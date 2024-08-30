Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 613 590 осіб (+1200 за добу), 8574 танки, 17 572 артсистеми, 16722 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 613 590 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 613590 (+1200) осіб,
- танків ‒ 8574 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16722 (+23) од,
- артилерійських систем – 17572 (+23) од,
- РСЗВ – 1175 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 940 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14453 (+84),
- крилаті ракети ‒ 2556 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23763 (+57) од,
- спеціальна техніка ‒ 2967 (+2).
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110! одиниць техніки та 1200! чумардосів за день.
Техніка просіла, чмоні згідно графіку утилізації. Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 613 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ульяновськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 5 000 рил.
Чумардоси 23 рік - 253 290
Чумардоси 24 рік - 253 580 (станом на сьогодні)