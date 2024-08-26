Бійці 46 ОАеМБр відбили ворожий штурм та знищили дві МТЛБ окупантів. ВIДЕО

Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади показали відбиття російського штурму. Десантники "мінуснули" як техніку, так і живу силу противника. Вщент згоріли заповнені піхотою дві МТЛБ росіян.

Відповідне відео роботи наших захисників показали у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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