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РФ передислоковує невеликі сили в Курську область, - речник Пентагону Райдер

РФ передислоковує невеликі сили в Курську область, - речник Пентагону Райдер

США спостерігають передислокацію невеликої частини російських сил на територію Курської області, де 6 серпня українські військові розпочали неочікуваний наступ.

Про це під час брифінгу сказав речник оборонного відомства США Патрік Райдер, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

За словами спікера Пентагону, США "справді спостерігають ознаки того, що росіяни передислоковують невеликі сили в Курську область для реагування" на наступ ЗСУ".

Однак Райдер відмовився уточнювати, чи йдеться про передислокацію російських сил із України або із інших регіонів Росії.

Він наголосив, що від початку операції українських військ у Курській області Росія постала перед труднощами. Райдер зазначив, що РФ докладає зусиль для реагування на наступ ЗСУ на Курщині. 

Водночас, за його словами, спостерігається просування українських сил у Курській області.

Під час брифінгу Райдер також сказав, що довгострокові цілі операції ЗСУ в Курській області РФ все ще є предметом обговорень Вашингтона з Києвом.

Читайте також: США не змінили політику щодо ударів вглиб території РФ, попри операцію ЗСУ на Курщині, - Білий дім

Автор: 

Пентагон (1417) росія (65035) ЗСУ (7522) Курськ (1100)


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Топ коментарі
+4
Ну - тим гірше для Курська . І краще для наших .
***** робить вигляд що події під Курськом його не цікавлять . Полетів до Олієва , по дорозі назад заїхав поїсти груш у кабардинців , тепер заїхав до ослойоба в Грозний . Але це показний пох.їзм . Насправді ***** в сказі , і будь що намагається тримати себе в руках . Тому очевидно психологи і порадили йому зробити таке собі - відволікаюче турне .
А скоро на кацапії полетить дуже багато генеральських голів . Все тільки починається .
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20.08.2024 23:28
+3
Это все тупой трындеж. Бредли, Абамсы и Страйкеры там чьи? А Хаймерсы, которыми накрывают колонны? Хватит ныть.
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20.08.2024 23:26
+2
Путін не відмовиться від донбасу, Криму і взагалі жодного сантиметра в Україні - тут він буде йти до останнього рузкого навіть якщо ЗСУ будуть в 50 км від Москви
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20.08.2024 23:15
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20.08.2024 23:12 Відповісти
Это все тупой трындеж. Бредли, Абамсы и Страйкеры там чьи? А Хаймерсы, которыми накрывают колонны? Хватит ныть.
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20.08.2024 23:26 Відповісти
Путін не відмовиться від донбасу, Криму і взагалі жодного сантиметра в Україні - тут він буде йти до останнього рузкого навіть якщо ЗСУ будуть в 50 км від Москви
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20.08.2024 23:15 Відповісти
Це американський переляк, чи комплімент від наступу ЗСУ ?!!
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20.08.2024 23:21 Відповісти
Ну - тим гірше для Курська . І краще для наших .
***** робить вигляд що події під Курськом його не цікавлять . Полетів до Олієва , по дорозі назад заїхав поїсти груш у кабардинців , тепер заїхав до ослойоба в Грозний . Але це показний пох.їзм . Насправді ***** в сказі , і будь що намагається тримати себе в руках . Тому очевидно психологи і порадили йому зробити таке собі - відволікаюче турне .
А скоро на кацапії полетить дуже багато генеральських голів . Все тільки починається .
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20.08.2024 23:28 Відповісти
💯% 👍
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20.08.2024 23:39 Відповісти
Щоб його там десь на людях кіндратій догнав..або грохнув хтось..
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20.08.2024 23:44 Відповісти
бої зараз йдуть у https://www.google.com/maps/place/Malaya+Loknya,+%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F,+307835/@51.3337305,35.2092683,3727m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x41292e9d9c4bf869:0xd9a3b4d467d80a5a!8m2!3d51.3301295!4d35.2234224!16s%2Fg%2F1hhh2yk18?entry=ttu Малой Локнє . Біля https://www.google.com/maps/place/Kauchuk,+%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F,+307425/@51.4674231,35.1909972,929m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x412ecce7d1bd9653:0x7e9374d37ae24002!8m2!3d51.4671056!4d35.1974909!16s%2Fg%2F1hhk0ch6t?entry=ttu Каучука у лісі ймовірно хаймарсом накрили располагу 810-ї бригади кацапів.
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21.08.2024 01:20 Відповісти
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21.08.2024 05:04 Відповісти
 
 