Бійці 92 ОШбр виявили та ліквідували російського снайпера влучним скидом боєприпасів. ВIДЕО

Оператор FPV-дрона 1-го штурмового батальйону 92-ої окремої штурмової бригади виявив замаскованого російського снайпера. Пілот точно скинув з безпілотника два боєприпаси, внаслідок чого окупанту розірвало ноги на шматки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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