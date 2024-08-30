На лівобережжі Херсонщини та Оріхівському напрямку Сили оборони покращили тактичне становище , - ОУВ "Таврія"

На лівобережних плацдармах та на Оріхівському напрямку українські захисники не мають втрат території та позицій, на деяких ділянках становище вдається покращувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Це активна оборона. Відновлюються деякі позиції, деякі спостережні пункти. Тобто при тому, що ми не маємо втрат території і позицій, на деяких ділянках це становище покращується. Причому це відбувається як на Херсонщині на лівобережних плацдармах на березі Дніпра, так і на Оріхівському напрямку", - розповів речник.

При цьому він зазначив, що зона відповідальності ОУВ "Таврія" вважається найспокійнішою — активність ворога тут є меншою.

"Це ще один доказ того, що в росіян немає ресурсу для ведення активних та ефективних наступальних дій на кількох напрямках одночасно. І фактично вони активність попередню й анонси щодо їхніх наступів на Запорізькому напрямку принесли в жертву перекиданню підрозділів на інші напрямки. Тут у них просто немає ресурсу для того, щоб вести активні бойові дії і кудись просуватися", - пояснив військовий.

Він також зазначив, що саме із Запорізького напрямку окупанти перекинули певну незначну кількість підрозділів на інші напрямки та в Курську область.

"Якщо говорити цифрами, то з початку цього тижня в усій нашій операційній зоні було відбито 19 штурмів противника. Якщо порівнювати з Покровським напрямком, то у них таке відбувається за пів дня", - зазначив Лиховій.

Удари ворога

У порівнянні з липнем, у серпні зменшилась інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів, це є наслідком успішних дій українських ракетників, авіації та дронарів. Проте росіяни активно застосовувати авіацію та БПЛА.

Протягом минулої доби ворог скинув на Херсонську область 11 керованих авіабомб.

"Залишається досить високою активність ворожої авіації. За вчора противник у нашій операційній зоні завдав п’ять авіаударів із використанням 11 керованих авіабомб, і всі вони припали на Херсонську область", - сказав він.

Крім того, відбулося 180 скидів із коптерів майже 300 боєприпасів, 4 з яких були з отруйними речовинами, поінформував військовий.

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