Прикордонники знищили 4 склади боєкомплекту та 3 автомобілі ворога в районі Кремінної. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Помста" в районі Кремінної знищили 4 склади боєкомплекту та 3 автомобілі ворога

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

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