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Новости Война
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Украина контролирует 1263 кв. километров и 93 населенных пункта в Курской области, - Сырский

Україна контролює 1263 кв. кілометри та 93 населених пункти в Курській області, - Сирський

По состоянию на вторник, 20 августа, под контролем ВСУ 1263 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, выступая на Конгрессе местной и региональной власти во вторник, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Группировки Сил обороны ведут наступательную оборону на Курском направлении. За период ведения наступления на территории Курской области Вооруженные силы продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км", - рассказал главком.

Україна контролює 1263 кв. кілометри та 93 населених пункти в Курській області, - Сирський

Сырский отметил, что войска РФ ведут маневренную оборону, пытаются не допустить дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны вглубь российской территории, наращивают группировку и осуществляют перемещение своих войск с других направлений.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что "дальнейшие действия наших войск на этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки".

Читайте также: Сырский: Линия активных боевых действий на фронте составляет 1040 км

Автор: 

ВСУ (6565) Александр Сырский (580) Курск (1088)


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Топ комментарии
+12
Насамперед захоплено територію, ядерної держави. Яка тепер виглядає слабаком в очах поплічників, що розуміють лише силу. Та змушена оборонятися, а згодом - навіть контрнаступати у незручному для себе розкладі. Воно того варте.
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20.08.2024 18:38
+8
І цей на кілометри фапає!
А наскільки збільшилася лінія фронту?!
І заради ЧОГО - п'яток містечок та декілька десятків "деревень"?
Скільки фабрик-заводів, НПЗ захопили?
Аеродроми, склади?
ТЕЦ, дамби?
Ну ХОЧ ЩОСЬ?
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20.08.2024 18:34
+7
А тепер перемелювати кацарів на фарш - щоб не було поповнення орків на Донбасі. Дякуємо!
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20.08.2024 18:30
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Правила форума Совет форумчан
насеріть і сплюндруйте кожен той кілометер !
нам на них НЕ жити !

