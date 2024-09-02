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Херсону пока не угрожают сухопутные штурмы РФ, - ОСГВ "Таврия"

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В настоящее время нет никаких оснований считать, что Херсону угрожают сухопутные штурмы армии РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

"Нет никаких оснований говорить о том, что Херсону угрожают, какие-то сухопутные штурмы. Да, к сожалению, Херсон ежедневно переживает по несколько обстрелов из российской РСЗО, но российское наступление ему не угрожает!", - отметил спикер.

По его словам, одним из оснований исключить возможность наступления на Херсон - это плацдармы на левобережье, которые помогают сдерживать россиян.

Также читайте: На левобережье Херсонщины и Ореховском направлении Силы обороны улучшили тактическое положение , - ОГВ "Таврія"

Автор: 

Херсон (2806) штурм (520) Лыховий Дмитрий (74)


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Козирь ще не дотягнувся туди куратори вимагають поки що Донецьку область а там буде видно.
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02.09.2024 11:06 Ответить
На цей час немає жодних підстав вважати, що Херсону загрожують сухопутні штурми армії РФ Джерело:

Значить, скоро попруть...
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02.09.2024 11:09 Ответить
зная какие они "мастера "форсировать даже 10 метровые реки,на это будет реально смешно смотреть,северский донец) и сейм н дадут соврать,особенно белогоровские мастаки понтонно понтовых переправ)бульбуль карасики будут еще те
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02.09.2024 11:41 Ответить
Чому? Ще препізедент на чліні ОПи не все підготував?
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02.09.2024 11:44 Ответить
Херсону наразі не загрожують сухопутні штурми РФ, - ОСУВ "Таврія" Джерело:
*************
"Наразі", - це відповідник слів "поки що". В ОСУВ "Таврія" такого не казали.

Журналісти, вчіть українську мову! Не лякайте людей!
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02.09.2024 12:25 Ответить
 
 