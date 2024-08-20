Україна контролює 1263 кв. кілометри та 93 населені пункти в Курській області, - Сирський

Станом на вівторок, 20 серпня, під контролем ЗСУ 1263 квадратні кілометри території та 93 населені пункти у Курській області.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, виступаючи на Конгресі місцевої та регіональної влади у вівторок, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Угруповання Сил оборони ведуть наступальну оборону на курському напрямку. За період ведення наступу на території Курської області Збройні сили просунулися на глибину оборони противника від 28 до 35 км", - розповів головком.

Сирський зазначив, що війська РФ ведуть маневрену оборону, намагаються не допустити подальшого просування підрозділів Сил оборони вглиб російської території, нарощують угруповання та здійснюють переміщення своїх військ з інших напрямків.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що "подальші дії наших військ на цьому напрямку будуть залежати від розвитку оперативної обстановки".

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