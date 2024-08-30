Заробили на схемі виїзду ухилянтів майже 3 млн грн: на Буковині поліція викрила злочинну групу

У Чернівецькій області фігуранти забезпечували охочих виїхати за кордон чоловіків фіктивними документами, які надавали їм законні підстави для перетину кордону. Такими послугами скористалися щонайменше 10 чоловіків призовного віку. Організаторам оборудки повідомили про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції.

До організації схеми незаконного перетину кордону причетні троє мешканців Буковини 33, 40 та 41 років. Вони забезпечували чоловіків призовного віку медичними документами щодо наявності в їхніх близьких родичів захворювань та за якими необхідний безперервний сторонній догляд.







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За свої "послуги" брали 6 500 - 7 000 євро. Слідством встановлено, що зловмисники за такою схемою допомогли виїхати щонайменше 10 чоловікам.

На підставі зібраних доказів трьом учасникам злочинної групи повідомили підозри за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене у складі організованої злочинної групи) Кримінального кодексу України.

Окрім того, під час обшуків правоохоронці вилучили майже пів мільйона гривень у різній валюті, медичні довідки та висновки комісій, чорнові записи та інші документи.

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Санкція статті передбачає покарання - до дев'яти років з конфіскацією майна.