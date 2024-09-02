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Херсону наразі не загрожують сухопутні штурми РФ, - ОСУВ "Таврія"

Окупанти обстріляли Херсон: є пряме влучання в заклад освіти, зруйновано магазин

На цей час немає жодних підстав вважати, що Херсону загрожують сухопутні штурми армії РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Немає жодних підстав говорити, про те, що Херсону загрожують, якісь сухопутні штурми. Так, на жаль, Херсон щоденно переживає по кілька обстрілів з російської РСЗВ, але російський наступ йому не загрожує!", - зазначив речник.

За його словами, однією із підстав виключити можливість наступу на Херсон – це плацдарми на лівобережжі, які допомагають стримувати росіян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На лівобережжі Херсонщини та Оріхівському напрямку Сили оборони покращили тактичне становище , - ОУВ "Таврія"

Автор: 

Херсон (3344) штурм (231) Лиховій Дмитро (75)


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Козирь ще не дотягнувся туди куратори вимагають поки що Донецьку область а там буде видно.
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02.09.2024 11:06 Відповісти
На цей час немає жодних підстав вважати, що Херсону загрожують сухопутні штурми армії РФ Джерело:

Значить, скоро попруть...
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02.09.2024 11:09 Відповісти
зная какие они "мастера "форсировать даже 10 метровые реки,на это будет реально смешно смотреть,северский донец) и сейм н дадут соврать,особенно белогоровские мастаки понтонно понтовых переправ)бульбуль карасики будут еще те
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02.09.2024 11:41 Відповісти
Чому? Ще препізедент на чліні ОПи не все підготував?
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02.09.2024 11:44 Відповісти
Херсону наразі не загрожують сухопутні штурми РФ, - ОСУВ "Таврія" Джерело:
*************
"Наразі", - це відповідник слів "поки що". В ОСУВ "Таврія" такого не казали.

Журналісти, вчіть українську мову! Не лякайте людей!
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02.09.2024 12:25 Відповісти
 
 