Херсону пока не угрожают сухопутные штурмы РФ, - ОСГВ "Таврия"
В настоящее время нет никаких оснований считать, что Херсону угрожают сухопутные штурмы армии РФ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.
"Нет никаких оснований говорить о том, что Херсону угрожают, какие-то сухопутные штурмы. Да, к сожалению, Херсон ежедневно переживает по несколько обстрелов из российской РСЗО, но российское наступление ему не угрожает!", - отметил спикер.
По его словам, одним из оснований исключить возможность наступления на Херсон - это плацдармы на левобережье, которые помогают сдерживать россиян.
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"Наразі", - це відповідник слів "поки що". В ОСУВ "Таврія" такого не казали.
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