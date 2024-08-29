УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4260 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
12 500 27

Окупант намагається збити дрон-камікадзе ручним протитанковим гранатометом. ВIДЕО

Вперше історія війн: ближній бій FPV і РПГ. "Бий РПГ по вразливих місцях дрону", - російський окупант діяв чітко за інструкцією.

Пілоти 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ліквідували російського загарбника. Наші бійці атакували окупанта дроном-камікадзе, а той намагався збити безпілотник ручним протитнковим гранатометом, однак марно. 

Відповідне відео роботи наших операторів БпЛА опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Знищення російського триколора на териконі в районі Михайлівки на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Смишльонай!
показати весь коментар
29.08.2024 14:44
+6
бей укро-нациSSькие дроны умело действуя штыком и лопатой !!

показати весь коментар
29.08.2024 15:07
+5
До речі - як на мене то для захисту від таких дронів (російських) може підійти якась плювательниця (на стислому повітрі) з чорнилом (клейким), яка розпорошує аерозоль туманом чорного кольору у бік "дрона". Головне, щоб дальність була така, щоб клейка рідина заліпила камеру. А далі на вибір - нехай само літає поки об землю не бахнеться (головне по далі відійти), або стріляти з відстані по ньому...
показати весь коментар
29.08.2024 15:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смишльонай!
показати весь коментар
29.08.2024 14:44 Відповісти
бей укро-нациSSькие дроны умело действуя штыком и лопатой !!

показати весь коментар
29.08.2024 15:07 Відповісти
А, чого марно? Нормально збив, молодець-хороший руський.
показати весь коментар
29.08.2024 14:51 Відповісти
росіянин , не "руський"...
показати весь коментар
29.08.2024 15:21 Відповісти
хороший росіянський
показати весь коментар
29.08.2024 18:57 Відповісти
Даремно обрізати там мабуть досить веселих коментарів.
показати весь коментар
29.08.2024 14:57 Відповісти
До речі - як на мене то для захисту від таких дронів (російських) може підійти якась плювательниця (на стислому повітрі) з чорнилом (клейким), яка розпорошує аерозоль туманом чорного кольору у бік "дрона". Головне, щоб дальність була така, щоб клейка рідина заліпила камеру. А далі на вибір - нехай само літає поки об землю не бахнеться (головне по далі відійти), або стріляти з відстані по ньому...
показати весь коментар
29.08.2024 15:11 Відповісти
И для отстрела что-то типа такого

показати весь коментар
29.08.2024 15:39 Відповісти
більш ефективно використовувати повітряний підрив гранати Ф-1. Хоч один уламок попаде в дрон точно, або дрон буде пошкоджений вибуховою хвилею.
показати весь коментар
29.08.2024 16:57 Відповісти
А самому від власної гранати Ф-1 в цей час де ховатися?
показати весь коментар
29.08.2024 18:47 Відповісти
нашо?
показати весь коментар
29.08.2024 22:28 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2024 07:53 Відповісти
РПА - ручной противодроновый аналоговнет
показати весь коментар
29.08.2024 15:24 Відповісти
Прирожденный говно..., простите, грантометчик.
показати весь коментар
29.08.2024 15:26 Відповісти
Но ведь сбил же! Сбил!
Т.е. и лада будет и табличка на деревянном сортире. Жизненную миссию выполнил.
показати весь коментар
29.08.2024 15:43 Відповісти
Пригадую відео, у якому кацап збив дрона головою... і пішов далі...
показати весь коментар
29.08.2024 18:49 Відповісти
Ой, да все знают, шо жужжащего дрона, легче всего забить электронным микроскопом и притом наповал. Сам не пробовал, но мой сосед, Васька Нюхня, даёт гарантию и всего лишь за бутылку (совет от Васьки)
показати весь коментар
29.08.2024 16:04 Відповісти
Дурний кацап. Підняв руки догори, став на коліна, можливо б й залишився жити потрапивши у полон.
показати весь коментар
29.08.2024 16:10 Відповісти
далеко йти було, подєльники точно вбили би через заздрощі.
показати весь коментар
29.08.2024 17:00 Відповісти
-Сорок второй- улыбнулся старик (с)
показати весь коментар
29.08.2024 16:11 Відповісти
Мальчик Володя на дерево влез, дед Елисей свой вскидает обрез... Эхо, умолк детский крик... сорок второй ухмыльнулся старик (в оригинале было 26, при совке) - здесь из серии садистских стишков, мож на тему Павлика Морозова., а мож и бакинских комиссаров.
показати весь коментар
30.08.2024 08:03 Відповісти
Дрон обиделся и взорвался он со всей душой к нему а этот - бить. Ну и фсееее...
показати весь коментар
29.08.2024 16:13 Відповісти
дик хз шо бахнуло, чи дрон чи греномьот
показати весь коментар
29.08.2024 21:37 Відповісти
А чьо не подумать, шо грешным делом получилось 2 в одном?
показати весь коментар
30.08.2024 07:55 Відповісти
Перочинным ножиком не пробовали еще?
показати весь коментар
29.08.2024 16:37 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2024 18:17 Відповісти
 
 