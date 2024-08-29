В Тисе на границе с Венгрией обнаружили тело 23-летнего украинца. Это уже 41-й случай, - ГПСУ

В Тисе обнаружили тело мужчины, который пытался нелегально пересечь границу и попасть в Венгрию.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.





"Вчера вечером сотрудники пограничной полиции Венгрии сообщили о том, что 26 августа во время патрулирования береговой отмели реки Тисы ими был обнаружен мужчина без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Во время проведенного на месте патологоанатомического осмотра умершего, был обнаружен украинский загранпаспорт.

С начала августа это уже третий случай гибели во время попытки преодоления Тисы. Двух предыдущих утопленников обнаружили на украинско-румынском участке границы.

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Как отмечают в ГПСУ, с начала полномасштабного вторжения это уже 41-й случай выявления утопленников, которые пытались незаконно пересечь границу по Тисе.