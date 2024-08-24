Украинские десантники уничтожили танк Т-80БВМ оккупантов в Курской области. ВИДЕО
Украинские десантники FPV-дронами уничтожили российский модернизированный танк Т-80БВМ образца 2022 года в Курской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в соцсети.
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+4 Любо Неожиданнов
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кацап?
Акт проголо́шення незале́жності Украї́ни - політико-правовий документ, ухвалений позачерговою сесією Верховної Ради УРСР 24 серпня 1991 року, яким проголошено незалежність України і створення самостійної української держави - України.
Це щось ефімерне.
Але спробу оправдатися - зараховано.
Чекаю.
уже!!! ага, так тобі сказали шо по факту треба довести.
чи хтось сперечається шо ти можеш піти і купити кафе в севасрополі? - але йди і купи, зареєструй його з укр. паспортом.
але зате як кричиш жирним капсом, сподіваюсь "з окопу"? може диван назвав "окопом".
бридко
Україна - оголосила НЕЗАЛЕЖНІСТЬ? ТАК! Коли у 1991 році.
В чому проблема?
А Крим в окупації - таке буває - це тимчасово.
І Крим це порушення СУВЕРЕНІТЕТУ та ЦІЛІСНОСТІ, ала НЕ НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
Еххх, касапчику - школота - бридко навіть з тобою сперечатися.
Дивись, в Гіблії написано що існують літаючі мужики, але довести це - от ти приміром, можеш?
а тут інакше, ти кричиш шо там блаблабла, суверенність це означає над всією територією?
ну так по факту я тобі кажу - газуй туди і там поговори з орками про це, А НЕ КРИЧИ ТУТ!!
проблема в тому що ти бикуєш, на людину вище яка сказала, в очевидь маючи на увазі реальну незалежність і т.д., коли відновить Єрмак тер. цілісність і нічого загрожувати не буде.
"очевидні речі" - це типу шо, Байден може в Смердостополі посадити літак з Брадл-ями для армії Єрмака?
так очевидно шо мав би могти(!) мігти(!)
в чому проблема?
ти тупо як бичара повело себе з людиною вище. от у чому проблема, може батя у тебе був як у Чака Норіса, тоді думаю підростеш і карате навчишся і можливо відімстиш. тему закрив.
це раз.
вона\він, користувач - казав саме про Україну!
йди ти на крейсер з "цнотами" і "цейтнотами", ти саме й виляєш розмову в сторону рашки, за яку мова не йшла.
в тебе якісь проблеми шолі?
я просто написав шо фактично, ой, офіційно, всі це визнають крім там параші, нікарагуа і т.д. як там "де юре", у нас є 604.тис.кв.км., ну але вище вам написали саме за - реальну там самостійність блаблабла. в чому я не так підтримав когось там вище? просто сказав шо по документах ти Вася, а по факту - не дуже. ти якийсь гінеколог шолі? базарчікі в страю(ти в казармі, надіюсь?)
Україна - ВЖЕ незалежна - з 1991 року - це ЮРИДИЧНИЙ факт.
Подібне можна писати, наприклад про Ічкерію - яка поки ЗАЛЕЖНА від росії.
сзМ
(а може там ....... РЕБ? м?) тобі точно не загрожує туди попасти, з такими "розумовими здібностями"
Слава - Україні!
Слава - Українському Війську!
З Днем Незалежності!!
🇺🇦❤️