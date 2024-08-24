Прикордонники знищили укриття окупантів, 2 автомобілі, 2 гаубиці Д-30 і гармату-гаубицю Д-20 росіян. ВIДЕО

Скидами з безпілотників та влучаннями FPV-дронів прикордонники знищують ворожі цілі на Краматорському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, серед знищених цілей – укриття окупантів, 2 автомобілі. Також пошкоджено 2 гаубиці Д-30 і гармату-гаубицю Д-20 росіян.

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