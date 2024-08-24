Над Курдюмівкою на Донеччині замайорів синьо-жовтий стяг. ВIДЕО

Прикордонна аеророзвідка встановила Прапор України за допомогою FPV-дрона на одній з електроопор в Курдюмівці на Донеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

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