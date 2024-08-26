HIMARS накрывает российский полигон на восточном направлении двумя ракетами M30A1. ВИДЕО

Украинский экипаж американского РСЗО HIMARS попал в группу оккупантов, которая проходила обучение на одном из полигонов на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был нанесен двумя ракетами M30A1

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M30A1 - боеголовка (AW) корректируемой GMLRS. В отличие от M30, кассетные боевые элементы заменены вольфрамовыми шариками для поражения площади без неразорвавшихся боеприпасов. Изготавливается с 2015 года.

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