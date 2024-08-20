США не изменили политику по ударам вглубь территории РФ, несмотря на операцию ВСУ на Курщине, - Белый дом
Позиция Соединенных Штатов относительно ударов дальнобойным оружием по территории России не изменилась, несмотря на наступление Украины на Курскую область РФ.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Комментируя наступление украинских войск в Курской области, она отметила, что украинцы защищают свою территорию от страны-агрессора России.
Что я скажу, так это то, что наша политика (относительно дальнобойных ударов - Ред.) не изменилась. Мне просто больше нечего добавить к этому", - отметила пресс-секретарь Белого дома.
Жан-Пьер также добавила, что Соединенные Штаты не принимали и не принимают участия ни в одном из аспектов планирования или подготовки операции ВСУ на Курщине.
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Ми вам дали револьвер, але в ворога стріляти не можна!
Тож, з цієї логіки випливає, що коли Захід надасть таку згоду, то українським військам потрібно з КурНР відходити без бою.