HIMARS накрывает российский полигон на восточном направлении двумя ракетами M30A1. ВИДЕО
Украинский экипаж американского РСЗО HIMARS попал в группу оккупантов, которая проходила обучение на одном из полигонов на восточном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был нанесен двумя ракетами M30A1
M30A1 - боеголовка (AW) корректируемой GMLRS. В отличие от M30, кассетные боевые элементы заменены вольфрамовыми шариками для поражения площади без неразорвавшихся боеприпасов. Изготавливается с 2015 года.
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продажні ліліпутінські журналісти вчергове бачать фронт через Атлантичний океан
Там же з моменту введення - працює Старлінк, що до того не працював на територіх буферної *********
Ось тобі відповідь чи знав Маск і чи знали США.
НА карті покриття старлінк ДО ВВЕДЕННЯ в Курську область - буферна ********* ВІДСУТНЯ.
Окрім того, зважте на ту обставину, шо армія рашки може нормально воювати тільки тоді, коли в особовому складі і артилерії у них трьохкратна перевага. Коли перевага починає ставати хочаб двохкратною, то зʼявляються новини, шо 8 наших штурмовиків беруть в полон 16 їхніх.
головки металорізального інструменту...твердіше хіба що бор або діамант
Победи́т - обобщённое название в СССР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B твёрдых сплавов ВК4, ВК6, ВК8, ВК10, Т15К6[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 1521 день ], состоящих на 90 % из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0 карбида вольфрама в качестве твёрдой фазы, 10 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82 кобальта в качестве связующей фазы и небольшого количества https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4 углерода . Обладая высокой твёрдостью (80-90 по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0 шкале Роквелла (шкала А, HRA)), применяются при изготовлении различного режущего инструмента - как в виде напайных и вставных пластин различной формы, так и цельного твердосплавного инструмента.
Инструмент на основе спечённого карбида вольфрама начали использовать в середине 1920-х годов в Германии. В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР победит впервые был изготовлен в 1929 г.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82#cite_note-1 [1]
При создании используется метод https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F порошковой металлургии : мелкодисперсные порошки карбида вольфрама и связующего кобальта перемешиваются и затем прессуются в соответствующих формах. Спрессованные изделия спекаются при температуре, близкой к температуре плавления связующего металла.