.
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20.08.2024 18:21 Ответить
Розтягнулась Украіна в шпагаті - Сирськии знає силу нашого віиська
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20.08.2024 18:28 Ответить
А тепер перемелювати кацарів на фарш - щоб не було поповнення орків на Донбасі. Дякуємо!
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20.08.2024 18:30 Ответить
І цей на кілометри фапає!
А наскільки збільшилася лінія фронту?!
І заради ЧОГО - п'яток містечок та декілька десятків "деревень"?
Скільки фабрик-заводів, НПЗ захопили?
Аеродроми, склади?
ТЕЦ, дамби?
Ну ХОЧ ЩОСЬ?
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20.08.2024 18:34 Ответить
Наприклад вимірювальну станцію в Суджі. Тепер Україна має безкоштовно газ...
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20.08.2024 18:37 Ответить
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20.08.2024 21:45 Ответить
Насамперед захоплено територію, ядерної держави. Яка тепер виглядає слабаком в очах поплічників, що розуміють лише силу. Та змушена оборонятися, а згодом - навіть контрнаступати у незручному для себе розкладі. Воно того варте.
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20.08.2024 18:38 Ответить
"захоплено територію" - УРА!!! (три рази)....
І ЩО?!
Які наслідки - перерахуй?
Зброю більш потужну дали?
Бити по Рашці дозволили?
Санкції "потужні" ввели?
ЩО?
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20.08.2024 18:43 Ответить
Ну так само: орки Бахмут захватили - і шо? Яка їм користь? Може, там був закопаний золотий запас НБУ? І як, знайшли? То іщітє далі.
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20.08.2024 18:51 Ответить
а де стільки зрадофілів набралося?
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20.08.2024 19:05 Ответить
Нажаль, болотна пропаганда має значний вплив на громадян України, навіть якщо вони не увідомлюють. Результати - від зрадофилів та ждунів - до коригувальників в нашому тилу та підпалювачів військових тачок.
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20.08.2024 19:19 Ответить
закриття рпц в цьому допоможе. Ще б молодь від московської музичної помийки відітнути
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20.08.2024 19:21 Ответить
Ні, не допоможе. То - явна агентура. А є ще таємна. До неї не дістатися. Це як у фільмах жахів: зомбі, що покусані вампіром, заражають інших, і ніхто не усвідовлює, що він - носій наративів кремля.
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20.08.2024 19:40 Ответить
я це знаю. у мене проживають дві краматорчанки від лютого 2022. мала демонстративно шпрехає русязом. мене це дойодує.
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20.08.2024 19:45 Ответить
Це дещо інше. Та людина повелася на пропаганду рф, цілком відкрито. Тому менш небезпечна, порівнянно з тайними агентами. Яким є, наприклад, Ви. Бо транслюєте брехливий наратив кремля, що уззькій ізиг має якийсь стосунок до рф, але ж наступний крок: і дає рф якісь права на Краматорськ, бо там розмоляють по-уззькі. І Ви ці права визнаєте! А насправді: уззькій ізиг є засобом міжособового спілкування громадян України, що мешкають в Краматорську, Одесі тощо. Це не має жодного стосунку до рф та не надає їй право володіти цими містами. Їми володіє Україна, незалежно від мови, що там застосована. От на цьому й треба стояти: ми розмовляємо як хочемо, а рф хай йде лісом. Ви ж, навпаки, бачите якийсь безглуздий зв'язок: між ізигом, на якому розмовляють - та терористичним угрупуванням "рф", яке тут геть ні до чого, і їй нічого не належить - в Краматорську та Україні. Незалежно від мови. Це - лише один приклад, як кремль Вами маніпулює: ізиг наш, отже і місто наше. А Ви ведетеся, погоджуєтеся та поширюєте..
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20.08.2024 19:56 Ответить
Коля не пий мочу бо буде вава в опі. тебе рпц пір хрестив. накуй мені твій росґз не здався
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20.08.2024 20:08 Ответить
Вам - ні. Але йдеться про справжню незалежність від рф. Це коли її посилають під три чорти в усіх випадках, а якщо вона не розуміє напрям - їй вказують силою ЗСУ. А от як ми тут в себе спілкуємося - то інше питання та не має стосунку до рф. Але Ви вперто намагаєтеся цей стосунок позначити: "якщо Краматорськ розмовляє рабссіською - отже рф має на нього якісь права". Ні. Не має. Вам в голову вкладено цей наратив пропагандистами кремля, й Ви його розповсюджуєте. Ось це й є таємній агент: не усвідомлює, але розповсюджує наративи болотної пропаганди. Краматорськ - це Україна, незалежно якою мовою там хтось розмовляє. Саме тому не варто доскіпуватися до мови.
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20.08.2024 21:12 Ответить
Кока розкажи свлю пуйню зеленівську Стерненку. Він тебе радо привітає зелемийка ти продажна
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20.08.2024 21:24 Ответить
Колька, відкрию тобі таємницю! Між собою, поляки говорять - польскою, японці - японською, а украінці - УКРАІНСЬКОЮ!! Якшо хтось з укр. паспортом НАВІТЬ зараз говорить кацапскою, то він - КАЦАП, або ше гірше, зачмирений кацапами - украінський ЧМИРЬ!! укрЧмирі, шоб " не бить каг еті сєлюкі...." ше давно почали говорити кацапскою, а тепер ледве говорять украінською, хоча їхні предки - були украінці!!
От і така то фуйня малята, украінець, кацап, чи простий кацапський ЧМИРЬ?? От і вся незалежність!!
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20.08.2024 22:56 Ответить
а канади чия? англійська чи французька? де ви понабиралися з таким примітивним мисленням? виборець зе?
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21.08.2024 01:25 Ответить
ні. Він розмовляє уззькою, але не ерефовською. Бо сміхдержава ерефія немає якихось виключних авторських прав на уззький ізиг. Останній є засобом міжособового спілкування громадян, хоч в Одесі, хоч в Аргентині та на Брайтон-Біч. Які від цього не стають громадянами рф. Вона окрема, вони - окремо. Ви розповсюджуєте брехливий нарратив кремля: якщо хтось розмовляю уззькою, отже щось їм винен. А насправді ні. Не винен. То не їх справа. Як хочуть - так й розмовляють, а рф йде під три чорти. Жодного стосунку, жодногл зв'язку. Вони ту мову не приватизували монопольно. Вони ніхто.
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21.08.2024 07:01 Ответить
тєлєканал ОПи. усскій ізиг наш. пішов ти лизун Найвелчинішого за руським корабльом із своїми ментальними вивихами. Кокая разніца на кокой уліце проложен асфальт. Це вже було. але не поіториться. 3.14 запоребрик русолюб
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21.08.2024 07:55 Ответить
Йдеться про право, юриспруденцію, а не мову. Ви вважаєте що рф має права забрати наші міста, бо там використовують уззьку мову. Відповідно, намагаєтеся знищити її носіїв, щоб позбавити рф такого права. А я Вам вкотре пояснюю: жодних прав на наші міста рф не має. Незалежно від мови. Незалежно ані від чого. Бо є Статут ООН та інші юридичні документи, які не передбачають такого "права", що Ви собі втлумачили під впливом пропаганди кремля. На наїзди рф щодо мови, треба відповідати стріляниною на ураження (що й робиться), а не намагатися щось "виправити" в Україні - щодо мови чи іншого, як Ви намагаєтеся.
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21.08.2024 15:00 Ответить
микола не флуди. дуже зеленню тхне. десь на 73%. вже наржалися
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21.08.2024 18:15 Ответить
Вам, пані Любо, нехай Ваш чоловік "тицяє", якщо має чим.
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21.08.2024 19:14 Ответить
от і все. позитивний блохер здувся
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21.08.2024 20:04 Ответить
пропагандист ОПи
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21.08.2024 07:57 Ответить
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20.08.2024 21:46 Ответить
Ну чего вы дое прицепились до главкома? Для вас же старается, со всех сторон, скока, скока, скока.
Конечно, можно допустить что кто то складывает, чтобы лучше фапалось. На самом деле скромнее.
На утро 20 августа:
контроль ЗСУ: 658 (+38)
серая зона: 601 (+26)
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20.08.2024 20:20 Ответить
Пошана головнокомандувачу Сирському 🇺🇦!
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20.08.2024 18:43 Ответить
Это такой мизер, что можно было об этом даже не писать !
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20.08.2024 18:47 Ответить
тобто взагалі нічого
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21.08.2024 01:26 Ответить
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20.08.2024 18:51 Ответить
ситуація важка, але контрольована? відсіч потужна?
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20.08.2024 18:55 Ответить
вчи українську і не матюкайся бо зуби випадуть
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20.08.2024 19:18 Ответить
Статистика ракетных ударов ВС РФ по территории Украины со слайда Сырского

