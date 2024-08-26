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Прикордонники знищили 4 склади боєкомплекту та 3 автомобілі ворога в районі Кремінної. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Помста" в районі Кремінної знищили 4 склади боєкомплекту та 3 автомобілі ворога

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) знищення (7227)


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Одни ПРИКОРДОННИКИ - вогрога нищать, інші при кордоні грошей для перших заробляють?
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26.08.2024 19:08 Відповісти
 
 