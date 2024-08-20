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США не змінили політику щодо ударів вглиб території РФ, попри операцію ЗСУ на Курщині, - Білий дім

Білий дім про позицію США щодо далекобійних ударів по території Росії 

Позиція Сполучених Штатів щодо ударів далекобійною зброєю по території Росії не змінилася, попри наступ України на Курську область РФ.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Коментуючи наступ українських військ у Курській області, вона зазначила, що українці захищають свою територію від країни-агресорки Росії.

Що я скажу, так це те, що наша політика (щодо далекобійних ударів. – Ред.) не змінилася. Мені просто більше нічого додати до цього", - зазначила речниця Білого дому.

Жан-П’єр також додала, що Сполучені Штати не брали й не беруть участі в жодному з аспектів планування чи підготовки операції ЗСУ на Курщині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім заперечив, що США блокують запит Британії на використання Україною Storm Shadow для ударів по РФ, - The Telegraph

Автор: 

росія (65010) США (22643) Жан-П’єр Карін (69) Курськ (1099)


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Топ коментарі
+13
лицеміри й надалі продовжують лицемірно лицемірити...
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20.08.2024 09:51
+8
Це як на дуелі!
Ми вам дали револьвер, але в ворога стріляти не можна!
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20.08.2024 09:53
+7
Будапештський меморандум пустили на туалетний папір...
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20.08.2024 09:54
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лицеміри й надалі продовжують лицемірно лицемірити...
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20.08.2024 09:51 Відповісти
Тоді пошліть їх з їхніми ракетами і візьміть свої, створені Боневтіком Просроченим і пуляйте по ворогу. Чи немає своїх ракет? Закопали в асфальт?
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20.08.2024 11:59 Відповісти
Це як на дуелі!
Ми вам дали револьвер, але в ворога стріляти не можна!
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20.08.2024 09:53 Відповісти
Дід - це лялька, керує Обама та його лівацька блм-команда.
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20.08.2024 10:07 Відповісти
Будапештський меморандум пустили на туалетний папір...
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20.08.2024 09:54 Відповісти
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20.08.2024 09:55 Відповісти
Скільки можна с***і жувати? Іран збирається стати ядерною державою. І там почнете с***і жувати? Не та тепер Америка, Гудзон-річка не та.
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20.08.2024 10:07 Відповісти
Зеленський https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zsu-v-kurskiy-oblasti-zelenskiy-nazvav-umovu-za-yakoji-ukrajina-ne-pishla-b-u-nastup-na-rosiyu-50444242.html заявив , що якби західні партнери зняли всі наявні обмеження на застосування далекобійної зброї по території росії, Україні не знадобився б наступ в Курській області.

Тож, з цієї логіки випливає, що коли Захід надасть таку згоду, то українським військам потрібно з КурНР відходити без бою.
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20.08.2024 10:09 Відповісти
Явно краще лупити по них ракетами зі своєї території, ніж йти туди пішки на відстань автоматної черги.
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20.08.2024 10:31 Відповісти
Що я скажу, так це те, що наша політика (щодо далекобійних ударів. - Ред.) не змінилася. Мені просто більше нічого додати до цього", - зазначила речниця Білого дому. Народ України в такому випадку має що сказати-!"США- спів учвсники окупації України і вбивства українців ."
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20.08.2024 10:11 Відповісти
"Вглиб" це наскільки глибоко?
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20.08.2024 10:15 Відповісти
А з території РФ можна бити вглиб території РФ? Бо був підтекст, що з території України неможна.
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20.08.2024 10:17 Відповісти
За якими квотами дем.адміністрація набирає цих "речників"? Уявляю як ржуть всілякі кіми з аятолами, коли від імені колись могутнього, світового жандарма, виступає таке..
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20.08.2024 10:17 Відповісти
"Хочте воювати - воюйте. Тільки своїм м'ясом, а не нашими ракетами." - переклад мови Білого дому на простолюдинську.
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20.08.2024 10:30 Відповісти
байден с...ка соціаліст кончений, а соціалісти кругом однакові, хоч в америці, хоч на кацапії, хоч в україні - брехливі боягузи.
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20.08.2024 11:34 Відповісти
Й..нутий нарід-це ж ви вибрали найвеличнішого дипломата і чотириждиуклончевого главкома,котрий ні бельмеса не розуміє,як у пешому так і другому випадку.Потрібно було продожити військові програми початі за минулої влади,та де там,масштаби великого крадівництва,перевершили в десятки,а може й сотні разів,показники корупції усіх влад разом взятих,що були до них.Тож не має чого пеняти на дзеркало,коли морда крива.
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20.08.2024 13:01 Відповісти
 
 