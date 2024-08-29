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Новости Видео Война
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Уничтожение российского триколора на терриконе в районе Михайловки на Покровском направлении. ВИДЕО

Украинские бойцы уничтожили российский флаг, который оккупанты поставили на терриконе в районе Михайловки на Покровском направлении.

Данный террикон находится на подконтрольной противнику территории, однако никакие силы и средства они не способны туда подтянуть из-за контроля высоты нашими дронами, передает Цензор.НЕТ.

"Сама по себе высота является важной, и главное - не допустить оборудования там огневых позиций врага", - добавили в заметке под видео.

Смотрите также: Над Курдюмовкой на Донетчине развевается сине-желтый флаг. ВИДЕО

Автор: 

россия (95526) флаг (934)


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Топ комментарии
+19
Чи доречно витрачати дороговартісний дрон на свинячу ганчірку?
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29.08.2024 14:07
+14
Падіння Авдіївки теж почалось с зайняття терикону.
І там теж збивали прапор дроном, не допомогло.
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29.08.2024 14:07
+7
Кацапи , навіть не намагайтесь зайняти нашу висоту , інакше всі там здохните
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29.08.2024 14:04
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Кацапи , навіть не намагайтесь зайняти нашу висоту , інакше всі там здохните
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29.08.2024 14:04 Ответить
Чи доречно витрачати дороговартісний дрон на свинячу ганчірку?
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29.08.2024 14:07 Ответить
цілком згодний
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29.08.2024 14:16 Ответить
Доречно.
Впевнений, що рішення витратити на цю ганчірку дрона прийняв командир нашого підрозділу, який знає скільки в нього є таких пташок.
І не нам "з диванів" давати оцінку доречності дій наших військових на фронті.
IMHO.
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29.08.2024 14:27 Ответить
Ще доречніше вгробити 10 морських піхотинців, щоб поставити прапор України на Кінбурзькій косі. Просто командир порахував і прийняв рішення витратити... *рукалице*
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29.08.2024 15:00 Ответить
То есть, сборы на дроны можно временно прекратить - их и так избыточно много в войсках.
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29.08.2024 15:46 Ответить
Найти оператора того дрона и взыскать с него за утерянный дрон, т.к. целый работающий боевой дрон был пущен им на бесполезное -- по мнению многих читателей ЦЕНЗОРа -- дело.
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29.08.2024 16:42 Ответить
Спочатку такі як ти зрадойоби вищать що дурні "оооось, подивіться -кацапи вже зайняли терикоооон, зраааадаааа!"
А коли вам показують що це лише ганчірка ніяких кацапів там нема і зрештою зносять її - тоді диванні експерти перекваліфіковуються в спеціалістів з доцільності застосування бпла і починають вираховувати ефективність використання дронів.🤦‍♂️
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30.08.2024 12:31 Ответить
Падіння Авдіївки теж почалось с зайняття терикону.
І там теж збивали прапор дроном, не допомогло.
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29.08.2024 14:07 Ответить
тссс... не ламайте рожевим поні перемогу
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29.08.2024 14:31 Ответить
https://t.me/officer_alex33 @ "Збиття підарської ганчірки на териконі в районі Михайлівки, Покровський напрямок.

Даний терикон знаходиться на підконтрольній противнику території, проте ніякі сили та засоби вони не здатні туди підтягнути через контроль висоти нашими дронами. Сама по собі висота є важливою і головне не допустити обладнання там вогневих позицій ворога.
https://t.me/+FkVu2GZqSE80MmRi https://t.me/officer_alex33



Йдуть бої за передмістя Селідове - н.п. Михайлівка. Ситуація дещо краще ніж на DeepState, бо по «діпах» там сіряк аж до самого Селідово, але насправді встановлена чітка ЛБЗ, яка розділяє наполовину Михайлівку, обстановка складна, але поки стримуємо ворога."
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29.08.2024 14:17 Ответить
Ура, ****...
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29.08.2024 14:20 Ответить
Щось мало коментів про нераціональне використання дрончиків,ану всепропальщики піднажміть на зрадоньку !
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29.08.2024 14:35 Ответить
тряпку збили дрон втратили, а це -1 орк, що змінилось ? терикон повернуто ? орки не штурмують передмістя Селідова ?
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29.08.2024 14:41 Ответить
Да пофиг на этот дрон и прапор. Без особого сопротивления потерян важный террикон у Селидово на который возлагали больше надежды.
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29.08.2024 14:52 Ответить
надії на терикон? )))
зрадойоби беруть нове дно
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30.08.2024 12:32 Ответить
цей шматок обісраної ганчірки не вартий 20000 грн, краще б задвухсотили кацапів
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29.08.2024 14:52 Ответить
Це нічого не змінює ,а те що ворог чотири місяці наступає спочатку просувався на десятки метрів ,а зараз вже кілометри ,як зупинити ворога "найвеличніший" хоч розуміє ситуацію на покровському і торецькому напрямках ,чи це його не стосуєтся ?
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29.08.2024 14:54 Ответить
Найвеличнішому цікавіше збити ганчірку дроном і взяти курські болота, аніж захистити свій Покровськ.
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29.08.2024 15:01 Ответить
чому б не знищити кольорову кацапську ганчірку скидом **********, запалювальної суміші (пропанового балончика) з дрона?..
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29.08.2024 17:08 Ответить
я доначу на дрони щоб русню їй вбивати, а не ганчірки. Невже настільки все погано що навіть це потягне на перемогу?
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29.08.2024 20:21 Ответить
 
 