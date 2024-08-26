Воины 92-й ОШБр уничтожили российский РСЗО "Град" в Белгородской области. ВИДЕО

Бойцы батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко поразили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", которой противник обстреливал Харьковщину из Белгородской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал СтратКом ВСУ.

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