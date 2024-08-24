Пограничники уничтожили укрытие оккупантов, 2 автомобиля, 2 гаубицы Д-30 и пушку-гаубицу Д-20 россиян. ВИДЕО
Сбрасываниями с беспилотников и попаданиями FPV-дронов пограничники уничтожают вражеские цели на Краматорском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, среди уничтоженных целей - укрытие оккупантов, 2 автомобиля. Также повреждены 2 гаубицы Д-30 и пушка-гаубица Д-20 россиян.
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Hulio
показать весь комментарий24.08.2024 12:21 Ответить Мне нравится 1
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