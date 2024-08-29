Прикордонники уразили декілька укриттів противника, знищили склад БК окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Помста" уразили декілька укриттів противника та знищили склад БК окупантів на Куп’янському напрямку.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

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