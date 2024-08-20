США не змінили політику щодо ударів вглиб території РФ, попри операцію ЗСУ на Курщині, - Білий дім

Позиція Сполучених Штатів щодо ударів далекобійною зброєю по території Росії не змінилася, попри наступ України на Курську область РФ.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Коментуючи наступ українських військ у Курській області, вона зазначила, що українці захищають свою територію від країни-агресорки Росії.

Що я скажу, так це те, що наша політика (щодо далекобійних ударів. – Ред.) не змінилася. Мені просто більше нічого додати до цього", - зазначила речниця Білого дому.

Жан-П’єр також додала, що Сполучені Штати не брали й не беруть участі в жодному з аспектів планування чи підготовки операції ЗСУ на Курщині.

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