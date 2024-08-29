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Бійці 92 ОШбр виявили та ліквідували російського снайпера влучним скидом боєприпасів. ВIДЕО

Оператор FPV-дрона 1-го штурмового батальйону 92-ої окремої штурмової бригади виявив замаскованого російського снайпера. Пілот точно скинув з безпілотника два боєприпаси, внаслідок чого окупанту розірвало ноги на шматки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Дивіться: Бійці підрозділу "BULAVA" дроном-камікадзе атакували укриття з окупантом. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3920) снайпери (357) 92 окрема штурмова бригада (251)


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Топ коментарі
+27
Чьйотко мЄжду копитами, аж шуба завернулась
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29.08.2024 09:55
+17
Мда...Теперь кость,торчащая из маскировочного костюма будет его нехило демаскировать.
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29.08.2024 09:59
+17
В Україні дітей приносять лелеки. Виростають орли-соколи. А у Росії дітей знаходять в капусті. Ростуть 100% козли..
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29.08.2024 10:10
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Чьйотко мЄжду копитами, аж шуба завернулась
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29.08.2024 09:55 Відповісти
Може він вже дохлий був?
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29.08.2024 09:56 Відповісти
Лежав кацап в засаді
він ******** війну.
Та засадили йому
на повну довжину.
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29.08.2024 09:56 Відповісти
В Україні дітей приносять лелеки. Виростають орли-соколи. А у Росії дітей знаходять в капусті. Ростуть 100% козли..
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29.08.2024 10:10 Відповісти
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29.08.2024 22:21 Відповісти
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29.08.2024 09:57 Відповісти
А от по ногам це супер! Хай довго здихає і думає нах вони його принесли в Україну.
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29.08.2024 09:58 Відповісти
Здихало воно недовго - за кілька хвилин стекло кров'ю, та й по всьому. Єдине, що тішить, - воно здохло у жахливих борошнах: біль бо страшний.
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29.08.2024 23:45 Відповісти
Мда...Теперь кость,торчащая из маскировочного костюма будет его нехило демаскировать.
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29.08.2024 09:59 Відповісти
Буде під Кощея маскуватись. А якщо і причандали відірвало
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29.08.2024 11:31 Відповісти

Ви мали на увазі Чахлика Невмирущого?
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29.08.2024 23:40 Відповісти
для снайпера руки головніші.
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29.08.2024 10:08 Відповісти
Дійсно, на інвалідному візочку швиденько через ями, кущі виїхав на позицію, зліз з візочка, відстрілявся і тим же чином швиденько до свох.
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29.08.2024 10:19 Відповісти
можно не злазить, головне щоб назад віддачею не перекинуло.
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29.08.2024 17:10 Відповісти
ПОВИННА бути снайперська пара. Десь друге чмо. Може зовсім ******** марксмен.
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29.08.2024 10:23 Відповісти
Шото мне показалось шо оно уже дохлое було, никаких движений после взрыва. А Може бабка наша палёным сэмом полудурков напоила и он пошел на позицию бессмертным)
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29.08.2024 10:43 Відповісти
У снайпера головна домінанта - не рухатись у будь-якому випадку. Тут він переборщив.
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29.08.2024 10:57 Відповісти
Замаскований він був так собі.Це не маскування
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30.08.2024 12:21 Відповісти
На мою думку то вже був труп, можливо від старого вубуху, що ліворуч. Та і після першого скиду ніякої реакції не було. Те, що наші виявили його, замаскованого - це говорить про їхній професіоналізм.
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29.08.2024 11:03 Відповісти
Це є така фішка у кацапів - при наближенні дронів прикидатись мертвими. Досить часто оператори дронів додають неабиякого реалізму в цю гру.
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29.08.2024 11:34 Відповісти
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30.08.2024 10:13 Відповісти
 
 