РФ передислоцирует небольшие силы в Курскую область, - представитель Пентагона Райдер

США наблюдают передислокацию небольшой части российских сил на территорию Курской области, где 6 августа украинские военные начали неожиданное наступление.

Об этом во время брифинга сказал представитель оборонного ведомства США Патрик Райдер, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

По словам спикера Пентагона, США "действительно наблюдают признаки того, что россияне передислоцируют небольшие силы в Курскую область для реагирования" на наступление ВСУ".

Однако Райдер отказался уточнять, идет ли речь о передислокации российских сил из Украины или из других регионов России.

Он подчеркнул, что с начала операции украинских войск в Курской области Россия столкнулась с трудностями. Райдер отметил, что РФ прилагает усилия для реагирования на наступление ВСУ в Курской области.

В то же время, по его словам, наблюдается продвижение украинских сил в Курской области.

Во время брифинга Райдер также сказал, что долгосрочные цели операции ВСУ в Курской области РФ все еще являются предметом обсуждений Вашингтона с Киевом.

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