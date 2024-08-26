Оккупант сдался в плен нашим бойцам для того, чтобы его не ликвидировали российские дроны-камикадзе. ВИДЕО

Канев Андрей - уроженец республики Коми РФ. Оккупант служил в 25-й бригаде, 6-й армии ВС РФ. Его отряд стал жертвой огня в результате отсутствия координации между штурмовиками и операторами БпЛА. Их ликвидировали свои же дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно этот российский захватчик - единственный, кто выжил. Для спасения жизни он был вынужден искать украинский блиндаж, где его взяли в плен и смогли защитить от атак российских FPV. На фронте от приезда до гибели всего российского отряда прошло два дня - это был только один штурм.

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