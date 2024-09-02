Херсону наразі не загрожують сухопутні штурми РФ, - ОСУВ "Таврія"
На цей час немає жодних підстав вважати, що Херсону загрожують сухопутні штурми армії РФ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"Немає жодних підстав говорити, про те, що Херсону загрожують, якісь сухопутні штурми. Так, на жаль, Херсон щоденно переживає по кілька обстрілів з російської РСЗВ, але російський наступ йому не загрожує!", - зазначив речник.
За його словами, однією із підстав виключити можливість наступу на Херсон – це плацдарми на лівобережжі, які допомагають стримувати росіян.
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"Наразі", - це відповідник слів "поки що". В ОСУВ "Таврія" такого не казали.
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