ГБР раскрыло схему продажи "белых" военных билетов за $10 тыс. в Харькове: сообщено о подозрении организатору. ФОТО

Работники ГБР сообщили о подозрении жителю Харькова, который организовал торговлю "белыми" военными билетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Сколько стоила услуга?

Как отмечается, стоила такая услуга в среднем $10 000. Клиентов подозреваемый искал через своих знакомых.

"Ребят, которые не желали служить, он запугивал тем, что даже законные основания на отсрочку ничего не гарантируют. Говорил, что только взятка работникам военкомата может спасти их от призыва", - говорится в сообщении.

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Фигурант брал полную предоплату и гарантировал все решить с нужным людьми в военкомате и через некоторое время принести уже готовые документы.

Мужчина задержан с поличным во время получения $10 000 от одного из призывников фактически на пороге местного ТЦК и СП.



