РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4799 посетителей онлайн
Новости Война
26 852 44

РСЗО M142 HIMARS наносит удары ракетами GMLRS и ATACMS по вражеским понтонным переправам на Курщине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент уничтожения двух российских переправ через реку Сейм на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, переправы были уничтожены с помощью РСЗО M142 HIMARS.

"Уничтожение двух понтонных переправ ВС РФ через реку Сейм на Курщине украинской системой HIMARS. Ракеты GMLRS и ATACMS с кассетной и фугасной боевыми частями поражают понтон, инженерную технику и саперов. Ранее украинская авиация уничтожила бомбами три моста через Сейм. Логистика российских войск в Суджанском районе находится под постоянным огневым воздействием, что серьезно ограничивает маневр врага", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также читайте: РФ передислоцирует небольшие силы в Курскую область, - представитель Пентагона Райдер

Автор: 

Курск (1071) HIMARS (286)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+56
Боротьба з незаконною забудовою.
показать весь комментарий
21.08.2024 11:31
+50
Ой як файно касетники працють, а ж душа радіє !!!
показать весь комментарий
21.08.2024 11:28
+30
Красиво. Дякуємо! Слава нашим Героям! Хай вас Бог береже!
показать весь комментарий
21.08.2024 11:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сіверський донець - 2.
показать весь комментарий
21.08.2024 11:27 Ответить
Тоді не було подібного. Це НАБАГАТО КРАЩЕ!!!
Це ггггоооойййдддаа!!!
ЦЕ Слобожанський Сейм!!!
ГІП-ГІП-УРААА ЗСУ!!!
показать весь комментарий
21.08.2024 13:30 Ответить
Ой як файно касетники працють, а ж душа радіє !!!
показать весь комментарий
21.08.2024 11:28 Ответить
Боротьба з незаконною забудовою.
показать весь комментарий
21.08.2024 11:31 Ответить
з мафами
показать весь комментарий
21.08.2024 11:33 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2024 16:03 Ответить
Красиво. Дякуємо! Слава нашим Героям! Хай вас Бог береже!
показать весь комментарий
21.08.2024 11:34 Ответить
а що то за вагончик кинувся вплав ?
показать весь комментарий
21.08.2024 11:34 Ответить
Понтон, то він так працює, момент спускання на воду.
показать весь комментарий
21.08.2024 11:36 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2024 13:32 Ответить
Рясно засіяли )) Москалоті сподобалось, будуть пробувати знову ))
показать весь комментарий
21.08.2024 11:35 Ответить
- Герасімав што с мастамі?!!
показать весь комментарий
21.08.2024 11:35 Ответить
КурВА - курская ваенная аперация ...
показать весь комментарий
21.08.2024 11:36 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2024 11:39 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2024 11:37 Ответить
Побольше бы таких боеприпасов.
показать весь комментарий
21.08.2024 11:45 Ответить
Та да! Аби ще дочекались коли по ньому шось поїде чи піде... Ото ракам був би гарний прикорм...
показать весь комментарий
21.08.2024 20:40 Ответить
Влаштували загарбникам золотий дощ
показать весь комментарий
21.08.2024 11:45 Ответить
пантони всі в дірках
показать весь комментарий
21.08.2024 11:50 Ответить
гарна річ оці касети...і еффектно і еффективно
показать весь комментарий
21.08.2024 11:49 Ответить
пантони синёй ізолентой залеють
показать весь комментарий
21.08.2024 11:52 Ответить
Ширина річки приблизно 20-30 м, Ті 2-3 тис цапів можуть втекти вплав, але без зброї.
показать весь комментарий
21.08.2024 11:51 Ответить
Чапай - заплывай!!!
показать весь комментарий
21.08.2024 13:36 Ответить
по 1 понтону атакамсом! а ще кажуть у нас зброї немає )
показать весь комментарий
21.08.2024 11:54 Ответить
списаним атакамсом!
операція дуршлаг 😁
показать весь комментарий
21.08.2024 11:55 Ответить
цей списаний атакамс можна було в крим на аеродром запустити. А не ***** 2 машини що облаштовують понтонну переправу продірявити.
показать весь комментарий
21.08.2024 11:57 Ответить
то нехай побудують понтон та вдарять нашим у тил!
ти геній! Каузевіц!
показать весь комментарий
21.08.2024 12:02 Ответить
дебіл чи що, а гмлрс тоді ***** ?
бити атакамсом по цілі в +- 20 км від кордону це злочинне марнотратство.
показать весь комментарий
21.08.2024 12:10 Ответить
тебе забули спитати
пукай собі у диван та мовчи вже, хамло невиховане
показать весь комментарий
21.08.2024 12:11 Ответить
клоун іди на путіна
показать весь комментарий
21.08.2024 12:21 Ответить
Вечной переправы, кацапы...
показать весь комментарий
21.08.2024 12:07 Ответить
щас спою - остання путь , остання путь ....
показать весь комментарий
21.08.2024 12:16 Ответить
Точно,як я учора писала,що понтони на один залп Хеймерсам. Красиво
показать весь комментарий
21.08.2024 12:14 Ответить
Отхаймаросили
показать весь комментарий
21.08.2024 12:29 Ответить
Там усім "гаплик" після "касетника"! Можна смілово запускати туди бАданова , на каву.....
показать весь комментарий
21.08.2024 13:11 Ответить
Навіть веселіше ніж мінометами пантонну переправу через Ірпінь у 2022 р.!
показать весь комментарий
21.08.2024 13:27 Ответить
интересно, продолжат попытки навести переправу?
показать весь комментарий
21.08.2024 14:33 Ответить
Одозначно продолжат. Мясо еще пока есть. И железяки.
показать весь комментарий
21.08.2024 15:31 Ответить
Це ж яким треба бути суіцидніком, щоб намагатись наводити там понтонну переправу.
показать весь комментарий
21.08.2024 16:20 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2024 17:34 Ответить
Гойда,пля... гойда,*****!!!
показать весь комментарий
21.08.2024 17:47 Ответить
А як же лихо на навчаннях вони переправи наводили під умовним "вогнем умовного супротивника
показать весь комментарий
22.08.2024 06:00 Ответить
Застосували АТАКАМс, оце новина.
показать весь комментарий
22.08.2024 12:15 Ответить
Рибку шкода.
показать весь комментарий
22.08.2024 12:59 Ответить
 
 