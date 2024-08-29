Уничтожение российского триколора на терриконе в районе Михайловки на Покровском направлении. ВИДЕО
Украинские бойцы уничтожили российский флаг, который оккупанты поставили на терриконе в районе Михайловки на Покровском направлении.
Данный террикон находится на подконтрольной противнику территории, однако никакие силы и средства они не способны туда подтянуть из-за контроля высоты нашими дронами, передает Цензор.НЕТ.
"Сама по себе высота является важной, и главное - не допустить оборудования там огневых позиций врага", - добавили в заметке под видео.
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+19 Dmitriy Prudko
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Впевнений, що рішення витратити на цю ганчірку дрона прийняв командир нашого підрозділу, який знає скільки в нього є таких пташок.
І не нам "з диванів" давати оцінку доречності дій наших військових на фронті.
IMHO.
А коли вам показують що це лише ганчірка ніяких кацапів там нема і зрештою зносять її - тоді диванні експерти перекваліфіковуються в спеціалістів з доцільності застосування бпла і починають вираховувати ефективність використання дронів.🤦♂️
І там теж збивали прапор дроном, не допомогло.
Даний терикон знаходиться на підконтрольній противнику території, проте ніякі сили та засоби вони не здатні туди підтягнути через контроль висоти нашими дронами. Сама по собі висота є важливою і головне не допустити обладнання там вогневих позицій ворога.
https://t.me/+FkVu2GZqSE80MmRi https://t.me/officer_alex33
Йдуть бої за передмістя Селідове - н.п. Михайлівка. Ситуація дещо краще ніж на DeepState, бо по «діпах» там сіряк аж до самого Селідово, але насправді встановлена чітка ЛБЗ, яка розділяє наполовину Михайлівку, обстановка складна, але поки стримуємо ворога."
зрадойоби беруть нове дно