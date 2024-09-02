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ГБР раскрыло схему продажи "белых" военных билетов за $10 тыс. в Харькове: сообщено о подозрении организатору. ФОТО

Работники ГБР сообщили о подозрении жителю Харькова, который организовал торговлю "белыми" военными билетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Сколько стоила услуга?

Как отмечается, стоила такая услуга в среднем $10 000. Клиентов подозреваемый искал через своих знакомых.

"Ребят, которые не желали служить, он запугивал тем, что даже законные основания на отсрочку ничего не гарантируют. Говорил, что только взятка работникам военкомата может спасти их от призыва", - говорится в сообщении.

Также читайте: С начала военного положения разоблачено более 570 преступных групп, организовавших незаконное пересечение границы, - ГПСУ

Фигурант брал полную предоплату и гарантировал все решить с нужным людьми в военкомате и через некоторое время принести уже готовые документы.

Мужчина задержан с поличным во время получения $10 000 от одного из призывников фактически на пороге местного ТЦК и СП.

Організатор схеми з білими квитками
Організатор схеми з білими квитками

Автор: 

Харьков (7485) ГБР (2989) уклонисты (836)


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Топ комментарии
+8
А ціни ростуть...на початку війни, писали, було ухилення 500 баксів, потім 1000, потім 3000, потім 5000, наразі вже 10 штук баксів)
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02.09.2024 14:34
+6
Береш три уроки гри куєм на роялі - і воєнкоми тебе обминають десятою дорогою...
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02.09.2024 14:38
+5
"залякував тим, що навіть законні підстави на відстрочку нічого не гарантують"
Правду казав, що не так?
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02.09.2024 14:24
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демпінгує
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02.09.2024 14:15 Ответить
Це основна причина затримання. Так і напишуть в підозрі, а ще не поділився з ким треба. От його й пси вибіркового правосуддя затримали.
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02.09.2024 18:15 Ответить
Ндяяя... Навіть така мерзенна гнидка доїла за яйла "бравих парнєй".
Цікаво, як себе почувають на фронті менш спритні та патріотичні?
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02.09.2024 14:16 Ответить
"залякував тим, що навіть законні підстави на відстрочку нічого не гарантують"
Правду казав, що не так?
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02.09.2024 14:24 Ответить
ага, за правду йому і платили...
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02.09.2024 14:28 Ответить
100% 😂
Цікаво, що буде з "клієнтами"? Чомусь в жодній схожій темі про цих "щасливчиків" ані слова. Ще з часів славнозвісної мерзоти, екс-воєнкома Борисова. Там списки повинні бути на кілька повноцінних бригад.
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02.09.2024 14:33 Ответить
Ну зазвичай вони вже не тут...
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02.09.2024 14:40 Ответить
Ну якщо підстава дійсно залізна типу трьох дітей чи аспірантури, то не заберуть на 99%...
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02.09.2024 14:42 Ответить
Бронь залізничника вже не аргумент для ТЦК. Це факт.
А повернутися звідти вже неможливо.
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02.09.2024 15:50 Ответить
Не знаю, у мене родич ніби на броні в депо поки...
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02.09.2024 16:57 Ответить
Мій знайомий, залізничник, тримається від них подалі. Вже кілька чоловік на фронті, хоча всі документи у них були в порядку і не протерміновані.
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02.09.2024 18:01 Ответить
Затримали вони його і що? В чому саме його звинувачують?
В статті немає жодного слова про закінчення оборутки.
Нове ще більш потужно-пустопорожне шоу від ДБР.
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02.09.2024 14:32 Ответить
А ціни ростуть...на початку війни, писали, було ухилення 500 баксів, потім 1000, потім 3000, потім 5000, наразі вже 10 штук баксів)
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02.09.2024 14:34 Ответить
Ну так епоха бідності ж скінчилася, а отже і ставки зросли
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02.09.2024 15:51 Ответить
Звісно, навіть кожен вчитель по 4000 доларів заробляє.
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02.09.2024 16:22 Ответить
Береш три уроки гри куєм на роялі - і воєнкоми тебе обминають десятою дорогою...
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02.09.2024 14:38 Ответить
Уроки у цьому не допоможуть. Ширина клавіші роялю 22мм. Щоби "грати" потрібно щоби природа "наділила" "піаніста" мініпрутнем...
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02.09.2024 14:46 Ответить
Не поділився з кураторами - слугами
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02.09.2024 14:38 Ответить
А скільки із повідомлених підозр діло дійшло до суду і скільки отриманих вироків з січня по серпень 24 року включно???
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02.09.2024 14:46 Ответить
до речі...народ цікавить скільки таких та інших , які відкупилися від армії, було виведено на "чисту воду""" і покликано захищати Україну...чому цікавить??? тому що через піторів з тцк, які ці схеми та інші побудували, інші не мають бажання бути як кажуть ....дурнями...відловлюйте..повертайте...
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02.09.2024 14:47 Ответить
Куда интереснее, кто эти "белые билеты" оформлял как положено. "Неопознанные люди в военной форме из неопознанной организации".
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02.09.2024 14:52 Ответить
На усіх купюрах номер закінчується однаково - 5564
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02.09.2024 15:01 Ответить
а як старалися, ще й фото спеціально не чітке
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02.09.2024 15:06 Ответить
Паша Житняк про це, звістно, ні вухом, ні рилом, а апартаменти в Києві і тачку Паші теща за рік насосала непосильною працею. Чістоє совпадєніє.
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02.09.2024 15:29 Ответить
Працівники військомату!? А нічого, що військоматів давно немає?
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02.09.2024 15:42 Ответить
не со всеми поделился- это явление в каждом селе6 поселке, городе-ВЕЗДЕ
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02.09.2024 16:03 Ответить
Чисто гіпотетично цікаво, чи ці троє здорових лбів на фото будуть коли-небуть в окопах?
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02.09.2024 16:29 Ответить
 
 