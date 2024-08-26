Пограничники уничтожили 4 склада боекомплекта и 3 автомобиля врага в районе Кременной. ВИДЕО

Пограничники бригады "Месть" в районе Кременной уничтожили 4 склада боекомплекта и 3 автомобиля врага

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

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