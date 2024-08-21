РСЗО M142 HIMARS наносит удары ракетами GMLRS и ATACMS по вражеским понтонным переправам на Курщине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент уничтожения двух российских переправ через реку Сейм на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, переправы были уничтожены с помощью РСЗО M142 HIMARS.

"Уничтожение двух понтонных переправ ВС РФ через реку Сейм на Курщине украинской системой HIMARS. Ракеты GMLRS и ATACMS с кассетной и фугасной боевыми частями поражают понтон, инженерную технику и саперов. Ранее украинская авиация уничтожила бомбами три моста через Сейм. Логистика российских войск в Суджанском районе находится под постоянным огневым воздействием, что серьезно ограничивает маневр врага", - отмечает в комментарии автор публикации.

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