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Пограничники уничтожили 4 склада боекомплекта и 3 автомобиля врага в районе Кременной. ВИДЕО

Пограничники бригады "Месть" в районе Кременной уничтожили 4 склада боекомплекта и 3 автомобиля врага

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6425) уничтожение (6916)


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Одни ПРИКОРДОННИКИ - вогрога нищать, інші при кордоні грошей для перших заробляють?
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26.08.2024 19:08 Ответить
 
 