Воины 92-й ОШБр уничтожили российский РСЗО "Град" в Белгородской области. ВИДЕО
Бойцы батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко поразили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", которой противник обстреливал Харьковщину из Белгородской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал СтратКом ВСУ.
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