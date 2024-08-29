Бойцы 92-й ОШбр обнаружили и ликвидировали российского снайпера точным сбросом боеприпасов. ВИДЕО
Оператор FPV-дрона 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады обнаружил замаскированного российского снайпера. Пилот точно сбросил с беспилотника два боеприпаса, в результате чего оккупанту разорвало ноги на куски.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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він ******** війну.
Та засадили йому
на повну довжину.
Ви мали на увазі Чахлика Невмирущого?