У Вовчанську ворог продовжує штурми у районі багатоповерхівок, з початку доби триває 2 боєзіткнення, - ОТУ Харків
На Харківському напрямку обстановка залишається складною. Противник продовжує штурмові дії на всіх активних ділянках фронту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".
В районі населеного пункту Глибоке окупанти проводять перегрупування підрозділів на передових позиціях, здійснюють заходи фортифікаційного обладнання. Відмічаються випадки застосування противником антидронових рушниць з сітками.
Поблизу Лукʼянців ворог проводить заходи логістичного забезпечення, налагоджує систему зв’язку.
В районі Стариці ворог проводить заходи логістичного забезпечення, інженерного обладнання на оборонних позиціях 41-го мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу.
У Вовчанську в рамках продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови, проводить розвідку за допомогою БпЛА з метою виявлення підрозділів Сил оборони, проводить перевірку системи зв’язку.
В районі населеного пункту Тихе противник продовжує здійснювати заміну 83-ї окремої десантно-штурмової бригади на 136-ту окрему мотострілецьку бригаду 58-ї армії.
Протягом минулої доби відбулося 8 бойових зіткнень. російські окупанти також завдали 28 ударів дронами-камікадзе та 385 разів обстріляли позиції Сил оборони України.
Від початку цієї доби триває 2 бойових зіткнення у районі Вовчанська.
Втрати ворога
Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становлять 85 осіб (одного російського військового взято у полон).
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 69 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 2 танки;
- 2 бойові броньовані машини;
- 1 протитанковий засіб;
- 1 система ППО;
- 2 артилерійські системи;
- 15 автомобілів;
- 3 одиниці спеціальної техніки;
- 43 БпЛА.
Знищено 40 укриттів для особового складу, 3 місця зберігання боєприпасів та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.
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