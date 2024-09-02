Херсону наразі не загрожують сухопутні штурми РФ, - ОСУВ "Таврія"

На цей час немає жодних підстав вважати, що Херсону загрожують сухопутні штурми армії РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Немає жодних підстав говорити, про те, що Херсону загрожують, якісь сухопутні штурми. Так, на жаль, Херсон щоденно переживає по кілька обстрілів з російської РСЗВ, але російський наступ йому не загрожує!", - зазначив речник.

За його словами, однією із підстав виключити можливість наступу на Херсон – це плацдарми на лівобережжі, які допомагають стримувати росіян.

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