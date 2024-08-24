Над Курдюмовкой на Донетчине развевается сине-желтый флаг. ВИДЕО

Пограничная аэроразведка установила Флаг Украины с помощью FPV-дрона на одной из электроопор в Курдюмовке Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Госпогранслужбы.

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