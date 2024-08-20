Украина контролирует 1263 кв. километров и 93 населенных пункта в Курской области, - Сырский

По состоянию на вторник, 20 августа, под контролем ВСУ 1263 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, выступая на Конгрессе местной и региональной власти во вторник, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Группировки Сил обороны ведут наступательную оборону на Курском направлении. За период ведения наступления на территории Курской области Вооруженные силы продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км", - рассказал главком.

Сырский отметил, что войска РФ ведут маневренную оборону, пытаются не допустить дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны вглубь российской территории, наращивают группировку и осуществляют перемещение своих войск с других направлений.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что "дальнейшие действия наших войск на этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки".

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