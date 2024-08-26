Пограничники уничтожили 4 склада боекомплекта и 3 автомобиля врага в районе Кременной. ВИДЕО
Пограничники бригады "Месть" в районе Кременной уничтожили 4 склада боекомплекта и 3 автомобиля врага
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий26.08.2024 19:08 Ответить Мне нравится 0
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