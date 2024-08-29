Уничтожение российского триколора на терриконе в районе Михайловки на Покровском направлении. ВИДЕО

Украинские бойцы уничтожили российский флаг, который оккупанты поставили на терриконе в районе Михайловки на Покровском направлении.

Данный террикон находится на подконтрольной противнику территории, однако никакие силы и средства они не способны туда подтянуть из-за контроля высоты нашими дронами, передает Цензор.НЕТ.

"Сама по себе высота является важной, и главное - не допустить оборудования там огневых позиций врага", - добавили в заметке под видео.

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