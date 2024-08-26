Прикордонники знищили 4 склади боєкомплекту та 3 автомобілі ворога в районі Кремінної. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Помста" в районі Кремінної знищили 4 склади боєкомплекту та 3 автомобілі ворога
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар26.08.2024 19:08 Відповісти Мені подобається 0
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