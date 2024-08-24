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Над Курдюмівкою на Донеччині замайорів синьо-жовтий стяг. ВIДЕО

Прикордонна аеророзвідка встановила Прапор України за допомогою FPV-дрона на одній з електроопор в Курдюмівці на Донеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські десантники знищили танк Т-80БВМ окупантів у Курській області. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) День Незалежності (701) прапор (482)


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Топ коментарі
+10
В такий спосіб можна "звільнити" усі окуповані території. Стиль 95 кварталу.
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24.08.2024 15:06
+9
плять !
ось це - ганьба !!!! здати село і скидати на нього прапор...
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24.08.2024 15:07
+8
Я правильно розумію- народ останні копійки донатить на дрони, а ми тим часом цими ж дронами влаштовуємо безглузді шоу, які не мають жодного сенсу?
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24.08.2024 15:17
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Тим часом наступ ворога не зупинено на покровському напрямку.
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24.08.2024 15:03 Відповісти
В такий спосіб можна "звільнити" усі окуповані території. Стиль 95 кварталу.
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24.08.2024 15:06 Відповісти
Украинский руфер признался, что это он перекрасил звезду в Москве https://rus.lb.ua/world/2014/08/22/277007_ukrainskiy_rufer_priznalsya.html

зрозуміло, що це символічно, але ж круто
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24.08.2024 16:09 Відповісти
Покровськ !
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24.08.2024 16:57 Відповісти
Оператор дрона не зупинить наступ ворога.
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24.08.2024 15:06 Відповісти
Оператор дрона займається херньою. Але немає хтоб йому про це зауважив.
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24.08.2024 15:09 Відповісти
плять !
ось це - ганьба !!!! здати село і скидати на нього прапор...
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24.08.2024 15:07 Відповісти
Я правильно розумію- народ останні копійки донатить на дрони, а ми тим часом цими ж дронами влаштовуємо безглузді шоу, які не мають жодного сенсу?
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24.08.2024 15:17 Відповісти
мільйон дронів..20 груд. 2023 р. - В Україні у 2024 році планують виготовити 1 мільйон FPV-дронів
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24.08.2024 15:29 Відповісти
"не наганяйте вітру у сраку" полохливим читачам - при бажанні, у цій операції fpv-дрону не потрібно вмирати, натискається "кнІпочка", вантаж вивільняється і дрон цілісенький летить собі додому...
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24.08.2024 17:01 Відповісти
ні не правильно, народ останні копійки донатить на дрони, які цілодобово патрулюють західні кордони з тепловізорами, головне завжди правильно визначати пріоритети!
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24.08.2024 18:46 Відповісти
Випустити 1 млнhttps://tsn.ua/tags/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8 дронів цьогоріч - це реалістичне завдання для України. У його реалізації влада робить ставку не лише на державні проєкти, а й приватні компанії.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 1 лютого, https://interfax.com.ua/news/general/964327.html пише "Інтерфакс-Україна"
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24.08.2024 15:30 Відповісти
Йоханий встид...
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24.08.2024 15:30 Відповісти
Та ні..це має назву - іспанський сором. Коли роблять одні, а соромно іншим..
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24.08.2024 15:33 Відповісти
Над кремлем не пробували встановити? От було б прикольно на День Незалежності над кремлем синьо-жовтий прапор.
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24.08.2024 15:52 Відповісти
І путлєр бовтається у зашморгу
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24.08.2024 16:03 Відповісти
Помотати нерви оркам теж корисно! Зачот!
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24.08.2024 22:08 Відповісти
 
 