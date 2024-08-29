Бійці 92 ОШбр виявили та ліквідували російського снайпера влучним скидом боєприпасів. ВIДЕО
Оператор FPV-дрона 1-го штурмового батальйону 92-ої окремої штурмової бригади виявив замаскованого російського снайпера. Пілот точно скинув з безпілотника два боєприпаси, внаслідок чого окупанту розірвало ноги на шматки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+27 Ivan Ivan #403337
показати весь коментар29.08.2024 09:55
+17 олег иванов #434516
показати весь коментар29.08.2024 09:59
+17 Яр Холодний
показати весь коментар29.08.2024 10:10
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він ******** війну.
Та засадили йому
на повну довжину.
Ви мали на увазі Чахлика Невмирущого?