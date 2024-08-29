Знищення російського триколора на териконі в районі Михайлівки на Покровському напрямку. ВIДЕО
Українські бійці знищили російський прапор, який окупанти поставили на териконі в районі Михайлівки на Покровському напрямку.
Даний терикон знаходиться на підконтрольній противнику території, проте ніякі сили та засоби вони не здатні туди підтягнути через контроль висоти нашими дронами передає Цензор.НЕТ.
"Сама по собі висота є важливою і головне не допустити обладнання там вогневих позицій ворога", — додали у дописі під відео.
Топ коментарі
+19 Dmitriy Prudko
показати весь коментар29.08.2024 14:07
+14 Деніс Войцеховський
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+7 Amber
показати весь коментар29.08.2024 14:04
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Впевнений, що рішення витратити на цю ганчірку дрона прийняв командир нашого підрозділу, який знає скільки в нього є таких пташок.
І не нам "з диванів" давати оцінку доречності дій наших військових на фронті.
IMHO.
А коли вам показують що це лише ганчірка ніяких кацапів там нема і зрештою зносять її - тоді диванні експерти перекваліфіковуються в спеціалістів з доцільності застосування бпла і починають вираховувати ефективність використання дронів.🤦♂️
І там теж збивали прапор дроном, не допомогло.
Даний терикон знаходиться на підконтрольній противнику території, проте ніякі сили та засоби вони не здатні туди підтягнути через контроль висоти нашими дронами. Сама по собі висота є важливою і головне не допустити обладнання там вогневих позицій ворога.
https://t.me/+FkVu2GZqSE80MmRi https://t.me/officer_alex33
Йдуть бої за передмістя Селідове - н.п. Михайлівка. Ситуація дещо краще ніж на DeepState, бо по «діпах» там сіряк аж до самого Селідово, але насправді встановлена чітка ЛБЗ, яка розділяє наполовину Михайлівку, обстановка складна, але поки стримуємо ворога."
зрадойоби беруть нове дно