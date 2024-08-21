РСЗВ M142 HIMARS завдає ударів ракетами GMLRS та ATACMS по ворожих понтонних переправах на Курщині. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент знищення двох російських переправ через річку Сейм на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, переправи були знищенні за допомогою РСЗВ M142 HIMARS.
"Знищення двох понтонних переправ ЗС РФ через річку Сейм на Курщині українською системою HIMARS. Ракети GMLRS та ATACMS з касетною та фугасною бойовими частинами вражають понтон, інженерну техніку та саперів. Раніше українська авіація знищила бомбами три мости через Сейм. Логістика російських військ у Суджанському районі перебуває під постійним вогневим впливом, що серйозно обмежує маневр ворога", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+56 MausMike
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+50 vuiko dobrui
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+30 CrossFirenko
показати весь коментар21.08.2024 11:34
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Це ггггоооойййдддаа!!!
ЦЕ Слобожанський Сейм!!!
ГІП-ГІП-УРААА ЗСУ!!!
операція дуршлаг 😁
ти геній! Каузевіц!
бити атакамсом по цілі в +- 20 км від кордону це злочинне марнотратство.
пукай собі у диван та мовчи вже, хамло невиховане