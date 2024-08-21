РСЗО M142 HIMARS наносит удары ракетами GMLRS и ATACMS по вражеским понтонным переправам на Курщине. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент уничтожения двух российских переправ через реку Сейм на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, переправы были уничтожены с помощью РСЗО M142 HIMARS.
"Уничтожение двух понтонных переправ ВС РФ через реку Сейм на Курщине украинской системой HIMARS. Ракеты GMLRS и ATACMS с кассетной и фугасной боевыми частями поражают понтон, инженерную технику и саперов. Ранее украинская авиация уничтожила бомбами три моста через Сейм. Логистика российских войск в Суджанском районе находится под постоянным огневым воздействием, что серьезно ограничивает маневр врага", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+56 MausMike
показать весь комментарий21.08.2024 11:31
+50 vuiko dobrui
показать весь комментарий21.08.2024 11:28
+30 CrossFirenko
показать весь комментарий21.08.2024 11:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це ггггоооойййдддаа!!!
ЦЕ Слобожанський Сейм!!!
ГІП-ГІП-УРААА ЗСУ!!!
операція дуршлаг 😁
ти геній! Каузевіц!
бити атакамсом по цілі в +- 20 км від кордону це злочинне марнотратство.
пукай собі у диван та мовчи вже, хамло невиховане