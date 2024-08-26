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Воины 92-й ОШБр уничтожили российский РСЗО "Град" в Белгородской области. ВИДЕО

Бойцы батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко поразили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", которой противник обстреливал Харьковщину из Белгородской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал СтратКом ВСУ.

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Автор: 

уничтожение (6916) 92 отдельная штурмовая бригада (251)


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Kudi petuhi pabezhali ? 🤔
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26.08.2024 21:17 Ответить
Молодці. Тільки це не впливає на загальну ситуацію. Подібні новини оманливі. І кому як не Бутусову про це знати.
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26.08.2024 21:37 Ответить
А хто буде кормити диваннi батальони?
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26.08.2024 22:03 Ответить
Гарноюче.
Кром за кроком Україна рухається до перемоги.
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26.08.2024 23:31 Ответить
Молодці! Знищуйте побільше ворогів
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27.08.2024 03:21 Ответить
 
 