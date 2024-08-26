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Оккупант сдался в плен нашим бойцам для того, чтобы его не ликвидировали российские дроны-камикадзе. ВИДЕО

Канев Андрей - уроженец республики Коми РФ. Оккупант служил в 25-й бригаде, 6-й армии ВС РФ. Его отряд стал жертвой огня в результате отсутствия координации между штурмовиками и операторами БпЛА. Их ликвидировали свои же дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно этот российский захватчик - единственный, кто выжил. Для спасения жизни он был вынужден искать украинский блиндаж, где его взяли в плен и смогли защитить от атак российских FPV. На фронте от приезда до гибели всего российского отряда прошло два дня - это был только один штурм.

Смотрите также: Бойцы 46-й ОАэМБр отразили вражеский штурм и уничтожили две МТЛБ оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) плен (2609)


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Фе...
А рузьге кажуть, що такими їх малює біндеровська пропаганда!
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26.08.2024 20:37 Ответить
Які ж бридкі удлюдки з кацапстану. Фу ***.ь.
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26.08.2024 20:51 Ответить
Треба бомбити москву.
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26.08.2024 20:55 Ответить
Боже ж мій! Не можу писати - очі усі в сльозах!
На куй така інфа? На ціх уродів вже надивились.
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26.08.2024 21:12 Ответить
Да *** мне до них всех, отрежте ему голову, собаке!
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26.08.2024 21:23 Ответить
Не ображайте будь ласка, таке миле, користне та віддане створіння як собака, порівнюючи з кацапськими потворами...
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26.08.2024 22:10 Ответить
кацап обыкновенный....
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26.08.2024 21:37 Ответить
и все пленные с невинными @бальниками и теперь это чучело надо содержать! ДОЛОЙ ЖЕНЕВСКУЮ КОНВЕНЦИЮ!
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27.08.2024 10:46 Ответить
 
 