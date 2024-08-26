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Окупант здався у полон нашим бійцям для того, щоб його не ліквідували російські дрони-камікадзе. ВIДЕО

Канєв Андрій - уродженець республіки Комі РФ. Окупант служив у 25-ій бригаді, 6-ій армії ЗС РФ. Його загін став жертвою вогню внаслідок відсутності координації між штурмовиками та операторами БпЛА. Їх ліквідували свої ж дрони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме цей російський загарбник - єдиний, хто вижив. Для порятунку життя він був змушений шукати український бліндаж, де його полонили та змогли захистити від атак російських FPV. На фронті від приїзду до загибелі всього російського загону минуло два дні - це був лише один штурм.

Також дивіться: Бійці 46 ОАеМБр відбили ворожий штурм та знищили дві МТЛБ окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) полон (1561)


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А рузьге кажуть, що такими їх малює біндеровська пропаганда!
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26.08.2024 20:37 Відповісти
Які ж бридкі удлюдки з кацапстану. Фу ***.ь.
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26.08.2024 20:51 Відповісти
Треба бомбити москву.
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26.08.2024 20:55 Відповісти
Боже ж мій! Не можу писати - очі усі в сльозах!
На куй така інфа? На ціх уродів вже надивились.
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26.08.2024 21:12 Відповісти
Да *** мне до них всех, отрежте ему голову, собаке!
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26.08.2024 21:23 Відповісти
Не ображайте будь ласка, таке миле, користне та віддане створіння як собака, порівнюючи з кацапськими потворами...
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26.08.2024 22:10 Відповісти
кацап обыкновенный....
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26.08.2024 21:37 Відповісти
и все пленные с невинными @бальниками и теперь это чучело надо содержать! ДОЛОЙ ЖЕНЕВСКУЮ КОНВЕНЦИЮ!
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27.08.2024 10:46 Відповісти
 
 