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Заробили на схемі виїзду ухилянтів майже 3 млн грн: на Буковині поліція викрила злочинну групу

У Чернівецькій області фігуранти забезпечували охочих виїхати за кордон чоловіків фіктивними документами, які надавали їм законні підстави для перетину кордону. Такими послугами скористалися щонайменше 10 чоловіків призовного віку. Організаторам оборудки повідомили про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції.

До організації схеми незаконного перетину кордону  причетні троє  мешканців Буковини 33, 40 та 41 років. Вони забезпечували чоловіків призовного віку медичними документами щодо наявності в їхніх близьких родичів захворювань та за якими необхідний безперервний сторонній догляд.

На Буковині ухилянтам робили медичнні довідки
На Буковині ухилянтам робили медичнні довідки
На Буковині ухилянтам робили медичнні довідки

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За свої "послуги" брали 6 500 - 7 000 євро. Слідством встановлено, що зловмисники за такою схемою допомогли виїхати щонайменше 10 чоловікам.

На підставі зібраних доказів трьом учасникам злочинної групи повідомили підозри за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене у складі організованої злочинної групи) Кримінального кодексу України.

Окрім того, під час обшуків правоохоронці вилучили майже пів мільйона гривень у різній валюті, медичні довідки та висновки комісій, чорнові записи та інші документи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті арештували голову ВЛК та його трьох спільників за організацію переправлення ухилянтів через кордон

Санкція статті передбачає покарання - до дев'яти років з конфіскацією майна.

Автор: 

Буковина (846) ухилянти (884)


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"3 млн грн" ?
мальчугани недорозвинені - тут он "Хабар на $500 тис"
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30.08.2024 16:14 Відповісти
Зовні, оці істоти, мають вигляд, геть «немічних та скалічених» запареною мівіною осіб!!
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30.08.2024 16:43 Відповісти
Убрали конкурентов))
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31.08.2024 06:13 Відповісти
 
 