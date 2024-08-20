Украина контролирует 1263 кв. километров и 93 населенных пункта в Курской области, - Сырский
По состоянию на вторник, 20 августа, под контролем ВСУ 1263 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, выступая на Конгрессе местной и региональной власти во вторник, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Группировки Сил обороны ведут наступательную оборону на Курском направлении. За период ведения наступления на территории Курской области Вооруженные силы продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км", - рассказал главком.
Сырский отметил, что войска РФ ведут маневренную оборону, пытаются не допустить дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны вглубь российской территории, наращивают группировку и осуществляют перемещение своих войск с других направлений.
Главнокомандующий ВСУ добавил, что "дальнейшие действия наших войск на этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки".
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нам на них НЕ жити !
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А наскільки збільшилася лінія фронту?!
І заради ЧОГО - п'яток містечок та декілька десятків "деревень"?
Скільки фабрик-заводів, НПЗ захопили?
Аеродроми, склади?
ТЕЦ, дамби?
Ну ХОЧ ЩОСЬ?
І ЩО?!
Які наслідки - перерахуй?
Зброю більш потужну дали?
Бити по Рашці дозволили?
Санкції "потужні" ввели?
ЩО?
От і така то фуйня малята, украінець, кацап, чи простий кацапський ЧМИРЬ?? От і вся незалежність!!
доеприцепились до главкома? Для вас же старается, со всех сторон, скока, скока, скока.
Конечно, можно допустить что кто то складывает, чтобы лучше фапалось. На самом деле скромнее.
На утро 20 августа:
контроль ЗСУ: 658 (+38)
серая зона: 601 (+26)
Всего в период с 24.02.2022 оккупанты применили 9627 ракет (силами ПВО сбиты 2857). Из них 5197 пришлось по гражданским объектам и только 1998 по военным.
По ударным БпЛА. Запущено 13997 (!). Сбито 9272. По цивильным объектам прилетели 1022 беспилотника, по военным - 3697.
Самой большой проблемой для нас остаются Искандер-М/KN-23, Х-22, Х-25 и её модификации. Ну и С-300. Их за 2,5 года оккупанты запустили 3008 штук (!). Перехватывать их нечем...
Тепер лишилось ще всього лиш 16 мільйонів 699 тисяч квадратних кілометрів і справу зроблено.
Мразота довбана. Або ви під...ські агенти, або ідіоти. Якщо звичайні ідіоти, послухайте хоч раз військових, що кажуть а краще приєднуйтесь до ЗСУ, нам потрібні люди, ми ж колись закінчемось.