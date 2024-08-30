УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12959 відвідувачів онлайн
Новини
664 1

У Вовчанську ворог продовжує штурми у районі багатоповерхівок, з початку доби триває 2 боєзіткнення, - ОТУ Харків

зсу

На Харківському напрямку обстановка залишається складною. Противник продовжує штурмові дії на всіх активних ділянках фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

В районі населеного пункту Глибоке окупанти проводять перегрупування підрозділів на передових позиціях, здійснюють заходи фортифікаційного обладнання. Відмічаються випадки застосування противником антидронових рушниць з сітками.

Поблизу Лукʼянців ворог проводить заходи логістичного забезпечення, налагоджує систему зв’язку.

В районі Стариці ворог проводить заходи логістичного забезпечення, інженерного обладнання на оборонних позиціях 41-го мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу.

У Вовчанську в рамках продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови, проводить розвідку за допомогою БпЛА з метою виявлення підрозділів Сил оборони, проводить перевірку системи зв’язку.

В районі населеного пункту Тихе противник продовжує здійснювати заміну 83-ї окремої десантно-штурмової бригади на 136-ту окрему мотострілецьку бригаду 58-ї армії.

Протягом минулої доби відбулося 8 бойових зіткнень. російські окупанти також завдали 28 ударів дронами-камікадзе та 385 разів обстріляли позиції Сил оборони України.

Від початку цієї доби триває 2 бойових зіткнення у районі Вовчанська.

Втрати ворога

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становлять 85 осіб (одного російського військового взято у полон).

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 69 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 2 танки;
  • 2 бойові броньовані машини;
  • 1 протитанковий засіб;
  • 1 система ППО;
  • 2 артилерійські системи;
  • 15 автомобілів;
  • 3 одиниці спеціальної техніки;
  • 43 БпЛА.

Знищено 40 укриттів для особового складу, 3 місця зберігання боєприпасів та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу на фронті 215 боєзіткнень. Найбільше на Покровському, Курахівському та Торецькому напрямках, - Генштаб



Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3745)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Читати страшно, відчуття, що орки надовго, але ,перейшовши до останніх абзаців,бачиш,що очі бояться, а ЗСУ тримаються. Харків має жити.
показати весь коментар
30.08.2024 11:21 Відповісти
 
 