Бійці 46 ОАеМБр відбили ворожий штурм та знищили дві МТЛБ окупантів. ВIДЕО
Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади показали відбиття російського штурму. Десантники "мінуснули" як техніку, так і живу силу противника. Вщент згоріли заповнені піхотою дві МТЛБ росіян.
Відповідне відео роботи наших захисників показали у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
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