Рашисты бьют по Днепровскому району Херсона
В Днепровском районе Херсона слышны взрывы.
Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что российские войска обстреливают город с оккупированного левобережья.
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