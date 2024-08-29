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Бойцы 92-й ОШбр обнаружили и ликвидировали российского снайпера точным сбросом боеприпасов. ВИДЕО

Оператор FPV-дрона 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады обнаружил замаскированного российского снайпера. Пилот точно сбросил с беспилотника два боеприпаса, в результате чего оккупанту разорвало ноги на куски.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Смотрите также: Воины 92-й ОШБр уничтожили российский РСЗО "Град" в Белгородской области. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3538) снайперы (482) 92 отдельная штурмовая бригада (251)


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Топ комментарии
+27
Чьйотко мЄжду копитами, аж шуба завернулась
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29.08.2024 09:55
+17
Мда...Теперь кость,торчащая из маскировочного костюма будет его нехило демаскировать.
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29.08.2024 09:59
+17
В Україні дітей приносять лелеки. Виростають орли-соколи. А у Росії дітей знаходять в капусті. Ростуть 100% козли..
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29.08.2024 10:10
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Чьйотко мЄжду копитами, аж шуба завернулась
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29.08.2024 09:55 Ответить
Може він вже дохлий був?
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29.08.2024 09:56 Ответить
Лежав кацап в засаді
він ******** війну.
Та засадили йому
на повну довжину.
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29.08.2024 09:56 Ответить
В Україні дітей приносять лелеки. Виростають орли-соколи. А у Росії дітей знаходять в капусті. Ростуть 100% козли..
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29.08.2024 10:10 Ответить
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29.08.2024 22:21 Ответить
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29.08.2024 09:57 Ответить
А от по ногам це супер! Хай довго здихає і думає нах вони його принесли в Україну.
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29.08.2024 09:58 Ответить
Здихало воно недовго - за кілька хвилин стекло кров'ю, та й по всьому. Єдине, що тішить, - воно здохло у жахливих борошнах: біль бо страшний.
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29.08.2024 23:45 Ответить
Мда...Теперь кость,торчащая из маскировочного костюма будет его нехило демаскировать.
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29.08.2024 09:59 Ответить
Буде під Кощея маскуватись. А якщо і причандали відірвало
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29.08.2024 11:31 Ответить

Ви мали на увазі Чахлика Невмирущого?
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29.08.2024 23:40 Ответить
для снайпера руки головніші.
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29.08.2024 10:08 Ответить
Дійсно, на інвалідному візочку швиденько через ями, кущі виїхав на позицію, зліз з візочка, відстрілявся і тим же чином швиденько до свох.
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29.08.2024 10:19 Ответить
можно не злазить, головне щоб назад віддачею не перекинуло.
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29.08.2024 17:10 Ответить
ПОВИННА бути снайперська пара. Десь друге чмо. Може зовсім ******** марксмен.
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29.08.2024 10:23 Ответить
Шото мне показалось шо оно уже дохлое було, никаких движений после взрыва. А Може бабка наша палёным сэмом полудурков напоила и он пошел на позицию бессмертным)
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29.08.2024 10:43 Ответить
У снайпера головна домінанта - не рухатись у будь-якому випадку. Тут він переборщив.
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29.08.2024 10:57 Ответить
Замаскований він був так собі.Це не маскування
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30.08.2024 12:21 Ответить
На мою думку то вже був труп, можливо від старого вубуху, що ліворуч. Та і після першого скиду ніякої реакції не було. Те, що наші виявили його, замаскованого - це говорить про їхній професіоналізм.
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29.08.2024 11:03 Ответить
Це є така фішка у кацапів - при наближенні дронів прикидатись мертвими. Досить часто оператори дронів додають неабиякого реалізму в цю гру.
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29.08.2024 11:34 Ответить
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30.08.2024 10:13 Ответить
 
 