Сирський та генерал Браун обговорили найбільш критичні потреби Сил оборони в озброєнні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун обговорили оперативно-стратегічну обстановку та найбільш критичні потреби Сил оборони в озброєнні та військовій техніці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сирський повідомив у фейсбуці.

"Провів телефонну розмову з Головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. В ході розмови поінформував американського колегу про зміни в оперативно-стратегічній обстановці та обговорив поточні і найбільш критичні потреби Сил оборони України в озброєнні та військовій техніці", - написав Головнокомандувач.

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Як зазначив Сирський, одна із тем розмови стосувалася надання воєнно-політичним керівництвом США сприяння у всебічному посиленні оборонних спроможностей Збройних Сил України.

Також Головнокомандувач подякував генералу Брауну за незмінну підтримку України в боротьбі з російським агресором.