Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 613 590 осіб (+1200 за добу), 8574 танки, 17 572 артсистеми, 16722 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 613 590 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 613590 (+1200) осіб,

танків ‒ 8574 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 16722 (+23) од,

артилерійських систем – 17572 (+23) од,

РСЗВ – 1175 (+1) од,

засоби ППО ‒ 940 (+1) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14453 (+84),

крилаті ракети ‒ 2556 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23763 (+57) од,

спеціальна техніка ‒ 2967 (+2).

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