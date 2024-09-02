Херсону пока не угрожают сухопутные штурмы РФ, - ОСГВ "Таврия"

В настоящее время нет никаких оснований считать, что Херсону угрожают сухопутные штурмы армии РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

"Нет никаких оснований говорить о том, что Херсону угрожают, какие-то сухопутные штурмы. Да, к сожалению, Херсон ежедневно переживает по несколько обстрелов из российской РСЗО, но российское наступление ему не угрожает!", - отметил спикер.

По его словам, одним из оснований исключить возможность наступления на Херсон - это плацдармы на левобережье, которые помогают сдерживать россиян.

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