Пограничники уничтожили укрытие оккупантов, 2 автомобиля, 2 гаубицы Д-30 и пушку-гаубицу Д-20 россиян. ВИДЕО

Сбрасываниями с беспилотников и попаданиями FPV-дронов пограничники уничтожают вражеские цели на Краматорском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, среди уничтоженных целей - укрытие оккупантов, 2 автомобиля. Также повреждены 2 гаубицы Д-30 и пушка-гаубица Д-20 россиян.

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