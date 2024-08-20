РФ передислоковує невеликі сили в Курську область, - речник Пентагону Райдер

США спостерігають передислокацію невеликої частини російських сил на територію Курської області, де 6 серпня українські військові розпочали неочікуваний наступ.

Про це під час брифінгу сказав речник оборонного відомства США Патрік Райдер, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

За словами спікера Пентагону, США "справді спостерігають ознаки того, що росіяни передислоковують невеликі сили в Курську область для реагування" на наступ ЗСУ".

Однак Райдер відмовився уточнювати, чи йдеться про передислокацію російських сил із України або із інших регіонів Росії.

Він наголосив, що від початку операції українських військ у Курській області Росія постала перед труднощами. Райдер зазначив, що РФ докладає зусиль для реагування на наступ ЗСУ на Курщині.

Водночас, за його словами, спостерігається просування українських сил у Курській області.

Під час брифінгу Райдер також сказав, що довгострокові цілі операції ЗСУ в Курській області РФ все ще є предметом обговорень Вашингтона з Києвом.

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