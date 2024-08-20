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Новини Війна
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Сирський: Лінія активних бойових дій на фронті становить 1040 кілометрів

Сирський: Лінія активних бойових дій на фронті становить 1040 кілометрів

Станом на зараз довжина лінії активних бойових дій на фронті становить 1040 кілометрів.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сили оборони ведуть активні бойові дії на ділянці фронту протяжністю майже 1040 км", - сказав головком ЗСУ.

Також, за його словами, українські воїни закривають ділянки державного кордону з РФ, Білоруссю та Молдовою на ділянці 2393 км.

Сирський зазначив, що наразі основні зусилля Збройних сил України зосереджуються на утриманні займаних рубежів і недопущенні просування противника углиб території, а також завданні максимальних втрат загарбникам та відновленні втраченого становища.

За словами головкома, на Донеччині ворог, використовуючи перевагу в ракетах та артилерійських боєприпасах, намагається вийти на адміністративні кордони області. А на півночі Харківської області окупанти хочуть створити буферну зону. Крім того, росіяни намагаються просуватись на Лиманському, Донецькому та Покровському напрямках.

Зокрема, на Покровському  напрямку ворог прагне заволодіти ділянкою автомобільної дороги Костянтинівка - Покровськ, щоб максимально порушити логістичне сполучення Сил оборони.

Читайте також: На Покровському напрямку - важкі бої. Робиться все необхідне для захисту Торецька, - Сирський

На півночі тривають обстріли Сумської та Чернігівської областей. Також там загарбники ведуть диверсійну діяльність.

Розповів Сирський і про ситуацію на фронті на півдні України. За його словами, обстановка у Запорізькій та Херсонській областях напружена, але контрольована. 

Ворог намагається просуватися на Оріховському напрямку, однак в цілому Збройними силами не допущено втрат ключових рубежів.

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Автор: 

ЗСУ (7519) Сирський Олександр (602)


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давай ще в Бурунді захватим два забитих села, та й твої кацапи вже коло Дніпра будть
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20.08.2024 18:06 Відповісти
Станом на зараз довжина лінії активних бойових дій на фронті становить 1040 кілометрів

Досягнення?
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20.08.2024 18:07 Відповісти
Мало. Потрібно ще пару тисяч. Як там Воронеж і Ростов поживають. Може замахнутися на Кубань?
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20.08.2024 18:11 Відповісти
Так українців не вистачить .
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20.08.2024 18:27 Відповісти
Молдовою? А не час вже поставити крапку там з придніпровйом?
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20.08.2024 18:16 Відповісти
Придністровйом
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20.08.2024 18:17 Відповісти
Не буде
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20.08.2024 19:51 Відповісти
 
 