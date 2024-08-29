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Знищення російського триколора на териконі в районі Михайлівки на Покровському напрямку. ВIДЕО

Українські бійці знищили російський прапор, який окупанти поставили на териконі в районі Михайлівки на Покровському напрямку. 

Даний терикон знаходиться на підконтрольній противнику території, проте ніякі сили та засоби вони не здатні туди підтягнути через контроль висоти нашими дронами передає Цензор.НЕТ.

"Сама по собі висота є важливою і головне не допустити обладнання там вогневих позицій ворога", — додали у дописі під відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники уразили декілька укриттів противника, знищили склад БК окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

росія (65162) прапор (482)


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Топ коментарі
+19
Чи доречно витрачати дороговартісний дрон на свинячу ганчірку?
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29.08.2024 14:07
+14
Падіння Авдіївки теж почалось с зайняття терикону.
І там теж збивали прапор дроном, не допомогло.
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29.08.2024 14:07
+7
Кацапи , навіть не намагайтесь зайняти нашу висоту , інакше всі там здохните
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29.08.2024 14:04
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Кацапи , навіть не намагайтесь зайняти нашу висоту , інакше всі там здохните
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29.08.2024 14:04 Відповісти
Чи доречно витрачати дороговартісний дрон на свинячу ганчірку?
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29.08.2024 14:07 Відповісти
цілком згодний
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29.08.2024 14:16 Відповісти
Доречно.
Впевнений, що рішення витратити на цю ганчірку дрона прийняв командир нашого підрозділу, який знає скільки в нього є таких пташок.
І не нам "з диванів" давати оцінку доречності дій наших військових на фронті.
IMHO.
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29.08.2024 14:27 Відповісти
Ще доречніше вгробити 10 морських піхотинців, щоб поставити прапор України на Кінбурзькій косі. Просто командир порахував і прийняв рішення витратити... *рукалице*
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29.08.2024 15:00 Відповісти
То есть, сборы на дроны можно временно прекратить - их и так избыточно много в войсках.
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29.08.2024 15:46 Відповісти
Найти оператора того дрона и взыскать с него за утерянный дрон, т.к. целый работающий боевой дрон был пущен им на бесполезное -- по мнению многих читателей ЦЕНЗОРа -- дело.
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29.08.2024 16:42 Відповісти
Спочатку такі як ти зрадойоби вищать що дурні "оооось, подивіться -кацапи вже зайняли терикоооон, зраааадаааа!"
А коли вам показують що це лише ганчірка ніяких кацапів там нема і зрештою зносять її - тоді диванні експерти перекваліфіковуються в спеціалістів з доцільності застосування бпла і починають вираховувати ефективність використання дронів.🤦‍♂️
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30.08.2024 12:31 Відповісти
Падіння Авдіївки теж почалось с зайняття терикону.
І там теж збивали прапор дроном, не допомогло.
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29.08.2024 14:07 Відповісти
тссс... не ламайте рожевим поні перемогу
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29.08.2024 14:31 Відповісти
https://t.me/officer_alex33 @ "Збиття підарської ганчірки на териконі в районі Михайлівки, Покровський напрямок.

Даний терикон знаходиться на підконтрольній противнику території, проте ніякі сили та засоби вони не здатні туди підтягнути через контроль висоти нашими дронами. Сама по собі висота є важливою і головне не допустити обладнання там вогневих позицій ворога.
https://t.me/+FkVu2GZqSE80MmRi https://t.me/officer_alex33



Йдуть бої за передмістя Селідове - н.п. Михайлівка. Ситуація дещо краще ніж на DeepState, бо по «діпах» там сіряк аж до самого Селідово, але насправді встановлена чітка ЛБЗ, яка розділяє наполовину Михайлівку, обстановка складна, але поки стримуємо ворога."
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29.08.2024 14:17 Відповісти
Ура, ****...
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29.08.2024 14:20 Відповісти
Щось мало коментів про нераціональне використання дрончиків,ану всепропальщики піднажміть на зрадоньку !
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29.08.2024 14:35 Відповісти
тряпку збили дрон втратили, а це -1 орк, що змінилось ? терикон повернуто ? орки не штурмують передмістя Селідова ?
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29.08.2024 14:41 Відповісти
Да пофиг на этот дрон и прапор. Без особого сопротивления потерян важный террикон у Селидово на который возлагали больше надежды.
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29.08.2024 14:52 Відповісти
надії на терикон? )))
зрадойоби беруть нове дно
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30.08.2024 12:32 Відповісти
цей шматок обісраної ганчірки не вартий 20000 грн, краще б задвухсотили кацапів
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29.08.2024 14:52 Відповісти
Це нічого не змінює ,а те що ворог чотири місяці наступає спочатку просувався на десятки метрів ,а зараз вже кілометри ,як зупинити ворога "найвеличніший" хоч розуміє ситуацію на покровському і торецькому напрямках ,чи це його не стосуєтся ?
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29.08.2024 14:54 Відповісти
Найвеличнішому цікавіше збити ганчірку дроном і взяти курські болота, аніж захистити свій Покровськ.
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29.08.2024 15:01 Відповісти
чому б не знищити кольорову кацапську ганчірку скидом **********, запалювальної суміші (пропанового балончика) з дрона?..
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29.08.2024 17:08 Відповісти
я доначу на дрони щоб русню їй вбивати, а не ганчірки. Невже настільки все погано що навіть це потягне на перемогу?
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29.08.2024 20:21 Відповісти
 
 