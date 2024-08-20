Україна контролює 1263 кв. кілометри та 93 населені пункти в Курській області, - Сирський
Станом на вівторок, 20 серпня, під контролем ЗСУ 1263 квадратні кілометри території та 93 населені пункти у Курській області.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, виступаючи на Конгресі місцевої та регіональної влади у вівторок, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Угруповання Сил оборони ведуть наступальну оборону на курському напрямку. За період ведення наступу на території Курської області Збройні сили просунулися на глибину оборони противника від 28 до 35 км", - розповів головком.
Сирський зазначив, що війська РФ ведуть маневрену оборону, намагаються не допустити подальшого просування підрозділів Сил оборони вглиб російської території, нарощують угруповання та здійснюють переміщення своїх військ з інших напрямків.
Головнокомандувач ЗСУ додав, що "подальші дії наших військ на цьому напрямку будуть залежати від розвитку оперативної обстановки".
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нам на них НЕ жити !
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А наскільки збільшилася лінія фронту?!
І заради ЧОГО - п'яток містечок та декілька десятків "деревень"?
Скільки фабрик-заводів, НПЗ захопили?
Аеродроми, склади?
ТЕЦ, дамби?
Ну ХОЧ ЩОСЬ?
І ЩО?!
Які наслідки - перерахуй?
Зброю більш потужну дали?
Бити по Рашці дозволили?
Санкції "потужні" ввели?
ЩО?
От і така то фуйня малята, украінець, кацап, чи простий кацапський ЧМИРЬ?? От і вся незалежність!!
доеприцепились до главкома? Для вас же старается, со всех сторон, скока, скока, скока.
Конечно, можно допустить что кто то складывает, чтобы лучше фапалось. На самом деле скромнее.
На утро 20 августа:
контроль ЗСУ: 658 (+38)
серая зона: 601 (+26)
Всего в период с 24.02.2022 оккупанты применили 9627 ракет (силами ПВО сбиты 2857). Из них 5197 пришлось по гражданским объектам и только 1998 по военным.
По ударным БпЛА. Запущено 13997 (!). Сбито 9272. По цивильным объектам прилетели 1022 беспилотника, по военным - 3697.
Самой большой проблемой для нас остаются Искандер-М/KN-23, Х-22, Х-25 и её модификации. Ну и С-300. Их за 2,5 года оккупанты запустили 3008 штук (!). Перехватывать их нечем...
Тепер лишилось ще всього лиш 16 мільйонів 699 тисяч квадратних кілометрів і справу зроблено.
Мразота довбана. Або ви під...ські агенти, або ідіоти. Якщо звичайні ідіоти, послухайте хоч раз військових, що кажуть а краще приєднуйтесь до ЗСУ, нам потрібні люди, ми ж колись закінчемось.