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Украинские десантники уничтожили танк Т-80БВМ оккупантов в Курской области. ВИДЕО

Украинские десантники FPV-дронами уничтожили российский модернизированный танк Т-80БВМ образца 2022 года в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в соцсети.

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танк (2255) уничтожение (6916)


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Топ комментарии
+4
млин меле. Незалежності ще нема. он скільки почекунів і затопаржом
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24.08.2024 13:18
+3
Чудово! Крок до перемоги і незалежності!
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24.08.2024 13:07
+3
Що мелеш? - Україна УЖЕ НЕЗАЛЕЖНА СУВЕРЕННА ДЕРЖАВА...
кацап?
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24.08.2024 13:15
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Чудово! Крок до перемоги і незалежності!
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24.08.2024 13:07 Ответить
Що мелеш? - Україна УЖЕ НЕЗАЛЕЖНА СУВЕРЕННА ДЕРЖАВА...
кацап?
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24.08.2024 13:15 Ответить
млин меле. Незалежності ще нема. он скільки почекунів і затопаржом
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24.08.2024 13:18 Ответить
В смисле? Нову методичку піднесли?
Акт проголо́шення незале́жності Украї́ни - політико-правовий документ, ухвалений позачерговою сесією Верховної Ради УРСР 24 серпня 1991 року, яким проголошено незалежність України і створення самостійної української держави - України.
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24.08.2024 13:22 Ответить
мова йде про ментальну незалежність. її ще нема
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24.08.2024 13:56 Ответить
Що це таке? Дайте посилання на ЗАКОН про "ментальну незалежність".
Це щось ефімерне.
Але спробу оправдатися - зараховано.
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24.08.2024 14:02 Ответить
дякую звичайно. боляче було чути "кокая разница как зовется улица"
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24.08.2024 14:03 Ответить
Так що таке по-вашому "ментальна незалежність" - поясніть - дякую.
Чекаю.
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24.08.2024 14:06 Ответить
АРМОВІР як варіант.
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24.08.2024 14:06 Ответить
так і Крим наш. йди, чи поїдь туди і там скажи це оркам. чи зараз Байден введе війська шоб це було не тільки на папері?
уже!!! ага, так тобі сказали шо по факту треба довести.
чи хтось сперечається шо ти можеш піти і купити кафе в севасрополі? - але йди і купи, зареєструй його з укр. паспортом.
але зате як кричиш жирним капсом, сподіваюсь "з окопу"? може диван назвав "окопом".
бридко
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24.08.2024 13:24 Ответить
Що тобі бридко? ОЧЕВИДНІ речі не сприймати?
Україна - оголосила НЕЗАЛЕЖНІСТЬ? ТАК! Коли у 1991 році.
В чому проблема?
А Крим в окупації - таке буває - це тимчасово.
І Крим це порушення СУВЕРЕНІТЕТУ та ЦІЛІСНОСТІ, ала НЕ НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
Еххх, касапчику - школота - бридко навіть з тобою сперечатися.
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24.08.2024 13:26 Ответить
в тому проблема шо ти людину там вище образив, прокричавши те що на папері "там написано".
Дивись, в Гіблії написано що існують літаючі мужики, але довести це - от ти приміром, можеш?
а тут інакше, ти кричиш шо там блаблабла, суверенність це означає над всією територією?
ну так по факту я тобі кажу - газуй туди і там поговори з орками про це, А НЕ КРИЧИ ТУТ!!
проблема в тому що ти бикуєш, на людину вище яка сказала, в очевидь маючи на увазі реальну незалежність і т.д., коли відновить Єрмак тер. цілісність і нічого загрожувати не буде.
"очевидні речі" - це типу шо, Байден може в Смердостополі посадити літак з Брадл-ями для армії Єрмака?
так очевидно шо мав би могти(!) мігти(!)
в чому проблема?
ти тупо як бичара повело себе з людиною вище. от у чому проблема, може батя у тебе був як у Чака Норіса, тоді думаю підростеш і карате навчишся і можливо відімстиш. тему закрив.
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24.08.2024 13:39 Ответить
яка блін подопечна?
це раз.
вона\він, користувач - казав саме про Україну!
йди ти на крейсер з "цнотами" і "цейтнотами", ти саме й виляєш розмову в сторону рашки, за яку мова не йшла.
в тебе якісь проблеми шолі?
я просто написав шо фактично, ой, офіційно, всі це визнають крім там параші, нікарагуа і т.д. як там "де юре", у нас є 604.тис.кв.км., ну але вище вам написали саме за - реальну там самостійність блаблабла. в чому я не так підтримав когось там вище? просто сказав шо по документах ти Вася, а по факту - не дуже. ти якийсь гінеколог шолі? базарчікі в страю(ти в казармі, надіюсь?)
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24.08.2024 13:58 Ответить
Автор писав - Крок до перемоги і незалежності!
Україна - ВЖЕ незалежна - з 1991 року - це ЮРИДИЧНИЙ факт.
Подібне можна писати, наприклад про Ічкерію - яка поки ЗАЛЕЖНА від росії.
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24.08.2024 14:00 Ответить
так те ж саме - кричати весело з дивану шо незалежність над тими землями шо всі визнали, але по факту крикуна на непідконтрольних тупо, "дай боше" якщо просто посадять за це, а не припишуть що терорист. ясно шо юридично все ок, просто фактично цього нема, за шо і я кажу і "авторкиня" допису вище, а чувак тупо з дивану визвірився. так само як десь в Саудії типу демократія - але поїдь і там скажи шо Аллах насправді - вигадка для бидла. ой, там вроді ж не світська держава, але типу демократична. все одно по факту одне, а на папері інше. Як і "коє-гдє" - Ємрак по факту - сцарь, але на папері - завідувач сортирами.
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24.08.2024 14:20 Ответить
кров з очей на... вони що московитський ваєнний ноутбук на ельбрусі затрофеїли? дивитися в цей екран - точно БДсзМ
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24.08.2024 13:10 Ответить
жесть.


(а може там ....... РЕБ? м?) тобі точно не загрожує туди попасти, з такими "розумовими здібностями"
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24.08.2024 13:19 Ответить
коли у кацапа йде кров з очей - це добре 👍
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24.08.2024 13:19 Ответить
Скабєєва скаже, що то СВО підбили український танк. Все просто.
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24.08.2024 13:59 Ответить
Кожен знищений кацапський танк - сходинка до Волі!
Слава - Україні!
Слава - Українському Війську!
З Днем Незалежності!!
🇺🇦❤️
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24.08.2024 14:57 Ответить
 
 