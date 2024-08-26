Окупант здався у полон нашим бійцям для того, щоб його не ліквідували російські дрони-камікадзе. ВIДЕО

Канєв Андрій - уродженець республіки Комі РФ. Окупант служив у 25-ій бригаді, 6-ій армії ЗС РФ. Його загін став жертвою вогню внаслідок відсутності координації між штурмовиками та операторами БпЛА. Їх ліквідували свої ж дрони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме цей російський загарбник - єдиний, хто вижив. Для порятунку життя він був змушений шукати український бліндаж, де його полонили та змогли захистити від атак російських FPV. На фронті від приїзду до загибелі всього російського загону минуло два дні - це був лише один штурм.

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