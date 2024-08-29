Прикордонники уразили декілька укриттів противника, знищили склад БК окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Помста" уразили декілька укриттів противника та знищили склад БК окупантів на Куп’янському напрямку.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
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Алекс Скела
показати весь коментар29.08.2024 11:57 Відповісти Мені подобається 1
Diana Hurzhii
показати весь коментар29.08.2024 16:42 Відповісти Мені подобається 0
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