Над Курдюмівкою на Донеччині замайорів синьо-жовтий стяг. ВIДЕО
Прикордонна аеророзвідка встановила Прапор України за допомогою FPV-дрона на одній з електроопор в Курдюмівці на Донеччині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.
Топ коментарі
+10 Тарас Осташук
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+9 Dust
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+8 Red_Sky_On
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зрозуміло, що це символічно, але ж круто
ось це - ганьба !!!! здати село і скидати на нього прапор...
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 1 лютого, https://interfax.com.ua/news/general/964327.html пише "Інтерфакс-Україна"