Всего в период с 24.02.2022 оккупанты применили 9627 ракет (силами ПВО сбиты 2857). Из них 5197 пришлось по гражданским объектам и только 1998 по военным.

По ударным БпЛА. Запущено 13997 (!). Сбито 9272. По цивильным объектам прилетели 1022 беспилотника, по военным - 3697.

Самой большой проблемой для нас остаются Искандер-М/KN-23, Х-22, Х-25 и её модификации. Ну и С-300. Их за 2,5 года оккупанты запустили 3008 штук (!). Перехватывать их нечем...
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20.08.2024 19:02 Ответить
Прекрасно.
Тепер лишилось ще всього лиш 16 мільйонів 699 тисяч квадратних кілометрів і справу зроблено.
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20.08.2024 19:04 Ответить
А чого не каже скільки за цей час втратили на Покровському напрямку?
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20.08.2024 19:23 Ответить
І на Х У Я цей цирк?
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20.08.2024 19:31 Ответить
І що вони значать в порівнянні зі здачею Донбасу і новими десятками тисяч біженців?
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20.08.2024 19:47 Ответить
Вітаю вас під...кі ждуни! Коли ви всі передохните. Одному, - какая разница на каком язике разгаваривать. Похеру, що це найстрашніша зброя, в яку кацапи вклали триліон доларів. Другим пид..м наші успіхи на курщині поперек горла стали, - ета куда ж резерви патратили, лучше б Ани КАБи сбивали касками под покровском, там же сразу днепр и нам пиз..да, нафіга нам ета территория, ета все Зеленський придумали, що б нам пиз...дец пришел.....
Мразота довбана. Або ви під...ські агенти, або ідіоти. Якщо звичайні ідіоти, послухайте хоч раз військових, що кажуть а краще приєднуйтесь до ЗСУ, нам потрібні люди, ми ж колись закінчемось.
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20.08.2024 22:46 Ответить
Він що самоусунувся з посади головкома і самопризначився командуючим Курським фронтом? Вирішив збирати лаври там де нема проблем?
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20.08.2024 22:56 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=3Hm1yIk687M Torreddo: В Курске растащили гуманитарку. Город Рыльск в слезах.
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21.08.2024 10:26 Ответить
Треба найбільше захопити раштериторії,щоби згодом розміняти її на наш окупований південь..Головкому в цьому, респект
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21.08.2024 12:45 Ответить
 
 