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РФ передислоцирует небольшие силы в Курскую область, - представитель Пентагона Райдер

РФ передислоковує невеликі сили в Курську область, - речник Пентагону Райдер

США наблюдают передислокацию небольшой части российских сил на территорию Курской области, где 6 августа украинские военные начали неожиданное наступление.

Об этом во время брифинга сказал представитель оборонного ведомства США Патрик Райдер, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

По словам спикера Пентагона, США "действительно наблюдают признаки того, что россияне передислоцируют небольшие силы в Курскую область для реагирования" на наступление ВСУ".

Однако Райдер отказался уточнять, идет ли речь о передислокации российских сил из Украины или из других регионов России.

Он подчеркнул, что с начала операции украинских войск в Курской области Россия столкнулась с трудностями. Райдер отметил, что РФ прилагает усилия для реагирования на наступление ВСУ в Курской области.

В то же время, по его словам, наблюдается продвижение украинских сил в Курской области.

Во время брифинга Райдер также сказал, что долгосрочные цели операции ВСУ в Курской области РФ все еще являются предметом обсуждений Вашингтона с Киевом.

Читайте также: Ситуация в Курской области не изменила позицию США по дальнобойным ударам вглубь России, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1449) россия (95441) ВСУ (6568) Курск (1089)


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Топ комментарии
+4
Ну - тим гірше для Курська . І краще для наших .
***** робить вигляд що події під Курськом його не цікавлять . Полетів до Олієва , по дорозі назад заїхав поїсти груш у кабардинців , тепер заїхав до ослойоба в Грозний . Але це показний пох.їзм . Насправді ***** в сказі , і будь що намагається тримати себе в руках . Тому очевидно психологи і порадили йому зробити таке собі - відволікаюче турне .
А скоро на кацапії полетить дуже багато генеральських голів . Все тільки починається .
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20.08.2024 23:28
+3
Это все тупой трындеж. Бредли, Абамсы и Страйкеры там чьи? А Хаймерсы, которыми накрывают колонны? Хватит ныть.
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20.08.2024 23:26
+2
Путін не відмовиться від донбасу, Криму і взагалі жодного сантиметра в Україні - тут він буде йти до останнього рузкого навіть якщо ЗСУ будуть в 50 км від Москви
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20.08.2024 23:15
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Всі в курсі - тільки бити не дають
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20.08.2024 23:12 Ответить
Это все тупой трындеж. Бредли, Абамсы и Страйкеры там чьи? А Хаймерсы, которыми накрывают колонны? Хватит ныть.
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20.08.2024 23:26 Ответить
Путін не відмовиться від донбасу, Криму і взагалі жодного сантиметра в Україні - тут він буде йти до останнього рузкого навіть якщо ЗСУ будуть в 50 км від Москви
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20.08.2024 23:15 Ответить
Це американський переляк, чи комплімент від наступу ЗСУ ?!!
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20.08.2024 23:21 Ответить
Ну - тим гірше для Курська . І краще для наших .
***** робить вигляд що події під Курськом його не цікавлять . Полетів до Олієва , по дорозі назад заїхав поїсти груш у кабардинців , тепер заїхав до ослойоба в Грозний . Але це показний пох.їзм . Насправді ***** в сказі , і будь що намагається тримати себе в руках . Тому очевидно психологи і порадили йому зробити таке собі - відволікаюче турне .
А скоро на кацапії полетить дуже багато генеральських голів . Все тільки починається .
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20.08.2024 23:28 Ответить
💯% 👍
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20.08.2024 23:39 Ответить
Щоб його там десь на людях кіндратій догнав..або грохнув хтось..
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20.08.2024 23:44 Ответить
бої зараз йдуть у https://www.google.com/maps/place/Malaya+Loknya,+%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F,+307835/@51.3337305,35.2092683,3727m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x41292e9d9c4bf869:0xd9a3b4d467d80a5a!8m2!3d51.3301295!4d35.2234224!16s%2Fg%2F1hhh2yk18?entry=ttu Малой Локнє . Біля https://www.google.com/maps/place/Kauchuk,+%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F,+307425/@51.4674231,35.1909972,929m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x412ecce7d1bd9653:0x7e9374d37ae24002!8m2!3d51.4671056!4d35.1974909!16s%2Fg%2F1hhk0ch6t?entry=ttu Каучука у лісі ймовірно хаймарсом накрили располагу 810-ї бригади кацапів.
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21.08.2024 01:20 Ответить
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21.08.2024 05:04 Ответить
 
 