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Прикордонники уразили декілька укриттів противника, знищили склад БК окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Помста" уразили декілька укриттів противника та знищили склад БК окупантів на Куп’янському напрямку.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) знищення (7235)


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Ура.
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29.08.2024 11:57 Відповісти
файно!! СЛАВА ЗСУ!!
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29.08.2024 16:42 Відповісти
 
 