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Бійці 46 ОАеМБр відбили ворожий штурм та знищили дві МТЛБ окупантів. ВIДЕО

Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади показали відбиття російського штурму. Десантники "мінуснули" як техніку, так і живу силу противника. Вщент згоріли заповнені піхотою дві МТЛБ росіян.

Відповідне відео роботи наших захисників показали у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: 

штурм (231) 46 окрема десантно-штурмова бригада (58)


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Дякую вам котики!
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26.08.2024 18:23 Відповісти
З точки зору Холлівуда - той Махх, що без мозку...
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26.08.2024 18:54 Відповісти
Мінуснули без матів - Дяка 46-тій! Фаріон була б у захваті!
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26.08.2024 18:57 Відповісти
👍
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27.08.2024 14:23 Відповісти
 
 