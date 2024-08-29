Знищення російського триколора на териконі в районі Михайлівки на Покровському напрямку. ВIДЕО

Українські бійці знищили російський прапор, який окупанти поставили на териконі в районі Михайлівки на Покровському напрямку.

Даний терикон знаходиться на підконтрольній противнику території, проте ніякі сили та засоби вони не здатні туди підтягнути через контроль висоти нашими дронами передає Цензор.НЕТ.

"Сама по собі висота є важливою і головне не допустити обладнання там вогневих позицій ворога", — додали у дописі під відео.

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