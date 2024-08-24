Над Курдюмовкой на Донетчине развевается сине-желтый флаг. ВИДЕО
Пограничная аэроразведка установила Флаг Украины с помощью FPV-дрона на одной из электроопор в Курдюмовке Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Госпогранслужбы.
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показать весь комментарий24.08.2024 15:06
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зрозуміло, що це символічно, але ж круто
ось це - ганьба !!!! здати село і скидати на нього прапор...
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 1 лютого, https://interfax.com.ua/news/general/964327.html пише "Інтерфакс-Україна"