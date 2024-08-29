Окупант намагається збити дрон-камікадзе ручним протитанковим гранатометом. ВIДЕО

Вперше історія війн: ближній бій FPV і РПГ. "Бий РПГ по вразливих місцях дрону", - російський окупант діяв чітко за інструкцією.

Пілоти 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ліквідували російського загарбника. Наші бійці атакували окупанта дроном-камікадзе, а той намагався збити безпілотник ручним протитнковим гранатометом, однак марно.

Відповідне відео роботи наших операторів БпЛА опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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