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США не изменили политику по ударам вглубь территории РФ, несмотря на операцию ВСУ на Курщине, - Белый дом

Білий дім про позицію США щодо далекобійних ударів по території Росії 

Позиция Соединенных Штатов относительно ударов дальнобойным оружием по территории России не изменилась, несмотря на наступление Украины на Курскую область РФ.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Комментируя наступление украинских войск в Курской области, она отметила, что украинцы защищают свою территорию от страны-агрессора России.

Что я скажу, так это то, что наша политика (относительно дальнобойных ударов - Ред.) не изменилась. Мне просто больше нечего добавить к этому", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Жан-Пьер также добавила, что Соединенные Штаты не принимали и не принимают участия ни в одном из аспектов планирования или подготовки операции ВСУ на Курщине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Белый дом отрицает, что США блокируют запрос Британии на использование Украиной Storm Shadow для ударов по РФ, - The Telegraph

Автор: 

россия (95420) США (26513) Жан-Пьер Карин (56) Курск (1088)


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Топ комментарии
+13
лицеміри й надалі продовжують лицемірно лицемірити...
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20.08.2024 09:51
+8
Це як на дуелі!
Ми вам дали револьвер, але в ворога стріляти не можна!
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20.08.2024 09:53
+7
Будапештський меморандум пустили на туалетний папір...
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20.08.2024 09:54
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лицеміри й надалі продовжують лицемірно лицемірити...
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20.08.2024 09:51 Ответить
Тоді пошліть їх з їхніми ракетами і візьміть свої, створені Боневтіком Просроченим і пуляйте по ворогу. Чи немає своїх ракет? Закопали в асфальт?
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20.08.2024 11:59 Ответить
Це як на дуелі!
Ми вам дали револьвер, але в ворога стріляти не можна!
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20.08.2024 09:53 Ответить
Дід - це лялька, керує Обама та його лівацька блм-команда.
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20.08.2024 10:07 Ответить
Будапештський меморандум пустили на туалетний папір...
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20.08.2024 09:54 Ответить
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20.08.2024 09:55 Ответить
Скільки можна с***і жувати? Іран збирається стати ядерною державою. І там почнете с***і жувати? Не та тепер Америка, Гудзон-річка не та.
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20.08.2024 10:07 Ответить
Зеленський https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zsu-v-kurskiy-oblasti-zelenskiy-nazvav-umovu-za-yakoji-ukrajina-ne-pishla-b-u-nastup-na-rosiyu-50444242.html заявив , що якби західні партнери зняли всі наявні обмеження на застосування далекобійної зброї по території росії, Україні не знадобився б наступ в Курській області.

Тож, з цієї логіки випливає, що коли Захід надасть таку згоду, то українським військам потрібно з КурНР відходити без бою.
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20.08.2024 10:09 Ответить
Явно краще лупити по них ракетами зі своєї території, ніж йти туди пішки на відстань автоматної черги.
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20.08.2024 10:31 Ответить
Що я скажу, так це те, що наша політика (щодо далекобійних ударів. - Ред.) не змінилася. Мені просто більше нічого додати до цього", - зазначила речниця Білого дому. Народ України в такому випадку має що сказати-!"США- спів учвсники окупації України і вбивства українців ."
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20.08.2024 10:11 Ответить
"Вглиб" це наскільки глибоко?
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20.08.2024 10:15 Ответить
А з території РФ можна бити вглиб території РФ? Бо був підтекст, що з території України неможна.
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20.08.2024 10:17 Ответить
За якими квотами дем.адміністрація набирає цих "речників"? Уявляю як ржуть всілякі кіми з аятолами, коли від імені колись могутнього, світового жандарма, виступає таке..
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20.08.2024 10:17 Ответить
"Хочте воювати - воюйте. Тільки своїм м'ясом, а не нашими ракетами." - переклад мови Білого дому на простолюдинську.
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20.08.2024 10:30 Ответить
байден с...ка соціаліст кончений, а соціалісти кругом однакові, хоч в америці, хоч на кацапії, хоч в україні - брехливі боягузи.
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20.08.2024 11:34 Ответить
Й..нутий нарід-це ж ви вибрали найвеличнішого дипломата і чотириждиуклончевого главкома,котрий ні бельмеса не розуміє,як у пешому так і другому випадку.Потрібно було продожити військові програми початі за минулої влади,та де там,масштаби великого крадівництва,перевершили в десятки,а може й сотні разів,показники корупції усіх влад разом взятих,що були до них.Тож не має чого пеняти на дзеркало,коли морда крива.
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20.08.2024 13:01 Ответить
 
 