації,в тому числі через ЗЄ марафон і арєстовічей .
Усі командири як один говорять,нам не потрібні невмотивовані бійці, навіщо вони? Щоб вони не прикрили товаришів і здали позиції або взагалі не відстрілювалися
Чому курва не можна влаштувати таких людей на інші роботи,рити окопи, готувати їжу,підготовлювати зброю, може вони могли би стати операторами дронів
Не всім дано бути "левами"і штурмувати окопи, не у всіх є на то яйця.
Да краще вже дати людині виїхати, ніж померти як собаці поганій.
Дружина втратила чоловіка , сестра брата, батьки сина, сім'я кормильця,держава потенційного воїна або робочого поатника податків і не народилися діти.
Якщо тут ж хтось, хто пише так йому і надо,ви просто хворі !!!!!!!!!
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29.08.2024 23:34 Ответить
 
 