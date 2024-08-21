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РСЗВ M142 HIMARS завдає ударів ракетами GMLRS та ATACMS по ворожих понтонних переправах на Курщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент знищення двох російських переправ через річку Сейм на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, переправи були знищенні за допомогою РСЗВ M142 HIMARS.

"Знищення двох понтонних переправ ЗС РФ через річку Сейм на Курщині українською системою HIMARS. Ракети GMLRS та ATACMS з касетною та фугасною бойовими частинами вражають понтон, інженерну техніку та саперів. Раніше українська авіація знищила бомбами три мости через Сейм. Логістика російських військ у Суджанському районі перебуває під постійним вогневим впливом, що серйозно обмежує маневр ворога", - зазначає у коментарі автор публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ передислоковує невеликі сили в Курську область, - речник Пентагону Райдер

Автор: 

Курськ (1082) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+56
Боротьба з незаконною забудовою.
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21.08.2024 11:31
+50
Ой як файно касетники працють, а ж душа радіє !!!
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21.08.2024 11:28
+30
Красиво. Дякуємо! Слава нашим Героям! Хай вас Бог береже!
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21.08.2024 11:34
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Сіверський донець - 2.
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21.08.2024 11:27 Відповісти
Тоді не було подібного. Це НАБАГАТО КРАЩЕ!!!
Це ггггоооойййдддаа!!!
ЦЕ Слобожанський Сейм!!!
ГІП-ГІП-УРААА ЗСУ!!!
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21.08.2024 13:30 Відповісти
Ой як файно касетники працють, а ж душа радіє !!!
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21.08.2024 11:28 Відповісти
Боротьба з незаконною забудовою.
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21.08.2024 11:31 Відповісти
з мафами
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21.08.2024 11:33 Відповісти
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21.08.2024 16:03 Відповісти
Красиво. Дякуємо! Слава нашим Героям! Хай вас Бог береже!
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21.08.2024 11:34 Відповісти
а що то за вагончик кинувся вплав ?
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21.08.2024 11:34 Відповісти
Понтон, то він так працює, момент спускання на воду.
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21.08.2024 11:36 Відповісти
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21.08.2024 13:32 Відповісти
Рясно засіяли )) Москалоті сподобалось, будуть пробувати знову ))
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21.08.2024 11:35 Відповісти
- Герасімав што с мастамі?!!
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21.08.2024 11:35 Відповісти
КурВА - курская ваенная аперация ...
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21.08.2024 11:36 Відповісти
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21.08.2024 11:39 Відповісти
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21.08.2024 11:37 Відповісти
Побольше бы таких боеприпасов.
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21.08.2024 11:45 Відповісти
Та да! Аби ще дочекались коли по ньому шось поїде чи піде... Ото ракам був би гарний прикорм...
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21.08.2024 20:40 Відповісти
Влаштували загарбникам золотий дощ
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21.08.2024 11:45 Відповісти
пантони всі в дірках
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21.08.2024 11:50 Відповісти
гарна річ оці касети...і еффектно і еффективно
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21.08.2024 11:49 Відповісти
пантони синёй ізолентой залеють
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21.08.2024 11:52 Відповісти
Ширина річки приблизно 20-30 м, Ті 2-3 тис цапів можуть втекти вплав, але без зброї.
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21.08.2024 11:51 Відповісти
Чапай - заплывай!!!
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21.08.2024 13:36 Відповісти
по 1 понтону атакамсом! а ще кажуть у нас зброї немає )
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21.08.2024 11:54 Відповісти
списаним атакамсом!
операція дуршлаг 😁
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21.08.2024 11:55 Відповісти
цей списаний атакамс можна було в крим на аеродром запустити. А не ***** 2 машини що облаштовують понтонну переправу продірявити.
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21.08.2024 11:57 Відповісти
то нехай побудують понтон та вдарять нашим у тил!
ти геній! Каузевіц!
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21.08.2024 12:02 Відповісти
дебіл чи що, а гмлрс тоді ***** ?
бити атакамсом по цілі в +- 20 км від кордону це злочинне марнотратство.
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21.08.2024 12:10 Відповісти
тебе забули спитати
пукай собі у диван та мовчи вже, хамло невиховане
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21.08.2024 12:11 Відповісти
клоун іди на путіна
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21.08.2024 12:21 Відповісти
Вечной переправы, кацапы...
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21.08.2024 12:07 Відповісти
щас спою - остання путь , остання путь ....
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21.08.2024 12:16 Відповісти
Точно,як я учора писала,що понтони на один залп Хеймерсам. Красиво
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21.08.2024 12:14 Відповісти
Отхаймаросили
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21.08.2024 12:29 Відповісти
Там усім "гаплик" після "касетника"! Можна смілово запускати туди бАданова , на каву.....
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21.08.2024 13:11 Відповісти
Навіть веселіше ніж мінометами пантонну переправу через Ірпінь у 2022 р.!
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21.08.2024 13:27 Відповісти
интересно, продолжат попытки навести переправу?
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21.08.2024 14:33 Відповісти
Одозначно продолжат. Мясо еще пока есть. И железяки.
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21.08.2024 15:31 Відповісти
Це ж яким треба бути суіцидніком, щоб намагатись наводити там понтонну переправу.
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21.08.2024 16:20 Відповісти
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21.08.2024 17:34 Відповісти
Гойда,пля... гойда,*****!!!
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21.08.2024 17:47 Відповісти
А як же лихо на навчаннях вони переправи наводили під умовним "вогнем умовного супротивника
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22.08.2024 06:00 Відповісти
Застосували АТАКАМс, оце новина.
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22.08.2024 12:15 Відповісти
Рибку шкода.
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22.08.2024 12:59 Відповісти
 
 