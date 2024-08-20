США не змінили політику щодо ударів вглиб території РФ, попри операцію ЗСУ на Курщині, - Білий дім
Позиція Сполучених Штатів щодо ударів далекобійною зброєю по території Росії не змінилася, попри наступ України на Курську область РФ.
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Коментуючи наступ українських військ у Курській області, вона зазначила, що українці захищають свою територію від країни-агресорки Росії.
Що я скажу, так це те, що наша політика (щодо далекобійних ударів. – Ред.) не змінилася. Мені просто більше нічого додати до цього", - зазначила речниця Білого дому.
Жан-П’єр також додала, що Сполучені Штати не брали й не беруть участі в жодному з аспектів планування чи підготовки операції ЗСУ на Курщині.
Топ коментарі
+13 Александр Чуднивец #474549
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+8 Муля #591261
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+7 AbOriginal_UA
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Ми вам дали револьвер, але в ворога стріляти не можна!
Тож, з цієї логіки випливає, що коли Захід надасть таку згоду, то українським військам потрібно з КурНР відходити без бою.