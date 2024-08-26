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HIMARS накрывает российский полигон на восточном направлении двумя ракетами M30A1. ВИДЕО

Украинский экипаж американского РСЗО HIMARS попал в группу оккупантов, которая проходила обучение на одном из полигонов на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был нанесен двумя ракетами M30A1

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РСЗО M142 HIMARS наносит удары ракетами GMLRS и ATACMS по вражеским понтонным переправам на Курщине. ВИДЕО

M30A1 - боеголовка (AW) корректируемой GMLRS. В отличие от M30, кассетные боевые элементы заменены вольфрамовыми шариками для поражения площади без неразорвавшихся боеприпасов. Изготавливается с 2015 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ракета "HIMARS" прямым попадание уничтожает ЗРК "Бук" вблизи оккупированного Токмака. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916) полигон (338) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+17
нічого нового
продажні ліліпутінські журналісти вчергове бачать фронт через Атлантичний океан
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26.08.2024 16:14
+11
Жалко, шо не кассета.
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26.08.2024 16:22
+10
багато ракових клітин згоріло
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26.08.2024 16:14
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нічого нового
продажні ліліпутінські журналісти вчергове бачать фронт через Атлантичний океан
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26.08.2024 16:14 Ответить
звичайно США допомагали вводити в Курську область сили ЗСУ
Там же з моменту введення - працює Старлінк, що до того не працював на територіх буферної *********
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26.08.2024 16:32 Ответить
США ніяк не могли допомагати вводити, бо дізнались про операцію вже після введення і надавати розвіддані почали вже після введення.
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26.08.2024 17:12 Ответить
Ага, об этом написано в интернете!
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26.08.2024 18:12 Ответить
Про Старлінк читала? Ще раз - ЗСУ працює на Старлінк - спеціально для ЗСУ Маск розширив зону покриття Старлінк на територію Курської області.
Ось тобі відповідь чи знав Маск і чи знали США.
НА карті покриття старлінк ДО ВВЕДЕННЯ в Курську область - буферна ********* ВІДСУТНЯ.
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26.08.2024 18:35 Ответить
як би знав маск, то знав би і авен/мошкович, то відповідно знали б і в кремлі.
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27.08.2024 03:46 Ответить
Де ж ви, путінськи шмари, беретись тут.
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26.08.2024 16:43 Ответить
Адміни, вже не цікаво читати форум з повідомленнями типу Безмозглої
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26.08.2024 16:46 Ответить
"Учеба наближеННая до бАєвой абстановки"...
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26.08.2024 16:12 Ответить
багато ракових клітин згоріло
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26.08.2024 16:14 Ответить
Жалко, шо не кассета.
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26.08.2024 16:22 Ответить
"Тяжело в ученіі - легко в гробу".
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26.08.2024 16:23 Ответить
Нажаль підари врятувалися ...
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26.08.2024 16:26 Ответить
Я на мене, дарма витратили ракети. Їм би по засобам ППО, РЕБ, артилерії. А м'яса у ***** хоч греблю гати, ніяких хаймарсів не напасешся.
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26.08.2024 16:28 Ответить
А раптом там знакові цілі - мільчаков якийсь чи генерал з інспекцією.
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26.08.2024 16:51 Ответить
Нє, дозвольте з вами не погодитися. В них закінчується мʼясо. Доказом того є величезні одноразові виплати, щоб заманити на контракт. І то, з поповненням в них проблеми. А мобілізацію робити боїться. А дурних іти на смерть все менше і менше.
Окрім того, зважте на ту обставину, шо армія рашки може нормально воювати тільки тоді, коли в особовому складі і артилерії у них трьохкратна перевага. Коли перевага починає ставати хочаб двохкратною, то зʼявляються новини, шо 8 наших штурмовиків беруть в полон 16 їхніх.
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26.08.2024 16:53 Ответить
НЕ КАЖІТЬ МАЯЧНІ, М'ЯСА У НИХ НІКОЛИ НЕ ЗАКІНЧИЬСЯ, ЗА ДУЖЕ ВЕЛИКА #404, ПЛЮС ПІДРОСТАЮТЬ ОРКИ КОЖЕН МІСЯЦЬ.
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27.08.2024 11:09 Ответить
ДО КАПСЛОКА ЩЕ ЖИРНИЙ ШРИФТ ВЛЮЧАТИ ТРЕБА!!!!!! І ПОБІЛЬШЕ ЗНАКІВ ОКЛИКУ!!!!!!
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27.08.2024 11:13 Ответить
і тим не менше, якщо 2,5 роки назад москалі окуповували десятки тисяч квадратних км. ЗА ТИЖДЕНЬ під час початку наступу, рік назад міста брали вже місяцями, то сьогодні найбільше, що москаль може - це забирати по декілька сіл в тиждень, де немає жодних укріплень і спротиву. Тобто їх наступальний потенціал впав на порядки!
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27.08.2024 13:13 Ответить
засоби артилерії чи РЕБ робити пару місяців, а нове мʼясо вирощувати - мінімум 18 років.
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26.08.2024 17:14 Ответить
Іноземні найманці, населення ТОТ, іммігранти, власна глубінка.
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27.08.2024 09:24 Ответить
А ви вже там? Чи теж з дивану?
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27.08.2024 09:23 Ответить
В M30A1 - боеголовке (AW) шарики из карбида вольфрама а не из вольфрама. Из вольфрама для них довольно жирно будет..
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26.08.2024 16:31 Ответить
Та ну... Трохи пилюкою притрусило. Розбіглися як миші.
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26.08.2024 16:33 Ответить
Після цієї вольфрамової "пилюки не виживає майже ніхто.
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26.08.2024 17:15 Ответить
Вы не видели всех уцелевших, что разбежались?
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27.08.2024 11:52 Ответить
Які переваги у карбіда вольфрама ?
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26.08.2024 16:34 Ответить
Він робить з кацапів сито.
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26.08.2024 17:31 Ответить
такі ж самі як високовуглецевої сталі...тільки твердіше...
головки металорізального інструменту...твердіше хіба що бор або діамант

Победи́т - обобщённое название в СССР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B твёрдых сплавов ВК4, ВК6, ВК8, ВК10, Т15К6[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 1521 день ], состоящих на 90 % из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0 карбида вольфрама в качестве твёрдой фазы, 10 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82 кобальта в качестве связующей фазы и небольшого количества https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4 углерода . Обладая высокой твёрдостью (80-90 по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0 шкале Роквелла (шкала А, HRA)), применяются при изготовлении различного режущего инструмента - как в виде напайных и вставных пластин различной формы, так и цельного твердосплавного инструмента.

Инструмент на основе спечённого карбида вольфрама начали использовать в середине 1920-х годов в Германии. В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР победит впервые был изготовлен в 1929 г.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82#cite_note-1 [1]

При создании используется метод https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F порошковой металлургии : мелкодисперсные порошки карбида вольфрама и связующего кобальта перемешиваются и затем прессуются в соответствующих формах. Спрессованные изделия спекаются при температуре, близкой к температуре плавления связующего металла.
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26.08.2024 20:28 Ответить
Треба ще було вакуумною бонбой полiрнуть.
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26.08.2024 19:58 Ответить
ТРОХИ НЕ ЗРОЗУМІЛО В КОГО І ВЩО ПОЦІЛИЛИ? МЕТА БУЛА ЗНИЩИТИ ТРАНСПОРТ ЧИ ЖИВУ СИЛУ?
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27.08.2024 11:06 Ответить
Живую силу внутри транспорта
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27.08.2024 14:38 Ответить
 
 