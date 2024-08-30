УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12457 відвідувачів онлайн
Новини
5 490 9

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 613 590 осіб (+1200 за добу), 8574 танки, 17 572 артсистеми, 16722 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 613 590 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 613590 (+1200) осіб,
  • танків ‒ 8574 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16722 (+23) од,
  • артилерійських систем – 17572 (+23) од,
  • РСЗВ – 1175 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 940 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14453 (+84),
  • крилаті ракети ‒ 2556 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23763 (+57) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2967 (+2).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант намагається збити дрон-камікадзе ручним протитанковим гранатометом. ВIДЕО

За 20 серпня втрати армії РФ становлять понад 1200 осіб

Автор: 

армія рф (17277) Генштаб ЗС (6533) ліквідація (3893) знищення (7180)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Минув 3845 день москальсько-української війни.
110! одиниць техніки та 1200! чумардосів за день.
Техніка просіла, чмоні згідно графіку утилізації. Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 613 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ульяновськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 5 000 рил.
показати весь коментар
30.08.2024 08:42 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2024 08:44 Відповісти
Учора дивився інтерв'ю з військовим з Покровського напрямку - то він сказав наступне - учора було 20 атак рашистів, на сьогодні вже меньше - 15. Знищено 80 рашистів. І це на самому пекельному напрямку однієї з бригад ЗСУ. В інших ділянках фронту боьові дії не такі запеклі. Де ще тисячу генштаб набрав- ну, не знаю.
показати весь коментар
30.08.2024 11:44 Відповісти
Наземка з початку року майже 32 тис. од. ще б вона не просідала. Сьогодні техніки менше чім вчора, а позавчора взагалі і сотню не набрали.
Чумардоси 23 рік - 253 290
Чумардоси 24 рік - 253 580 (станом на сьогодні)
показати весь коментар
30.08.2024 12:19 Відповісти
Брак кацапської арти на складах стає помітним на фронті. Якщо наші союзники втримають рівень постачання зброї достатній час, жопа на кацапів насуне різко - воєнна і економічна криза зіллються в останньому оргазмі, а різнокольорові залишки людських ресурсів почнуть репіжити одне одного.
показати весь коментар
30.08.2024 16:20 Відповісти
Статистика каже інше.
показати весь коментар
30.08.2024 20:46 Відповісти
Свинособача статистика не цікавить, а історія каже, що кацапам пєста давно назріла.
показати весь коментар
30.08.2024 22:31 Відповісти
Я їм напишу. Нехай кацапи знають про це. Я їм дам посилання на цей форум і на Ваші слова.
показати весь коментар
30.08.2024 23:02 Відповісти
Чи, часом, нема чим нищити броню касапів, яка суне на нас на Донбасі?
показати весь коментар
30.08.2024 16:23 Відповісти
 
 