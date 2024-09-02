РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11730 посетителей онлайн
Новости Война
568 0

Рашисты бьют по Днепровскому району Херсона

Росіяни обстрілюю Дніпровський район Херсону

В Днепровском районе Херсона слышны взрывы.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российские войска обстреливают город с оккупированного левобережья.

Читайте также: Херсону пока не угрожают сухопутные штурмы РФ, - ОСГВ "Таврія"

Автор: 

взрыв (6731) обстрел (27043) Херсон (2806)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 