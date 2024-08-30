За добу на фронті 215 боєзіткнень. Найбільше на Покровському, Курахівському та Торецькому напрямках, - Генштаб

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Окупанти активно атакують на Покровському, Курахівському, Куп'янському, Торецькому, Лиманському, та Краматорському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріл України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 59 авіаударів, зокрема скинув 86 КАБів. Крім цього, здійснив більш як чотири тисячі обстрілів, з них 115 - із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Хрінівка Чернігівської області; Братениця, Дружба, Бобилівка, Дмитрівка, Прогрес, Студенок, Пономаренки Сумської області; Загризове, Лиман Перший Харківської області; Греківка Луганської області; Часів Яр, Дружба, Ізмайлівка, Водяне, Веселий Гай, Вугледар, Богоявленка Донецької області; Токарівка, Бургунка, Понятівка, Тамарине на Херсонщині.

Бойові дії на Сході

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 25. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 23 атаки противника в районах Твердохлібове, Чернещина, Дружелюбівка, Невське, Торське та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак в районах Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру Донецької області.

Ворог 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Торецька, Залізного, Неліпівки та Сухої Балки.

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На Покровському напрямку наші захисники відбивали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка, де ворог 38 разів намагався прорвати українські оборонні позиції.

На Времівському напрямку противник здійснив 17 спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Вугледара, Костянтинівки та Водяного.

Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

Один раз українські підрозділи вступили в бій з загарбниками на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

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Удари по ворогу

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, зокрема і в глибокому тилу.

Минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 19 ударів по районах зосередження особового складу противника, також уразили два артилерійські засоби, РЛС та три інших важливі об'єкти ворога.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 23 бойових броньованих машини, 23 артилерійських системи, одну РСЗВ, засіб ППО, 84 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 57 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

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